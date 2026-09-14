La demanda de transporte aéreo regional en Guatemala crece 21% hasta agosto

La demanda de transporte aéreo en los aeródromos de Guatemala aumentó durante los primeros ocho meses de 2026. (DGAC)

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La demanda de transporte aéreo aumentó en los aeródromos departamentos de Guatemala durante los primeros ocho meses de 2026.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó que las operaciones de los 10 principales aeródromos crecieron 21% frente al mismo período de 2025.

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El movimiento de pasajeros también subió 11% en esa comparación. Los registros reflejan una mayor utilización de las terminales regionales para viajes comerciales, turísticos, privados y para la atención de emergencias.

Entre enero y agosto de 2025, los aeródromos contabilizaron 16.261 aterrizajes y despegues. En el mismo lapso de este año, la cifra ascendió a 19.748 operaciones.

El número de usuarios pasó de 62.409 a 69.238 pasajeros. El comportamiento de la actividad aérea muestra que una parte creciente de los viajeros considera a estos servicios como una opción para trasladarse entre regiones del país.

La DGAC informó que las operaciones de los 10 principales aeródromos crecieron 21% frente al mismo período de 2025. (DGAC)

Agosto concentró la mayor actividad fuera de los aeropuertos internacionales, después de la Semana Santa. Los aeródromos de Chiquimula, Poptún, en Petén; Coatepeque, en Quetzaltenango; Cobán, en Alta Verapaz; Huehuetenango y Esquipulas, en Chiquimula; presentaron los aumentos más marcados en vuelos y pasajeros.

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Chiquimula, Coatepeque y Esquipulas concentraron los mayores aumentos

El aeródromo de Chiquimula registró uno de los avances más pronunciados del período. La terminal atendió 2.375 usuarios, con un incremento de 69% frente a los primeros ocho meses de 2025.

Las operaciones en ese aeródromo aumentaron 106% y alcanzaron 947 aterrizajes y despegues. El administrador Juan Carlos Chavarría vinculó ese resultado con el crecimiento económico local, las dificultades de movilidad terrestre y el aumento de visitantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos.

En Coatepeque, Quetzaltenango, las operaciones aumentaron 60%, con 404 aterrizajes y despegues adicionales. El movimiento de pasajeros subió 37% y llegó a 1.019 personas movilizadas.

El administrador Eduardo Chuc atribuyó el comportamiento a que más personas ven al avión como una alternativa viable frente a los traslados por carretera. Entre los factores mencionados figuran el precio, la comodidad y la rapidez del servicio.

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El movimiento de pasajeros en los aeródromos regionales de Guatemala subió 11% y llegó a 69.238 usuarios entre enero y agosto de 2026. (DGAC)

El aeródromo de Esquipulas también incrementó su actividad. Las operaciones crecieron 43%, con 152 movimientos adicionales, mientras que los pasajeros aumentaron 31%, equivalentes a 428 usuarios más.

El administrador Hugo Quijada señaló que la ampliación del personal y las mejoras de infraestructura ayudaron a modificar la percepción sobre la terminal. También previó que los servicios seguirán aumentando a partir del desarrollo vial alrededor del parque aeronáutico.

El Banco Mundial destinará cerca del 89% del préstamo a infraestructura

El aumento de vuelos regionales en Guatemala coincide con la aprobación de USD 250 millones del Banco Mundial para modernizar aeropuertos y aeródromos. Los recursos buscarán mejorar la seguridad, la infraestructura y la capacidad operativa de terminales que conectan a la capital con distintos departamentos.

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El financiamiento llegará a los aeropuertos internacionales La Aurora y Mundo Maya, además de los aeródromos de Puerto Barrios, Quetzaltenango y Huehuetenango. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ejecutará el programa hasta 2033.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó el proyecto el 8 de septiembre. El organismo estima que el Programa de Recuperación de la Aviación Civil de Guatemala beneficiará a más de ocho millones de usuarios mediante instalaciones más seguras, modernas y preparadas ante eventos climáticos.

El Banco Mundial aprobó USD 250 millones para modernizar aeropuertos y aeródromos de Guatemala bajo ejecución de la DGAC hasta 2033. (DGAC)

De los USD 250 millones aprobados, USD 221,8 millones se dirigirán al componente de infraestructura aeroportuaria segura y resiliente. Esa asignación representa cerca del 89% del financiamiento total.

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Otros USD 21 millones financiarán el fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de la aviación civil. El apoyo para la ejecución del programa contará con USD 7,2 millones.

Las obras incluirán reparaciones de pistas y plataformas, sistemas de drenaje para lluvias intensas, iluminación, equipos de navegación y vigilancia, rehabilitación de torres de control y nuevos vehículos para bomberos aeronáuticos.

El proyecto forma parte del Plan Estratégico Guatemala Vuela, que busca posicionar al país como un centro regional para el transporte aéreo de pasajeros y carga hacia 2044.