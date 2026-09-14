Guatemala

La demanda de transporte aéreo regional en Guatemala crece 21% hasta agosto

Las terminales departamentales sumaron 19.748 aterrizajes y despegues entre enero y agosto de 2026, frente a 16.261 un año antes, mientras la afluencia avanzó 11% hasta 69.238 personas movilizadas

La DGAC informó que las operaciones de los 10 principales aeródromos crecieron 21% frente al mismo período de 2025.
La demanda de transporte aéreo en los aeródromos de Guatemala aumentó durante los primeros ocho meses de 2026. (DGAC)
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La demanda de transporte aéreo aumentó en los aeródromos departamentos de Guatemala durante los primeros ocho meses de 2026.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó que las operaciones de los 10 principales aeródromos crecieron 21% frente al mismo período de 2025.

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El movimiento de pasajeros también subió 11% en esa comparación. Los registros reflejan una mayor utilización de las terminales regionales para viajes comerciales, turísticos, privados y para la atención de emergencias.

Entre enero y agosto de 2025, los aeródromos contabilizaron 16.261 aterrizajes y despegues. En el mismo lapso de este año, la cifra ascendió a 19.748 operaciones.

El número de usuarios pasó de 62.409 a 69.238 pasajeros. El comportamiento de la actividad aérea muestra que una parte creciente de los viajeros considera a estos servicios como una opción para trasladarse entre regiones del país.

La demanda de transporte aéreo en los aeródromos de Guatemala aumentó durante los primeros ocho meses de 2026.
La DGAC informó que las operaciones de los 10 principales aeródromos crecieron 21% frente al mismo período de 2025. (DGAC)

Agosto concentró la mayor actividad fuera de los aeropuertos internacionales, después de la Semana Santa. Los aeródromos de Chiquimula, Poptún, en Petén; Coatepeque, en Quetzaltenango; Cobán, en Alta Verapaz; Huehuetenango y Esquipulas, en Chiquimula; presentaron los aumentos más marcados en vuelos y pasajeros.

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Chiquimula, Coatepeque y Esquipulas concentraron los mayores aumentos

El aeródromo de Chiquimula registró uno de los avances más pronunciados del período. La terminal atendió 2.375 usuarios, con un incremento de 69% frente a los primeros ocho meses de 2025.

Las operaciones en ese aeródromo aumentaron 106% y alcanzaron 947 aterrizajes y despegues. El administrador Juan Carlos Chavarría vinculó ese resultado con el crecimiento económico local, las dificultades de movilidad terrestre y el aumento de visitantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos.

En Coatepeque, Quetzaltenango, las operaciones aumentaron 60%, con 404 aterrizajes y despegues adicionales. El movimiento de pasajeros subió 37% y llegó a 1.019 personas movilizadas.

El administrador Eduardo Chuc atribuyó el comportamiento a que más personas ven al avión como una alternativa viable frente a los traslados por carretera. Entre los factores mencionados figuran el precio, la comodidad y la rapidez del servicio.

La demanda de transporte aéreo en los aeródromos de Guatemala aumentó durante los primeros ocho meses de 2026.
El movimiento de pasajeros en los aeródromos regionales de Guatemala subió 11% y llegó a 69.238 usuarios entre enero y agosto de 2026. (DGAC)

El aeródromo de Esquipulas también incrementó su actividad. Las operaciones crecieron 43%, con 152 movimientos adicionales, mientras que los pasajeros aumentaron 31%, equivalentes a 428 usuarios más.

El administrador Hugo Quijada señaló que la ampliación del personal y las mejoras de infraestructura ayudaron a modificar la percepción sobre la terminal. También previó que los servicios seguirán aumentando a partir del desarrollo vial alrededor del parque aeronáutico.

El Banco Mundial destinará cerca del 89% del préstamo a infraestructura

El aumento de vuelos regionales en Guatemala coincide con la aprobación de USD 250 millones del Banco Mundial para modernizar aeropuertos y aeródromos. Los recursos buscarán mejorar la seguridad, la infraestructura y la capacidad operativa de terminales que conectan a la capital con distintos departamentos.

El financiamiento llegará a los aeropuertos internacionales La Aurora y Mundo Maya, además de los aeródromos de Puerto Barrios, Quetzaltenango y Huehuetenango. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ejecutará el programa hasta 2033.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó el proyecto el 8 de septiembre. El organismo estima que el Programa de Recuperación de la Aviación Civil de Guatemala beneficiará a más de ocho millones de usuarios mediante instalaciones más seguras, modernas y preparadas ante eventos climáticos.

La demanda de transporte aéreo en los aeródromos de Guatemala aumentó durante los primeros ocho meses de 2026.
El Banco Mundial aprobó USD 250 millones para modernizar aeropuertos y aeródromos de Guatemala bajo ejecución de la DGAC hasta 2033. (DGAC)

De los USD 250 millones aprobados, USD 221,8 millones se dirigirán al componente de infraestructura aeroportuaria segura y resiliente. Esa asignación representa cerca del 89% del financiamiento total.

Otros USD 21 millones financiarán el fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de la aviación civil. El apoyo para la ejecución del programa contará con USD 7,2 millones.

Las obras incluirán reparaciones de pistas y plataformas, sistemas de drenaje para lluvias intensas, iluminación, equipos de navegación y vigilancia, rehabilitación de torres de control y nuevos vehículos para bomberos aeronáuticos.

El proyecto forma parte del Plan Estratégico Guatemala Vuela, que busca posicionar al país como un centro regional para el transporte aéreo de pasajeros y carga hacia 2044.

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