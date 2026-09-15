Economía

A cuánto puede llegar el dólar en octubre sin que intervenga el Gobierno según la nueva banda cambiaria

La inflación de agosto, que se ubicó en 1,66%, fijó el límite superior permitido para el tipo de cambio mayorista. En caso de superar ese umbral, el BCRA deberá actuar en la plaza oficial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El régimen de bandas cambiarias se actualice conforme a la inflación mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La inflación de agosto definió el límite superior de la banda cambiaria para octubre. De acuerdo con el mecanismo vigente, si el dólar mayorista superara ese nivel, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que la cotización vuelva a quedar por debajo del umbral fijado.

El sistema actualiza cada mes los extremos de la banda según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La aplicación de ese dato tiene un retraso de dos meses: el índice de agosto, difundido en septiembre, se incorpora al cálculo correspondiente a octubre.

PUBLICIDAD

El mismo criterio se utilizó durante los meses anteriores. La inflación de abril definió el techo de junio; la de mayo, el de julio; la de junio, el de agosto y la variación de julio, que fue del 1,9%, determinó el límite máximo de septiembre.

El Indec informó que el IPC de agosto aumentó 1,66 por ciento. Con esa variación, el techo de la banda pasará de $1.919,63 —nivel previsto para el cierre de septiembre— a $1.951,50 al finalizar octubre. La diferencia será de 31,97 pesos.

PUBLICIDAD

infografia

El aumento quedó por debajo del ajuste aplicado el mes previo. En septiembre, el límite máximo había subido $39,66 a partir de la inflación de julio. La menor variación del índice de precios de agosto explica la diferencia entre ambos incrementos.

Cómo funciona la banda cambiaria

Si el dólar mayorista excediera los $1.951,50 al cierre de octubre, el BCRA tendría que operar en el mercado de cambios para llevar la cotización nuevamente al rango fijado.

La banda cambiaria establece un piso y un techo para la cotización mayorista. Dentro de esos márgenes, el tipo de cambio puede fluctuar sin una intervención obligatoria de la autoridad monetaria. Si perfora el límite inferior o supera el superior, el Banco Central debe comprar o vender divisas, según corresponda.

El valor máximo no se modifica de una sola vez al comienzo de cada mes. Su recorrido es diario y gradual, hasta completar al final del período el ajuste equivalente a la inflación tomada como referencia. Así, los $1.919,63 de septiembre constituyen la base sobre la cual se calculará el techo de para octubre. El esquema busca moderar saltos abruptos del tipo de cambio y dar previsibilidad al mercado.

El dólar se aleja del techo de la banda

El dólar mayorista retrocedió un peso el lunes para cerrar en $1.507,50, su nivel más bajo desde el 21 de agosto. A pesar de que el volumen operado en el segmento de contado descendió a USD 494,2 millones, la oferta disponible alcanzó para absorber la demanda y sostener la cotización.

El ingreso de divisas se ubica por encima de la media habitual para esta época del año, impulsado por valores internacionales favorables para el sector exportador y por una corriente activa en la emisión de títulos de deuda por parte de las empresas. En Chicago, la tonelada de soja tocó los USD 480 la semana pasada, su marca más alta desde diciembre de 2023. Al mismo tiempo, el barril de crudo sobrepasó nuevamente los USD 100 y alcanzó un máximo de cuatro meses.

En lo que va de 2026, la cotización oficial acumula un avance de 52,50 pesos, lo que representa un 3,6 por ciento. El movimiento se ubica por detrás de la evolución general de los precios, que registran un alza cercana al 22% en el período.

Con el límite superior del sistema de bandas fijado en $1.898,24 por el Banco Central, la divisa mayorista cuenta con una distancia de 390,74 pesos —un 25,9%— hasta alcanzar ese límite teórico de flotación. Esta brecha resulta la más holgada desde el 13 de mayo de 2025 dentro del mecanismo en marcha desde el 14 de abril de ese mismo año.

Temas Relacionados

DólarBanda cambiariaInflaciónBanco CentralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2027: cuáles son las expectativas de los especialistas

Este martes el Gobierno va a girar a la Cámara de Diputados sus estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año además de lo que espera que pase con las variables macroeconómicas clave

Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2027: cuáles son las expectativas de los especialistas

Por una baja en la recaudación, el Gobierno dio marcha atrás con una medida clave que beneficiaba a las pymes

Desde hoy ya no podrán depositar ni pagar con cheques desde sus cuentas bursátiles. La operatoria les permitía a las empresas el eludir el impuesto a los débitos y créditos. Fuerte reacción negativa entre los agentes bursátiles y cámaras del sector

Por una baja en la recaudación, el Gobierno dio marcha atrás con una medida clave que beneficiaba a las pymes

Privatización de AySA: el Gobierno abre hoy los primeros sobres de la licitación, en medio de una batalla judicial

El Ejecutivo avanza con el proceso pese a una cautelar que impide reducir las obligaciones de servicio de la empresa. El pliego revela exigencias millonarias para los oferentes

Privatización de AySA: el Gobierno abre hoy los primeros sobres de la licitación, en medio de una batalla judicial

Los servicios aumentaron por encima de la inflación en el último año: cuáles son los gastos que más presionan sobre el bolsillo

En último año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba en torno al 30%, pero hay divisiones de servicios que ya superan el 50%. La visión de los analistas sobre el impacto en el ingreso disponible y lo que aún falta ajustar

Los servicios aumentaron por encima de la inflación en el último año: cuáles son los gastos que más presionan sobre el bolsillo

La Argentina sorteó la crisis global de los bonos pero una inesperada decisión del Gobierno irritó a los inversores

Los activos locales exhibieron leves caídas frente la volatilidad externa, aunque la restricción a los eCheq reavivó las dudas sobre la política fiscal, el financiamiento de las pymes y la recuperación del crédito

La Argentina sorteó la crisis global de los bonos pero una inesperada decisión del Gobierno irritó a los inversores

DEPORTES

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

TELESHOW

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad

Sustentan presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027

República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre