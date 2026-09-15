A cuánto puede llegar el dólar en octubre sin que intervenga el Gobierno según la nueva banda cambiaria

El régimen de bandas cambiarias se actualice conforme a la inflación mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación de agosto definió el límite superior de la banda cambiaria para octubre. De acuerdo con el mecanismo vigente, si el dólar mayorista superara ese nivel, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que la cotización vuelva a quedar por debajo del umbral fijado.

El sistema actualiza cada mes los extremos de la banda según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La aplicación de ese dato tiene un retraso de dos meses: el índice de agosto, difundido en septiembre, se incorpora al cálculo correspondiente a octubre.

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El mismo criterio se utilizó durante los meses anteriores. La inflación de abril definió el techo de junio; la de mayo, el de julio; la de junio, el de agosto y la variación de julio, que fue del 1,9%, determinó el límite máximo de septiembre.

El Indec informó que el IPC de agosto aumentó 1,66 por ciento. Con esa variación, el techo de la banda pasará de $1.919,63 —nivel previsto para el cierre de septiembre— a $1.951,50 al finalizar octubre. La diferencia será de 31,97 pesos.

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El aumento quedó por debajo del ajuste aplicado el mes previo. En septiembre, el límite máximo había subido $39,66 a partir de la inflación de julio. La menor variación del índice de precios de agosto explica la diferencia entre ambos incrementos.

Cómo funciona la banda cambiaria

Si el dólar mayorista excediera los $1.951,50 al cierre de octubre, el BCRA tendría que operar en el mercado de cambios para llevar la cotización nuevamente al rango fijado.

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La banda cambiaria establece un piso y un techo para la cotización mayorista. Dentro de esos márgenes, el tipo de cambio puede fluctuar sin una intervención obligatoria de la autoridad monetaria. Si perfora el límite inferior o supera el superior, el Banco Central debe comprar o vender divisas, según corresponda.

El valor máximo no se modifica de una sola vez al comienzo de cada mes. Su recorrido es diario y gradual, hasta completar al final del período el ajuste equivalente a la inflación tomada como referencia. Así, los $1.919,63 de septiembre constituyen la base sobre la cual se calculará el techo de para octubre. El esquema busca moderar saltos abruptos del tipo de cambio y dar previsibilidad al mercado.

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El dólar se aleja del techo de la banda

El dólar mayorista retrocedió un peso el lunes para cerrar en $1.507,50, su nivel más bajo desde el 21 de agosto. A pesar de que el volumen operado en el segmento de contado descendió a USD 494,2 millones, la oferta disponible alcanzó para absorber la demanda y sostener la cotización.

El ingreso de divisas se ubica por encima de la media habitual para esta época del año, impulsado por valores internacionales favorables para el sector exportador y por una corriente activa en la emisión de títulos de deuda por parte de las empresas. En Chicago, la tonelada de soja tocó los USD 480 la semana pasada, su marca más alta desde diciembre de 2023. Al mismo tiempo, el barril de crudo sobrepasó nuevamente los USD 100 y alcanzó un máximo de cuatro meses.

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En lo que va de 2026, la cotización oficial acumula un avance de 52,50 pesos, lo que representa un 3,6 por ciento. El movimiento se ubica por detrás de la evolución general de los precios, que registran un alza cercana al 22% en el período.

Con el límite superior del sistema de bandas fijado en $1.898,24 por el Banco Central, la divisa mayorista cuenta con una distancia de 390,74 pesos —un 25,9%— hasta alcanzar ese límite teórico de flotación. Esta brecha resulta la más holgada desde el 13 de mayo de 2025 dentro del mecanismo en marcha desde el 14 de abril de ese mismo año.

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