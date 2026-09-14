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El 50% de los españoles teme que las fotos publicadas expongan a sus hijos al acoso escolar

La preocupación está relacionada con terceros o ciberdelincuentes que podrían emplear fotografías de menores con fines comerciales o ilegales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La privacidad infantil se convierte en un reto para las familias españolas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La publicación de imágenes de menores en redes sociales y aplicaciones de mensajería preocupa a una parte creciente de las familias. El 50% de los españoles teme que las fotografías compartidas de niños puedan exponerlos a acoso escolar o burlas de acuerdo a un estudio de ciberseguridad.

Cuál es la preocupación de los padres por las fotografías de sus hijos en Internet

Según una encuesta de Kaspersky sobre privacidad infantil y convivencia familiar en la era digital, la generación Alpha, formada por quienes nacieron aproximadamente entre 2010 y 2024, será la primera que heredará una presencia digital creada en gran medida por publicaciones de padres, madres, abuelos y otros familiares.

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Un niño pequeño con cabello rizado mira una tablet plateada que sostiene con ambas manos. Al fondo, padres y un bebé están sentados en un sofá, desenfocados.
Los menores reclaman un papel en las decisiones sobre su imagen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fotografías de vacaciones, cumpleaños, actividades escolares o momentos domésticos pueden permanecer en línea durante años.

El estudio, realizado durante 2026 sobre una muestra de 1.000 personas con perfiles parentales y familiares en España, sitúa la privacidad y el consentimiento entre las principales preocupaciones. El 84% considera que los menores deberían poder eliminar, al alcanzar la mayoría de edad, las imágenes difundidas durante su infancia.

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La posibilidad de borrar esas fotografías se vincula con el llamado derecho al olvido digital infantil. La idea parte de que los niños deberían recuperar el control sobre contenidos que otras personas publicaron cuando todavía no podían comprender su alcance ni autorizar su difusión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una amplia mayoría considera que los jóvenes deberían eliminar al alcanzar la mayoría de edad aquellas fotografías difundidas durante su infancia sin una autorización plenamente consciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso ilícito de imágenes es el principal temor de las familias

El acoso escolar no es el único riesgo que identifican los encuestados. El 65% señala como principal preocupación que terceros o ciberdelincuentes empleen las imágenes de menores con fines comerciales o ilícitos.

La creación de una huella digital involuntaria ocupa el segundo lugar, con el 53% de las respuestas. Después aparece la posible exposición a burlas o acoso, con el 50%. Además, el 26% teme que las publicaciones generen incomodidad al menor en el futuro.

Vanessa González, directora de Comunicación de Kaspersky Iberia, señaló que el regreso a las aulas puede servir para hablar de privacidad. La responsable destacó que la imagen de los niños tiene valor y debe protegerse, del mismo modo que se les enseña a cuidar sus pertenencias o a desenvolverse en espacios públicos.

Crece la demanda de que los menores participen en la decisión

La encuesta refleja un cambio en la forma en que las familias entienden la publicación de fotografías infantiles. El 38% cree que los menores deben tener voz al autorizar la difusión de su imagen.

Familia jugando videojuegos, conexión intergeneracional, diversión digital, entretenimiento en casa, padres e hijos, tiempo juntos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las publicaciones familiares pueden conservarse durante años y crear una identidad en internet sin que los protagonistas comprendan todavía el alcance de esa exposición pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro 37% sostiene que esa decisión debe depender de la edad y del nivel de comprensión de cada niño. Solo el 25% considera que los adultos deben poder decidir siempre sin pedir permiso. La mayoría de las respuestas, por tanto, apunta a una participación progresiva de los menores en el control de su imagen.

Esta conversación puede comenzar con preguntas sencillas antes de publicar una foto. También permite explicar quién podrá verla, qué datos revela y por qué una imagen compartida en un grupo privado puede circular fuera de ese espacio.

Medidas para reducir la exposición de los menores

La compañía de seguridad digital recomienda revisar los hábitos de publicación, sobre todo al inicio del curso escolar. Las familias pueden reducir riesgos con medidas básicas:

  • Evitar fotos donde aparezcan el nombre del colegio, el uniforme, la ubicación o datos que revelen rutinas.
  • Revisar la privacidad de redes sociales y grupos de mensajería.
  • Pedir permiso a otras familias antes de difundir imágenes de sus hijos.
  • Involucrar a los menores en las decisiones, según su edad.
  • Mantener canales de comunicación para que informen si una publicación provoca incomodidad o burlas.
  • Conservar capturas y comunicar los hechos al centro educativo ante un uso indebido o un caso de acoso.

Antes de subir una imagen, conviene considerar su posible impacto futuro. La vuelta al colegio puede convertirse en una oportunidad para que familias y menores establezcan límites sobre qué se comparte, con quién y durante cuánto tiempo.

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