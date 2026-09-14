Quiénes son los jugadores mejor pagados de la NFL en 2026, según Forbes

La lista de Forbes de los jugadores mejor pagados de la NFL en 2026 reúne a diez mariscales de campo con ingresos por 598 millones de dólares antes de impuestos y comisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lista de Forbes sobre los jugadores mejor pagados de la NFL en 2026 reúne a diez mariscales de campo que suman 598 millones de dólares antes de impuestos y comisiones, un 5% más que en 2025.

La clasificación incluye salarios, primas e ingresos comerciales vinculados con la temporada.

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10. Daniel Jones, 51,5 millones de dólares

Daniel Jones figura décimo entre los jugadores mejor pagados de la NFL en 2026 con 51,5 millones de dólares y un contrato de dos años con Indianapolis Colts (Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

El mariscal de campo de los Indianapolis Colts tiene ingresos estimados de 51,5 millones de dólares, casi el doble del umbral de 26,2 millones de hace cinco años. Jones regresó para el inicio del campamento de entrenamiento tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en diciembre.

En marzo, Indianápolis le aplicó la etiqueta de transición y luego firmó con él un contrato por dos años y 88 millones de dólares, que puede llegar a 100 millones.

9. Dak Prescott, 52 millones de dólares

Dak Prescott ocupa el noveno puesto del ranking de Forbes con 52 millones de dólares entre salarios, primas e ingresos fuera del campo (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Ocupa el noveno puesto con una estimación de 52 millones de dólares antes de impuestos y comisiones. La cifra lo sitúa por encima del corte de 51,5 millones que marca Daniel Jones y lo mantiene entre los diez mariscales de campo que dominan la lista.

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La clasificación incorpora el dinero abonado por contratos deportivos durante la temporada 2026 o en relación con esa campaña, junto con los ingresos obtenidos fuera del campo.

7. Lamar Jackson, 54 millones de dólares

Lamar Jackson disputa la penúltima temporada de su contrato con los Baltimore Ravens mientras seguían las negociaciones por una extensión (Katie Stratman-Imagn Images)

El séptimo lugar es compartido por Lamar Jackson, de los Baltimore Ravens, con ganancias calculadas en 54 millones de dólares. El dos veces jugador más valioso de la NFL disputa la penúltima campaña del contrato por cinco años y 260 millones de dólares que firmó en 2023.

Según indicó la publicación, Baltimore no alcanzó una extensión con el mariscal de campo antes del inicio de la temporada, pese a que continuaban las negociaciones por un nuevo acuerdo.

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7. Baker Mayfield, 54 millones de dólares

Baker Mayfield también comparte el séptimo puesto con 54 millones de dólares tras acordar una extensión por tres años con Tampa Bay Buccaneers (Credit: Katie Stratman-Imagn Images)

La proyección de Baker Mayfield contempla la extensión que pactó con los Tampa Bay Buccaneers cinco días antes del comienzo de la temporada regular. El acuerdo explica su presencia en la zona media alta de la clasificación.

El contrato tiene una duración de tres años y un valor de 165 millones de dólares, con 110 millones de dólares en nuevas garantías para el mariscal de campo.

6. Jordan Love, 54,4 millones de dólares

Jordan Love supera por 400.000 dólares a Lamar Jackson y Baker Mayfield en una franja del ranking con márgenes estrechos (Ron Chenoy-Imagn Images)

El sexto escalón corresponde a Jordan Love, cuya estimación alcanza 54,4 millones de dólares. La diferencia de 400.000 dólares frente a Lamar Jackson y Baker Mayfield le permite ubicarse por delante de ambos en una zona de la lista con márgenes estrechos.

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Su presencia completa un bloque de cuatro mariscales de campo con ingresos superiores a los 54 millones de dólares entre los puestos sexto y noveno.

5. Tua Tagovailoa, 56 millones de dólares

Tua Tagovailoa entra entre los cinco primeros con 56 millones de dólares pese a firmar con Atlanta Falcons y seguir cobrando dinero garantizado de Miami Dolphins (Mandatory Credit: Rich Storry-Imagn Images)

Se ubica entre los cinco primeros con ganancias estimadas de 56 millones de dólares. El mariscal de campo firmó un contrato de un año con los Atlanta Falcons por 1,2 millones de dólares, pero aún recibe dinero de los Miami Dolphins, que lo liberaron en marzo tras no hallar un equipo interesado en un traspaso.

La publicación indicó que Miami mantenía una obligación de 54 millones garantizados y que Atlanta lo nombró titular después de la pretemporada.

4. Jalen Hurts, 56,5 millones de dólares

Jalen Hurts se instala en el tramo más alto del ranking de quarterbacks con 56,5 millones de dólares (Eric Canha-Imagn Images)

El cuarto puesto corresponde al mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, con ingresos proyectados en 56,5 millones de dólares. Supera por 500.000 dólares a Tua Tagovailoa y se instala en el tramo más alto de la clasificación.

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De acuerdo con la lista, Hurts forma parte de un grupo encabezado por Mahomes y Josh Allen, cuya distancia económica respecto de los demás mariscales de campo se amplía a medida que se aproxima el primer lugar.

3. Jared Goff, 60 millones de dólares

Jared Goff se ubica tercero en la lista de Forbes y es el único quarterback, además de Mahomes y Allen, que alcanza los 60 millones de dólares (Jeffrey Becker-Imagn Images)

El mariscal de campo de los Detroit Lions aparece tercero con una proyección de 60 millones de dólares. Es el único jugador, además de los dos líderes, que llega a la barrera de los 60 millones en la lista anual.

De acuerdo con las cifras publicadas, Goff aventaja por 3,5 millones de dólares a Jalen Hurts y por 4 millones a Tua Tagovailoa, dos de los mariscales de campo que lo siguen en la clasificación.

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2. Josh Allen, 73 millones de dólares

Josh Allen ocupa el segundo puesto entre los jugadores mejor pagados de la NFL con 73 millones de dólares (Troy Taormina-Imagn Images)

El mariscal de campo de los Buffalo Bills tiene ingresos estimados en 73 millones de dólares. La cifra lo deja a unos 14 millones de Patrick Mahomes y a 13 millones de Jared Goff, tercero en la tabla.

Esa diferencia configura un escalón entre Allen y Mahomes, por un lado, y el resto de los jugadores incluidos entre los diez mayores ingresos de la NFL.

1. Patrick Mahomes, 86,8 millones de dólares

Patrick Mahomes lidera el ranking de Forbes de la NFL en 2026 con ingresos estimados de 86,8 millones de dólares (Denny Medley-Imagn Images)

Patrick Mahomes, figura de los Kansas City Chiefs, encabeza el listado con ingresos totales estimados en 86,8 millones de dólares. De ese monto, 56,8 millones corresponden a ganancias dentro del campo, la marca deportiva más alta de la NFL para 2026.

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Su acuerdo reestructurado tiene un valor cercano a 505 millones de dólares por ocho temporadas y un promedio anual de 63,1 millones. Además, proyecta 30 millones de dólares en patrocinios y otros negocios durante el año.