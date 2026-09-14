La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

Coti Sorokin despidió a Linda, la perrita de Cande Tinelli, con un mensaje en redes sociales tras su muerte

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Coti Sorokin despidió a Linda, la perrita que compartió con Cande Tinelli durante los años en que ambos mantuvieron una relación, a través de un mensaje cargado de emotividad publicado en sus redes sociales. El músico definió a la mascota con una serie de calificativos afectuosos y remarcó el vínculo especial que había construido con ella a lo largo del tiempo.

“Se nos fue Linda. La princesa Linda partió”, escribió al comienzo de la publicación, que acompañó con una fotografía de la perrita recostada junto a él en la cama. El músico continuó con una descripción detallada de la personalidad del animal. “La generala, la comandante en jefa del amor, la experta, diferente a todo. De los pocos seres de luz real que me tocó conocer hasta ahora en mi vida”, expresó.

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El posteo de Coti Sorokin definió a Linda como una figura central en su vida durante la relación con Cande Tinelli

En el mismo texto, profundizó sobre las cualidades que, según su relato, distinguían a Linda del resto de los animales que conoció. “La enana famosa elevada, dulce y rabiosa al mismo tiempo. Sabía respetar y cómo hacerse respetar. Ella sabía todo. Sentía y presentía, conectaba. Entendía todo. En quien confiar, en quien no confiar”, detalló el cantante, en una descripción que reflejó el lugar central que la mascota ocupó en su vida durante el tiempo que compartieron.

El músico dedicó un pasaje de su mensaje a remarcar el afecto incondicional que había recibido de la perra. “Siempre te voy a amar Linda de mi alma. Te quedaste en mí para siempre. Me enseñaste tanto”, escribió, antes de agregar una reflexión sobre la reciprocidad del vínculo que mantuvieron. “Me diste tu amor y recibiste el mío, sin ninguna condición. Nos entendimos, siempre nos entendimos. Nos amamos mucho”, sostuvo el artista.

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Coti Sorokin destacó en su mensaje la personalidad de Linda y el vínculo especial que construyó con la perrita

Hacia el final de la publicación, el cantante se refirió al nuevo destino que, según su creencia, atravesaría Linda tras su muerte. “Ahora te toca un nuevo lugar, de amor y legado. Un lugar en nosotros y en ese paraíso que es tu nueva casa, ahí vas a ser feliz para siempre”, cerró el músico.

Cande Tinelli respondió al mensaje de su expareja en la misma publicación, con un comentario en el que también agradeció el vínculo que Sorokin había construido con la mascota. “Gracias infinitas por todo el amor que le diste, la paciencia, los apodos, las risas, los mimos, los paseos, los abrazos, las canciones, todo. Te amó mucho, y vos a ella. Gracias por entregarle tu amor, en el estado más puro. Fuiste un gran papá canino. Tengo en mi corazón los mejores recuerdos, por siempre”, escribió la influencer, en un mensaje que sumó a la publicación de Sorokin y que reunió más de 980 “me gusta” en pocas horas.

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Cande Tinelli respondió al posteo de Coti Sorokin y agradeció el amor, la paciencia y los cuidados que le dio a Linda

El mensaje del músico llegó horas después de que la propia Cande hiciera pública la noticia de la muerte de Linda, con una extensa carta en la que relató el vínculo que mantuvo con la perrita durante 14 años. En esa publicación, la influencer había definido a Linda como “el amor más puro” que sintió por un ser vivo y había detallado el complejo cuadro de salud que atravesó la mascota en los últimos meses, marcado por un tumor maligno y una intervención quirúrgica de alto riesgo debido a su avanzada edad.

Tras la difusión de esa primera carta, la influencer continuó compartiendo contenido en sus historias de Instagram para procesar la pérdida. Entre esas publicaciones, subió la imagen de una carta manuscrita en la que expresó su intención de mantener una conexión simbólica con su mascota fallecida. “Hoy prendo esta vela con la clara y firme intención de comunicarme con mi compañera canina Linda, para que pueda expresar acá cualquier mensaje que desde su punto sea importante compartir conmigo. Abro línea y canal de amor entre nosotras, abro círculo de protección. Pido permiso a su yo superior, y al mío”, escribió la influencer en el papel, acompañado de un dibujo de corazón y el símbolo del infinito.

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Tras la muerte de Linda, Cande Tinelli compartió en Instagram una carta para sostener una conexión simbólica con su compañera canina

El vínculo entre Sorokin y Tinelli se había hecho público durante el tiempo en que ambos compartieron una relación sentimental, período en el que Linda se convirtió en una compañía habitual para la pareja. Con la muerte de la perrita, ambos coincidieron en destacar el lugar que el animal ocupó en su historia compartida, más allá del vínculo personal que los unió en el pasado.