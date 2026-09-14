Sociedad

Conmoción en Santiago del Estero: almorzaba junto a sus hijos, se atragantó y murió al llegar al hospital

Vanina Soledad Sosa tenía 30 años y vivía en la localidad de Sumampa. Un alimento le obstruyó las vías respiratorias, sus hijos salieron a pedir auxilio y el equipo médico no logró revertir el cuadro

Una mujer se atragantó durante el almuerzo, su vecino la llevó al hospital y falleció minutos después
Una mujer se atragantó durante el almuerzo, su vecino la llevó al hospital y falleció minutos después (Foto: Diario Panorama)
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El mediodía del domingo se convirtió en un momento de pánico para una familia de la localidad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero. Vanina Soledad Sosa, de 30 años, se atragantó mientras almorzaba con sus hijos, se le obstruyeron las vías respiratorias y terminó muriendo.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 13.30 en el domicilio de Sosa. La mujer compartía el almuerzo con su madre y sus dos hijos menores de edad —un varón de 11 años y una nena de 6— cuando, en medio de la comida, un alimento le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y provocó la desesperación en la familia.

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Ante la gravedad de la situación, los menores salieron corriendo del inmueble en busca de ayuda. Sus pedidos de auxilio fueron escuchados por un vecino, quien acudió al lugar y, al advertir el estado en que se encontraba la mujer, la trasladó de inmediato en su vehículo particular hasta el hospital de Sumampa.

Sosa ingresó al nosocomio en estado crítico. El personal de guardia la recibió de inmediato y comenzó con las maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar sus signos vitales. Pese a la rapidez del traslado y a los procedimientos realizados por los profesionales de la salud, la mujer no respondió y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al centro asistencial.

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Tras conocerse el desenlace, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se hicieron presentes en el hospital. Los policías se entrevistaron con los familiares de la víctima e iniciaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento. El caso fue caratulado inicialmente como muerte natural, mientras se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Un niño de 3 años murió al atragantarse con la cuenta de un collar en Santiago del Estero

Composición de dos imágenes: un edificio con el cartel Centro Integral de Salud La Banda y una escultura, y un collar de perlas de plástico oscuras
El Centro Integral de Salud La Banda y un collar de perlas de plástico ilustran el caso del niño de tres años que murió ahogado en Santiago del Estero. (Nuevo Diario)

Hace apenas tres semanas, un suceso similar se produjo también en Santiago del Estero, cuando un niño de 3 años perdió la vida en un accidente doméstico. Según informaron las autoridades, la secuencia fatal se desencadenó alrededor de las 23:30 en el hogar del menor. La madre, una mujer de 35 años, relató a los efectivos que el accidente tuvo lugar en el comedor, minutos después de la cena. En ese momento, ella había decidido retirarse a su habitación para cambiarse de ropa, dejando al niño bajo la supervisión de su pareja.

Mientras la mujer se encontraba ausente, el niño encontró una perla de plástico que pertenecía a un collar y, sin que nadie pudiera advertirlo a tiempo, se la llevó a la boca. Instantes después, el pequeño comenzó a manifestar serias dificultades respiratorias, lo que puso en alerta a los adultos presentes en la vivienda.

Al percatarse de la situación, la pareja de la madre intentó socorrer al niño aplicando palmadas en la espalda, con la esperanza de que el objeto fuera expulsado. Sin embargo, el menor continuaba sin poder respirar, por lo que los familiares decidieron no esperar la llegada de una ambulancia y optaron por trasladarlo de inmediato a la base de Bomberos más cercana en una motocicleta.

De acuerdo con lo informado por el portal Nuevo Diario, llegaron al cuartel en pocos minutos, pero los uniformados que recibieron al menor advirtieron rápidamente que presentaba signos vitales muy débiles. En ese momento, un cabo primero tomó la iniciativa y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se organizaba el traslado urgente hacia el Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda.

Durante el trayecto, el personal policial continuó con los esfuerzos de reanimación, mientras la tensión y la angustia dominaban a los presentes. Una vez arribados al nosocomio, el equipo médico activó el protocolo de emergencia y prosiguió con las maniobras durante aproximadamente 40 minutos. Pese a la rápida intervención y el trabajo coordinado de los profesionales de la salud, finalmente se declaró el fallecimiento del niño.

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