El alza del petróleo presiona los costos del pollo y los huevos en República Dominicana

El aumento del precio del petróleo presiona la cadena avícola de República Dominicana y eleva los costos de producción de pollo y huevos. (senasa)

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El aumento del precio del petróleo empezó a presionar la cadena que lleva pollo y huevos a los hogares de República Dominicana. Los costos de producción avícola suben por el encarecimiento de los combustibles, los fletes y los granos importados, según informó la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA).

El impacto no se limita al combustible que utiliza la industria. El alza del crudo eleva las tarifas del transporte marítimo, un costo que afecta las importaciones de maíz y harina de soya, dos insumos básicos para alimentar a las aves.

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La ADA indicó que el barril de petróleo Brent superó los $100. Ese nivel encarece los fletes internacionales y aumenta el valor de las materias primas que la industria compra fuera del país.

La Asociación Dominicana de Avicultores informó que el encarecimiento de combustibles, fletes y granos importados afecta a la producción avícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maíz y soya aumentan la presión sobre los productores

A los costos vinculados con los combustibles se suma el comportamiento de los granos en los mercados internacionales. El maíz, utilizado en la alimentación de pollos y gallinas, se mantenía cerca de $5.50 por bushel en Chicago, debido a la demanda de exportación.

La harina de soya también registró aumentos. Su precio acumuló una subida de 21.75 centavos de dólar por bushel, equivalente al 1.69%, en las últimas cuatro semanas, impulsada por las compras de China.

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Para los productores, la combinación de mayores precios del maíz, la soya, el petróleo y el transporte marítimo incrementa el gasto necesario para mantener la producción. La asociación advirtió que estas variaciones podrían repercutir en los precios finales del pollo y los huevos.

La ADA indicó que el barril de petróleo Brent superó los 100 dólares y elevó los fletes internacionales y el valor de las materias primas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta se mantiene pese al alza de costos

La Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) sostuvo que el sector conserva una oferta alta para atender el consumo local. La producción alcanza más de 400 millones de huevos al mes y un promedio de 23 millones de pollos.

El pollo y el huevo forman parte de los alimentos de consumo frecuente en los hogares dominicanos, por lo que cualquier aumento en los costos de la cadena avícola puede tener incidencia en el presupuesto familiar.

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La ADA señaló que seguirá de cerca la evolución de los mercados internacionales y comunicará a productores, autoridades y consumidores las variaciones que puedan afectar el valor de estos productos.