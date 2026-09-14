Oracle despide de nuevo algunos empleados y ya acumula una reducción del 13% de su plantilla en un año  

El viernes anterior, la empresa había revelado que reservó 700 millones de dólares adicionales para reestructuración. (Reuters)

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Oracle ejecutó el lunes 14 de septiembre una nueva ronda de despidos, la última de una serie de recortes que, en un solo ejercicio fiscal, redujo su plantilla en un 13%. Tres empleados afectados y una copia del correo electrónico de notificación describieron la medida a Business Insider, que informó que a los trabajadores se les comunicó que su puesto había sido eliminado “como parte de un cambio organizativo más amplio” y que “hoy es su último día de trabajo”.

Durante toda la jornada aparecieron publicaciones en LinkedIn, Reddit y Blind de personas que afirmaban haber sido despedidas. El momento elegido no fue casual. El viernes anterior, la empresa había revelado que reservó 700 millones de dólares adicionales para reestructuración, lo que elevó la reserva total a unos 2.800 millones de dólares.

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En su informe, Oracle señaló que ese aumento cubría “acciones adicionales que esperamos tomar”. Esas acciones comenzaron dos días hábiles después.

Oracle ejecutó el lunes 14 de septiembre una nueva ronda de despidos, la última de una serie de recortes. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué los despidos de Oracle marcan un récord en la industria tecnológica

Lo que distingue a Oracle de otras tecnológicas no es el volumen de los recortes, sino su profundidad. La plantilla de la compañía pasó de unos 162.000 a 141.000 empleados en el ejercicio fiscal que cerró el 31 de mayo, una caída del 13% equivalente a unos 21.000 puestos en doce meses. La ronda del lunes se suma a esa reducción ya consumada.

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La comparación con otros gigantes del sector confirma la magnitud del ajuste. Amazon recortó más personal en cifras absolutas, con aproximadamente 57.000 puestos corporativos eliminados desde 2022, cerca del 16% de su plantilla corporativa.

Pero esa cifra corresponde a cuatro años de recortes acumulados, mientras que Oracle concentró un porcentaje similar en un solo año. Al medir el ritmo anual de reducción de personal, ninguna gran empresa tecnológica ha llegado tan lejos como Oracle en los últimos doce meses.

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El año pasado, la compañía invirtió 55.700 millones de dólares en centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino del dinero: inversión masiva en centros de datos

El ahorro generado por los despidos ya tiene un uso definido. Oracle reportó gastos de capital por 28.500 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 8.500 millones registrados un año antes, y mantuvo su previsión para el ejercicio fiscal 2027 en un rango de entre 90.000 y 95.000 millones de dólares.

El año pasado la compañía invirtió 55.700 millones de dólares en centros de datos y ha recurrido al endeudamiento para financiar el resto de ese plan.

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Analistas de TD Cowen estiman que el ahorro anual en nóminas derivado de los recortes se ubica entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una contribución significativa frente a un gasto de esa escala, aunque insuficiente para cubrirlo por completo.

Oracle Corporation es una empresa estadounidense de tecnología especializada en el desarrollo de software de gestión de bases de datos, sistemas en la nube y aplicaciones empresariales. REUTERS/Dado Ruvic

El riesgo legal en Europa por la falta de aviso previo

Aproximadamente dos tercios de los 141.000 empleados de Oracle trabajan fuera de Estados Unidos, un dato que expone una pregunta sin respuesta en el correo de notificación enviado a los trabajadores despedidos.

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La Directiva de la Unión Europea sobre despidos colectivos obliga a los empleadores que planean recortes a gran escala a consultar de buena fe a los representantes de los trabajadores, notificar por escrito a las autoridades correspondientes y respetar un período de espera de al menos 30 días antes de que cualquier despido se haga efectivo.

En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los despidos ejecutados sin la debida notificación son inválidos y no pueden subsanarse con posterioridad. Un correo que informa a un empleado que ese es su último día de trabajo no cumpliría con ese requisito. No se sabe si algún trabajador europeo recibió una comunicación de ese tipo.

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Aproximadamente dos tercios de los 141.000 empleados de Oracle trabajan fuera de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rumania aparece como un caso de referencia. Oracle recortó allí unos 500 puestos en junio, la segunda ronda de despidos en menos de un año en una operación que emplea a alrededor de 4.000 personas y que constituye una de las mayores bases de ingeniería europeas de la compañía.

Un documento interno al que tuvo acceso el medio citado el mes pasado señalaba que las reducciones previstas alcanzaban porcentajes de dos dígitos en algunos equipos. Ese dato sugiere que el alcance real de los despidos supera los tres casos confirmados hasta ahora, aunque Oracle no ha ofrecido una cifra oficial sobre el total de puestos eliminados en esta última ronda.

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