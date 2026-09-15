El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente tras el tiroteo frente a una escuela

El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi por la crisis de inseguridad en el municipio.

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El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi o algún miembro de su gabinete en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio después de que un hombre fue herido frente a una escuela.

Según confirmó la presidenta del Concejo, la audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre a las 9. Si bien la convocatoria es para el intendente municipal, existe la posibilidad de que sea otro miembro del Poder Ejecutivo quien se presente.

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Existe la posibilidad de que sea el secretario de Seguridad del municipio, Damián Cardoso. El funcionario se presentará por segunda vez ante el Concejo en el año: ya compareció en mayo tras el escándalo por la funcionaria involucrada en una causa de narcotráfico.

La interpelación tiene como fundamento solicitar al Ejecutivo “un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”. La citación fue votada por bloques opositores como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Todo por Argentina, Nuevo Pro Morón y Fuerza Patria, agrupación que en el distrito mantiene un enfrentamiento abierto con el intendente.

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Según consta en los fundamentos del proyecto aprobado, el pedido de interpelación es el resultado de “varios pedidos de medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.

Grabación de cámara de seguridad muestra una calle residencial con vehículos estacionados y el portón de una propiedad. Un hombre transita por el área exterior del domicilio. Las imágenes, captadas en El Palomar, documentan el escenario de un ataque armado donde el padre de una alumna fue baleado frente a una institución educativa. El video contiene una advertencia de contenido sensible. Esto es cobertura de evento.

El detonante político tuvo un correlato directo en las calles. El jueves 10 de septiembre, alrededor de las 7.15, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, llevaba a su hija al jardín de infantes del Colegio Emaús, en la localidad de El Palomar, cuando tres delincuentes descendieron de un vehículo sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900 e intentaron robarle la camioneta. Catarraso se identificó como miembro de la fuerza de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento armado: recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre el asfalto, aunque consciente. Según informó Infobae, testigos del hecho aseguraron que el exoficial llegó a dispararle a dos de los asaltantes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

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Ya herido, la primera reacción de Catarraso fue preguntar por su hija. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!”, se escuchó decir al hombre en uno de los videos registrados tras el ataque, según reprodujo el mismo medio. Fueron vecinos de la cuadra y otros padres que en ese momento llegaban al establecimiento quienes asistieron a la menor y llamaron al 911.

Lucila, una madre que presenció el ataque, describió lo ocurrido en declaraciones a TN: “Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”. Según su relato, durante la huida los delincuentes también le robaron el vehículo a otra mujer que se dirigía al colegio con sus dos hijos.

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La violencia del episodio no fue un caso aislado para los residentes del barrio. Claudio C., vecino de El Palomar desde hace 13 años, contó a Infobae que semanas antes del tiroteo se había producido otro robo en la puerta del mismo colegio, mientras los alumnos salían de clases. Dijo que tras aquel incidente el municipio dispuso la presencia de agentes de la Guardia Urbana en los alrededores, pero que la medida duró apenas unos días. “No hay policías, no hay patrulleros. Es todo el barrio igual”, afirmó. La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N.° 2 del Departamento Judicial Morón, para identificar a los sospechosos, aún prófugos.

Padres y vecinos de El Palomar se movilizaron con cacerolazos hasta la casa de Lucas Ghi y luego protestaron frente a la Municipalidad de Morón.

Horas después del tiroteo, padres de alumnos y vecinos se movilizaron en reclamo de mayor seguridad. La concentración partió desde la intersección de Dinamarca y Gobernador D’Amico y avanzó hasta la puerta de la casa del intendente Lucas Ghi, con cacerolazos y al grito de “Seguridad”. “No podemos vivir más así”, expresaron algunas de las mujeres que participaron. Una vecina sintetizó la situación con una frase: “En El Palomar es jugar a la ruleta: te bajás del auto y no sabés qué te va a pasar”, según recogió Infobae. La protesta tuvo continuidad al día siguiente frente a la Municipalidad de Morón.

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En paralelo al reclamo por más presencia policial, otro de los ejes sobre los que los concejales interrogarán al funcionario convocado está vinculado a la Policía Municipal, una fuerza que se encuentra en proceso de creación y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial Morón. Sin embargo, los fundamentos del proyecto aprobado cuestionaron su naturaleza jurídica: “La propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo es, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto”, indica el texto. La discusión sobre el alcance legal y operativo de esa fuerza será uno de los puntos centrales de la audiencia del 17 de septiembre.