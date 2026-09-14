Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Boca Juniors definió el equipo con el que buscará este martes el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana frente a San Pablo, en la revancha de cuartos de final que se disputará en el estadio Morumbí, desde las 21:30. El Xeneize llega con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida, en la Bombonera, con gol del uruguayo Miguel Merentiel, y su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, recuperará a la mayoría de sus titulares tras la rotación que realizó el fin de semana ante Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que Boca ganó 3-1.

El colombiano Álvaro Montero volverá a ocupar el arco después de haberse perdido el encuentro ante Central Córdoba. El guardameta había viajado de urgencia a Colombia por el fallecimiento de su abuela y, tras reincorporarse a los entrenamientos del plantel, quedó en condiciones de volver a ser titular.

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La otra vuelta significativa es la de Milton Delgado. El volante de 21 años dejó atrás una distensión muscular en el isquiotibial que lo marginó de los últimos cuatro partidos, entre ellos la ida ante San Pablo y los últimos dos compromisos por el Torneo Clausura 2026. Delgado se sumaría al mediocampo junto a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes, en desmedro de Tomás Belmonte, quien había ocupado ese puesto en los encuentros recientes.

AMDEP1800. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/09/2026.- Facundo Herrera (d) de Boca Juniors disputa el balón con Jonathan Calleri de Sao Paulo este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Sao Paulo en el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En la línea defensiva, Facundo Herrera se perfila nuevamente como titular junto a Lautaro Di Lollo en el centro de la zaga, por encima de Marco Pellegrino. El defensor juvenil ya había disputado los 90 minutos en el partido de ida y mantiene la consideración del cuerpo técnico. Leandro Lozano y Lautaro Blanco completarían la línea de cuatro, como lateral derecho e izquierdo respectivamente. Ayrton Costa, recuperado de un desgarro sufrido ante Racing, todavía no está en condiciones de disputar el puesto.

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En ofensiva, Leonel Flores volvería a ser titular por delante de Sebastián Villa, quien tuvo un rendimiento discreto en el último partido ante Central Córdoba. Alan Velasco continuará como enlace ofensivo, mientras que Merentiel, autor del gol en la ida, será la referencia de ataque.

De esta manera, el once que prepara Arruabarrena para el Morumbí será con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Los concentrados de Boca Juniors para visitar a San Pablo

En la lista de convocados también fue incluido Malcom Braida, recuperado de una lesión muscular que le impidió ser alternativa de Blanco en los últimos partidos. Por el contrario, quedaron afuera de la nómina los juveniles Matías Satas, Rodrigo Bacigalupe y Lautaro Mendieta, quienes habían tenido minutos ante Central Córdoba.

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El entrenador se refirió al encuentro en la previa del viaje a Brasil. “Sabemos que en San Pablo será un partido duro, será una cancha amplia y esperamos poder clasificar, iremos a ganar, somos Boca, iremos con nuestras armas”, analizó Arruabarrena. Además, remarcó que su equipo no tiene margen para especular: “Mañana juegan ellos y analizaremos al equipo, especular no podemos especular, veremos el partido cómo se va dando, debemos estar organizados”.

Boca vs San Pablo Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final Copa Conmebol Sudamericana.

El Xeneize no alcanza las semifinales de la Copa Sudamericana desde la edición de 2014. El partido en el Morumbí será dirigido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, mientras que el VAR estará a cargo de su compatriota Leodán González. San Pablo, por su parte, atraviesa un presente irregular: además de la derrota en la ida ante Boca, cayó 2-0 como visitante frente a Palmeiras por el Brasileirao y se ubica en la undécima posición de la tabla.

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