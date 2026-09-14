El Salvador

“Desde pequeña siempre había querido estudiar aviación”: Yami, estudiante salvadoreña becada

Yami Peréz, de 19 años, fue seleccionada entre cinco jóvenes para recibir una beca que le permitirá cursar un técnico en mantenimiento aeronáutico en San Salvador

Perfil de una niña que mira hacia el cielo mientras una pequeña avioneta vuela sobre varias casas al atardecer.
Una niña salvadoreña observa el vuelo bajo de una avioneta sobre una zona residencial de San Salvador durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Desde pequeña siempre había querido estudiar una rama de la aviación”, afirmó con seguridad en sus capacidades Yami Peréz, una joven estudiante salvadoreña mientras contemplaba una avioneta en un hangar de San Salvador.

El agradecimiento y la seguridad en sus capacidades es inconfundible en los ojos de la joven que a los 19 años ha sido beneficiada con la oportunidad de estudiar un técnico en mantenimiento aeronáutico.

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La beca representa una oportunidad de formación para Peréz, quien proviene de un centro escolar público y forma parte de un grupo de estudiantes seleccionados por sus resultados académicos. Su caso refleja las alternativas que buscan acercar la educación técnica a jóvenes que desean ingresar a sectores especializados.

Aunque llegar a este punto no ha sido fácil, y forma parte de uno de los primeros frutos de su esfuerzo en la escuela, su deseo de superación la impulsa para dar lo mejor de sí en cada día.

Yami Peréz, una estudiante salvadoreña de 19 años, obtuvo una beca para cursar un técnico en mantenimiento aeronáutico en San Salvador. (Foto cortesía)
Yami Peréz, una estudiante salvadoreña de 19 años, obtuvo una beca para cursar un técnico en mantenimiento aeronáutico en San Salvador. (Foto cortesía)

“Un día me llamaron y me dijeron que había sido una de las cinco personas seleccionadas,me hace sentir muy feliz porque desde pequeña siempre había querido estudiar”, explicó Yami con una sonrisa y unos ojos vidriosos que delataban su emoción al recordar el momento que marcó su vida.

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Yami recibió el apoyo por medio de Tu Chance, una plataforma que reúne oportunidades de estudio, capacitación, empleo y emprendimiento para salvadoreños. De acuerdo con la información disponible, el programa ha beneficiado a 1.700 personas, con énfasis en estudiantes de escuelas públicas y comunidades rurales.

La plataforma ofrece becas de estudio complementario orientadas al fortalecimiento de competencias académicas. También incluye formación en inglés, programación y liderazgo, áreas que buscan ampliar las opciones de inserción laboral y continuidad educativa de los participantes.

“Quiero darle las gracias siempre a Dios y a la fundación, ya que por medio de ellos yo pude acceder a una beca que la Fundación Gloria Kriete estaba apoyando”, detalló Yami.

El testimonio de la joven pone el foco en la búsqueda de oportunidades para estudiantes de sectores vulnerables que han destacado durante su trayectoria escolar. En su caso, la beca le permite avanzar hacia una carrera que había considerado desde niña.

La beca de Yami Peréz fue otorgada a partir de sus resultados académicos y amplía el acceso a educación técnica para alumnos de centro escolar público. (Foto cortesía)
La beca de Yami Peréz fue otorgada a partir de sus resultados académicos y amplía el acceso a educación técnica para alumnos de centro escolar público. (Foto cortesía)

Más jóvenes acceden a opciones de educación superior

Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (Siteal), cerca de 110 mil mujeres acceden a la educación superior en El Salvador, donde representan la mayoría de la matrícula universitaria.

La presencia de mujeres en la educación superior contrasta con los desafíos de acceso a carreras técnicas y especializadas, en particular para estudiantes que residen fuera de las principales zonas urbanas. Las becas y programas complementarios se presentan como una opción para reducir esas brechas.

“Han hecho cumplirse el sueño de muchos jóvenes, no sólo míos, porque nos han abierto las puertas”, explicó Yami.

Tu Chance pone a disposición de los usuarios oportunidades gratuitas de formación, becas, empleos, entrenamientos y capacitaciones. El objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral, promover el desarrollo de habilidades técnico-profesionales y difundir los servicios de distintas organizaciones.

Desde su creación, el programa ha conectado a jóvenes y adultos con alternativas educativas, laborales y de emprendimiento. En la actualidad, cuenta con al menos 95 empresas aliadas y ha entregado más de 88,9 mil diplomas, según los datos proporcionados por la plataforma.

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