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El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

“Estoy firmemente convencido de la victoria de la Federación de Rusia en la actual lucha sagrada por defender los intereses de seguridad del país y la justicia internacional, y prometo mi apoyo invariable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso”, dijo el líder del régimen norcoreano en una carta enviada el lunes a Vladimir Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (REUTERS/ARCHIVO)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (REUTERS/ARCHIVO)
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El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación con Moscú, en medio de las advertencias de Ucrania y Corea del Sur sobre un posible despliegue adicional de soldados norcoreanos para respaldar la guerra contra Kiev, informó este martes la agencia estatal KCNA.

“Estoy firmemente convencido de la victoria de la Federación de Rusia en la actual lucha sagrada por defender los intereses de seguridad del país y la justicia internacional, y prometo mi apoyo invariable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso”, dijo Kim en una carta enviada el lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, según la agencia oficial de noticias norcoreana.

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El mensaje respondió a una carta de Putin por el 78º aniversario de la fundación de Corea del Norte, celebrado el martes pasado. Kim también reafirmó su voluntad y la del Gobierno norcoreano de “ampliar y profundizar integralmente” los esfuerzos conjuntos con Rusia.

Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y funcionarios de Kiev afirmaran en agosto que Moscú y Pionyang habían decidido desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para apoyar la guerra contra Ucrania.

La inteligencia militar surcoreana afirmó posteriormente que detectó preparativos para un nuevo despliegue, aunque no consideró que fuera inminente. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano e influyente funcionaria del régimen, calificó de falsas las afirmaciones de Kiev.

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Seúl estima que Corea del Norte envió desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia. Asimismo, Kiev calculó el mes pasado que unos 8.500 efectivos norcoreanos seguían desplegados en territorio ruso, principalmente en la región de Kursk.

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Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y funcionarios de Kiev afirmaran en agosto que Moscú y Pionyang habían decidido desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para apoyar la guerra contra Ucrania (AP)

La carta de Kim también llega en medio de especulaciones sobre un posible nuevo envío de tropas norcoreanas a Rusia. Ucrania afirmó que hasta 50.000 soldados podrían ser desplegados, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa cifra ni precisó un plazo para el eventual movimiento.

En agosto, Zelensky pidió a Corea del Sur que suministrara sistemas de defensa aérea para proteger a Ucrania de los misiles rusos. La solicitud no recibió respuesta de Seúl.

La relación entre Moscú y Pionyang se estrechó desde 2024, cuando sus líderes suscribieron un acuerdo que contempla asistencia mutua en caso de agresión. Según las autoridades surcoreanas, Corea del Norte suministró armas y equipo militar a Rusia a cambio de respaldo económico y transferencia de tecnología de defensa.

Moscú y Pyongyang inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

La carta del dictador norcoreano llega una semana después de la inauguración del primer puente de carretera sobre el río Tumen, una infraestructura de un kilómetro que conecta directamente a ambos países y que sus gobiernos presentaron como un nuevo símbolo de la expansión de sus relaciones económicas, comerciales y estratégicas.

Los primeros camiones, decorados con las banderas de Rusia y Corea del Norte, cruzaron el puente de dos carriles durante una ceremonia en la que el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, y su homólogo norcoreano, Pak Thae Song, participaron por videoconferencia y dirigieron mensajes a trabajadores y funcionarios de ambos países.

Moscú y Pyongyang inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica (REUTERS)
Moscú y Pyongyang inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica (REUTERS)

La nueva infraestructura se suma a las conexiones ferroviarias y aéreas existentes entre Rusia y Corea del Norte y establece la primera conexión vial entre ambos territorios. Hasta ahora, los vehículos utilizaban, mediante un acuerdo especial vigente desde 1959, tablones colocados sobre el cercano puente ferroviario, que durante décadas constituyó el único punto de cruce fronterizo entre los dos países.

El Gobierno ruso informó que el puente podrá recibir hasta 300 vehículos por día y que quedará conectado con la red de carreteras federales de Rusia. La infraestructura también tendrá acceso al corredor de transporte que comunica Vladivostok, en el extremo oriental ruso, con San Petersburgo.

(Con información de EFE y AFP)

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