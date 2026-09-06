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Cómo instalar la APK de XUPER TV gratis: una búsqueda que expone el dispositivo a virus y robos

La aplicación, antes conocida como Magis TV, se distribuye fuera de las tiendas oficiales y solicita permisos que comprometen datos privados como contraseñas

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
XUPER TV no aparece en tiendas oficiales de apps. (Foto: XUPER TV)
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Una búsqueda recurrente en internet apunta a cómo instalar la APK de XUPER TV gratis, una aplicación conocida anteriormente como Magis TV. El interés está vinculado con el acceso sin suscripción a películas, series y transmisiones deportivas, pero el recorrido hasta el archivo de instalación puede derivar en riesgos.

El problema no se limita al contenido que promete la plataforma. De acuerdo con el análisis de ESET, las aplicaciones streaming que se distribuyen fuera de las tiendas oficiales pueden carecer de controles de seguridad y pedir accesos que no corresponden con su función. Esa combinación abre la puerta a virus, fraude digital y robo de información almacenada en el dispositivo.

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Por qué la descarga de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales aumenta el riesgo

Las tiendas como Google Play Store y App Store aplican revisiones técnicas y normas de publicación, aunque esos mecanismos no eliminan todos los problemas posibles. Una APK obtenida desde páginas alternativas queda fuera de esos filtros y puede haber sido modificada antes de llegar al usuario.

Plataformas como Google Play Store integran controles de seguridad. (Foto: Europa Press)
Plataformas como Google Play Store integran controles de seguridad. (Foto: Europa Press)

La búsqueda de XUPER TV gratis puede conducir a portales que imitan páginas de descarga legítimas, muestran botones engañosos o presentan archivos con nombres similares. En ese espacio, es más difícil identificar quién desarrolló la aplicación, qué versión se instala y si el archivo contiene componentes adicionales.

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Qué puede ocurrir cuando una app solicita accesos excesivos en el dispositivo

ESET examinó la APK de Magis TV como caso de este tipo de servicios y detectó solicitudes de acceso que exceden las necesidades habituales de una aplicación de streaming. Entre ellas, figuran autorizaciones para conocer la actividad de otras apps, revisar archivos del almacenamiento y alterar datos guardados en el teléfono.

Una aplicación de video no debería requerir acceso amplio a documentos, fotos, audios y otras actividades del equipo para reproducir contenidos. Cuando el usuario acepta esas condiciones sin revisar su alcance, habilita la consulta o modificación de información que puede incluir material personal, laboral o financiero.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
XUPER TV era conocida antes como Magis TV. (Fotocomposición Infobae)

Además, los accesos detectados pueden permitir la lectura de fotos, videos, documentos y grabaciones de voz almacenados en el dispositivo o en una tarjeta externa. Esa información puede incluir capturas de chats, comprobantes, archivos de trabajo, datos de identidad o códigos que quedaron guardados en una carpeta.

Otros riesgos es la posibilidad de borrar o modificar archivos. ESET advierte que, en un uso malicioso, estos permisos pueden facilitar la incorporación de software dañino en el almacenamiento o el robo de datos. El riesgo no depende de lo que se ve en pantalla, sino de las funciones que quedan habilitadas en segundo plano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los riesgos se pueden expandir en las acciones en segundo plano que ejecuta el programa pirata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo una APK puede instalar otros programas sin control

Otro de los accesos analizados por ESET permite solicitar la instalación de paquetes adicionales. En la práctica, esa función puede utilizarse para presentar una supuesta actualización, un complemento para ver contenido o una herramienta necesaria para continuar con el servicio.

Si el usuario acepta, el dispositivo puede incorporar programas ajenos a la aplicación original. Entre ellos podrían figurar herramientas de vigilancia, troyanos o programas que buscan capturar credenciales.

Las actualizaciones deben llegar desde canales oficiales y con información verificable sobre su desarrollador, no mediante ventanas emergentes o enlaces incluidos en una app de procedencia desconocida.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las apps piratas emiten falsas alertas para instalar programas peligrosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué las notificaciones pueden ser una vía de fraude digital

La posibilidad de enviar avisos al teléfono parece una función común, pero puede usarse para distribuir mensajes no solicitados. Un servicio instalado desde una fuente dudosa podría mostrar alertas que simulen alertas del sistema, promociones, pedidos de actualización o avisos sobre una cuenta supuestamente bloqueada.

Asimismo, esos mensajes pueden dirigir a páginas falsas diseñadas para obtener contraseñas, datos bancarios o información de contacto, sumado a insistir con descargas de archivos adicionales.

La pauta de los expertos es desconfiar de toda notificación que exija instalar software, ingresar datos sensibles o habilitar nuevas funciones para mantener el acceso al contenido.

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