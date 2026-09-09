Apple Event 2026: todo sobre el iPhone 18 y la llegada del nuevo CEO John Ternus que reemplaza a Tim Cook

Apple presentará sus nuevos productos el 9 se septiembre en el Apple Event 2026. (Apple)

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Apple lleva a cabo este miércoles 9 de septiembre de 2026 la conferencia anual de hardware Apple Event en su sede de Cupertino, California, bajo el lema “Surprise and Shine”.

Dado que serán presentados los primeros modelos de la familia iPhone 18 y otros productos novedosos, la expectativa es, como cada año, muy alta. No obstante, uno de los ingredientes más significativos de esta presentación será la presencia del nuevo CEO de la compañía.

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John Ternus y la ausencia de Tim Cook tras 15 años

Apple Event 2026 representa un cambio de ciclo en la cúpula directiva de la empresa. Tim Cook cedió las riendas de Apple el pasado 1 de septiembre, tras 15 años como CEO, para asumir el cargo de presidente ejecutivo. En su lugar, John Ternus, hasta entonces responsable de ingeniería de hardware, asume la conducción de la empresa y encabezará por primera vez una presentación de este tipo ante una audiencia global.

John Ternus asume la conducción de Apple y encabeza por primera vez una presentación de este tipo, tras 15 años de Tim Cook al frente de la compañía. (Reuters)

La transición se produce en un momento en que el mercado exige definiciones sobre la estrategia de Apple en inteligencia artificial, nuevos formatos de dispositivos y la competencia con otros fabricantes que ya ofrecen teléfonos plegables. La decisión que haya tomado Ternus para su primera conferencia podría marcar si la compañía mantiene su ritmo habitual de renovación gradual o acelera cambios en sus líneas de productos.

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Los primeros iPhone 18

La compañía mostrará únicamente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max; las versiones estándar, junto con un posible iPhone 18E y una segunda generación del iPhone Air, quedarían para 2027. Los nuevos modelos conservarían la estructura de aluminio de la generación anterior, con biseles más finos, tres acabados (plata, cereza oscuro y azul cielo) y posible eliminación de la bandeja SIM física.

El cambio más visible sería una Dynamic Island un 25% más pequeña, gracias a tecnología de “cristal micro-transparente”. Las pantallas mantendrían sus tamaños actuales, 6,3 y 6,9 pulgadas, con salto a tecnología LTPO+ para mejorar la autonomía. El procesador sería el A20 Pro, primero de Apple fabricado en 2 nanómetros, con hasta 18% más rendimiento y 30% más eficiencia energética, acompañado de 12 gigabytes de RAM.

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El iPhone 18 Pro y el Pro Max serían los únicos modelos convencionales presentados en el evento, con procesador A20 Pro fabricado en 2 nanómetros. (Reuters)

Ambos modelos incorporarían el módem C2 de Apple, con soporte satelital NR NTN, y baterías más grandes: el Pro Max pasaría a 5.391 miliamperios-hora, con autonomía superior a las 40 horas de video. La principal novedad fotográfica sería la apertura variable en la cámara principal, que algunas filtraciones reservan en exclusiva para el Pro Max, con un posible sensor Sony IMX905 aún sin confirmar.

El rumor del primer iPhone plegable

El foco de expectativa recae en el posible primer plegable de Apple, bautizado como “iPhone Ultra”. Tendría pantalla exterior de 5,5 pulgadas e interior de 7,8 pulgadas, ambas OLED a 120 hercios, en un formato ancho similar al Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Su estructura combinaría aluminio y titanio, usaría el chip A20 Pro, una batería de doble celda de unos 5.000 miliamperios-hora y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles, disponible inicialmente solo en negro y blanco.

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Un cambio notable sería la sustitución de Face ID por un lector Touch ID en el botón lateral, ante la dificultad de integrar sensores faciales en un dispositivo de doble pantalla. Su disponibilidad inicial sería sumamente limitada.

El iPhone Ultra, primer plegable de Apple, tendría una pantalla interior de 7,8 pulgadas y un formato similar al Galaxy Z Fold 8 de Samsung. (Reuters)

Posibles precios

Las filtraciones anticipan la generación más cara hasta ahora. El iPhone Ultra concentra las estimaciones más dispares: entre 2.000 y 2.500 dólares según la mayoría de los informes, aunque datos de Vodafone en Egipto sugirieron más de 3.000 dólares, y en Australia cerca de 2.600. La firma TrendForce calcula que sería un 90% más caro que el iPhone 17 Pro Max, con precio inicial cercano a los 2.099 dólares.

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La familia iPhone 18 también subiría: TrendForce prevé entre 150 y 200 dólares más en los modelos Pro, mientras el analista Jeff Pu calcula hasta 300 dólares de incremento, con el Pro entre 1.249 y 1.399 dólares, y el Pro Max entre 1.349 y 1.499.

Otros productos esperados

Apple presentaría también el Apple Watch Series 12, con caja de cerámica blanca y medición continua del ritmo cardíaco, y una nueva versión del Apple Watch Ultra. En computadoras, mostraría dos MacBook Pro: uno con pantalla OLED táctil y chips M5 Pro/M5 Max, y otro con diseño actual pero procesador M6.

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El Apple Watch Series 12 recuperaría una caja de cerámica blanca y sumaría medición continua del ritmo cardíaco. (Reuters)

Los AirPods llegarían a su quinta generación, mientras un modelo con cámaras y sensores visuales para Siri, según Bloomberg, podría demorar hasta 2027. El medio adelantó además un “home hub” con pantalla de 7 pulgadas y reconocimiento facial.