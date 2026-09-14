El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

Mirta Wons relanzó Un pez en Instagram y presentó una nueva etapa de su marca de accesorios y objetos

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Mirta Wons relanzó la marca de accesorios que creó con una socia en 2019, y presentó una nueva línea de objetos a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La actriz se suma a otras figuras reconocidas de la TV que buscan alternativas a la falta de propuestas de ficción en los canales.

La actriz anunció la renovación del emprendimiento en Instagram: “Nos renovamos por completo y estamos muy felices de compartir esta nueva etapa con ustedes”.

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Wons explicó que la propuesta seguirá enfocada en objetos y artesanías seleccionadas, “Seguimos creando y seleccionando objetos únicos, de esos que tienen algo especial y que queremos que descubran de a poquito”, escribió en su cuneta de Instagram.

Mirta Wons explicó que creó el emprendimiento como un ingreso complementario a la actuación por la discontinuidad laboral del sector

El relanzamiento presentado en redes sociales añadió una línea de vinchas con flores y combinaciones de colores para la primavera. Las piezas se integraron a una propuesta que mantiene el foco en artículos seleccionados y elaborados en series reducidas.

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La publicación de Instagram mostró que la renovación abarca la identidad visual y la selección de artículos de la marca. El anuncio también retomó el tono artesanal con el que se inició el proyecto, ligado al trabajo manual y a la elección de materiales.

Wons indicó que el aumento de los insumos complicó la continuidad de Un pez, que trabaja con telas, pompones y materiales artesanales

Para la actriz, Un pez funciona como una actividad paralela que puede sostener en los períodos en que no tiene un contrato actoral. En su entrevista de 2024, explicó que la discontinuidad laboral del sector influyó en la decisión de desarrollar una fuente de ingresos propia. Esa experiencia incluyó la producción de objetos, la búsqueda de insumos y la capacitación para administrar un emprendimiento junto a otra persona.

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La propuesta combina artículos textiles y accesorios. Los almohadones abrazables fueron el punto de partida, mientras que los sujetadores y las vinchas ampliaron el catálogo con piezas de menor tamaño. La referencia de Wons a Once da cuenta de que parte de la tarea inicial consistía en recorrer comercios de la zona para comprar telas y elementos decorativos destinados a cada producto.

Un pez nació en 2019 con una línea de almohadones y luego amplió su catálogo con otros objetos y sujetadores

Con el relanzamiento, la marca vuelve a poner el foco en esa línea de trabajo. La actriz comunicó que seguirá creando y seleccionando objetos para incorporarlos de manera gradual. La línea de vinchas con flores aparece como la primera novedad que dio a conocer en esta nueva fase de Un pez.

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El emprendimiento de Mirta Wons como ingreso complementario a la actuación

El trabajo alternativo de Mirta Wons

La actriz contó durante su paso por el programa de Juana Viale en 2024 que creó el negocio como una alternativa laboral complementaria a la actuación. “Tengo un emprendimiento, yo soy una chica de manualidades. Soy actriz y estoy feliz con la obra que estamos haciendo, pero viste que los actores tenemos que tener un plan B, justamente porque trabajamos un mes y tres no, con suerte”, afirmó.

La actriz también se refirió al recorrido del proyecto junto a su socia y a las dificultades para sostenerlo. “Cuesta porque a los emprendedores no nos banca nadie. Veníamos bárbaro con mi socia. Nosotros empezamos esto en 2019 antes de la pandemia, felices, haciendo cursos como emprendedora”, agregó.

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El primer producto de Un pez fueron almohadones abrazables de distintos estilos. “Empezamos haciendo almohadones, para luego pasar a los sujetadores. Yo vivía en Once, que me encanta para comprar telas y pompones”, recordó.

Mirta Wons en la serie Violetta

El proyecto se puso en marcha antes de la pandemia de coronavirus, un período que alteró la actividad comercial y obligó a muchos emprendimientos pequeños a reorganizar su producción y sus ventas. Wons señaló que, en sus primeros años, ella y su socia hicieron cursos vinculados a la actividad emprendedora mientras definían la identidad de la marca.

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La actriz explicó que el aumento de los insumos fue uno de los obstáculos que enfrentaron para mantener la iniciativa. La compra de telas, pompones y otros materiales formaba parte de la elaboración de las primeras piezas, que tenían un componente artesanal y se diferenciaban de los productos industriales.