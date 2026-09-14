Teleshow

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La actriz presentó su proyecto paralelo a su carrera en teatro, cine y televisión. Su palabra

Mirta Wons relanzó Un pez en Instagram y presentó una nueva etapa de su marca de accesorios y objetos

Guardar

Mirta Wons relanzó la marca de accesorios que creó con una socia en 2019, y presentó una nueva línea de objetos a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La actriz se suma a otras figuras reconocidas de la TV que buscan alternativas a la falta de propuestas de ficción en los canales.

La actriz anunció la renovación del emprendimiento en Instagram: “Nos renovamos por completo y estamos muy felices de compartir esta nueva etapa con ustedes”.

PUBLICIDAD

Wons explicó que la propuesta seguirá enfocada en objetos y artesanías seleccionadas, “Seguimos creando y seleccionando objetos únicos, de esos que tienen algo especial y que queremos que descubran de a poquito”, escribió en su cuneta de Instagram.

Mirta Wons explicó que creó el emprendimiento como un ingreso complementario a la actuación por la discontinuidad laboral del sector

El relanzamiento presentado en redes sociales añadió una línea de vinchas con flores y combinaciones de colores para la primavera. Las piezas se integraron a una propuesta que mantiene el foco en artículos seleccionados y elaborados en series reducidas.

PUBLICIDAD

La publicación de Instagram mostró que la renovación abarca la identidad visual y la selección de artículos de la marca. El anuncio también retomó el tono artesanal con el que se inició el proyecto, ligado al trabajo manual y a la elección de materiales.

Mirta Wons sonríe detrás de una mesa con maquetas de habitaciones en miniatura y una guirnalda de flores de colores
Wons indicó que el aumento de los insumos complicó la continuidad de Un pez, que trabaja con telas, pompones y materiales artesanales

Para la actriz, Un pez funciona como una actividad paralela que puede sostener en los períodos en que no tiene un contrato actoral. En su entrevista de 2024, explicó que la discontinuidad laboral del sector influyó en la decisión de desarrollar una fuente de ingresos propia. Esa experiencia incluyó la producción de objetos, la búsqueda de insumos y la capacitación para administrar un emprendimiento junto a otra persona.

La propuesta combina artículos textiles y accesorios. Los almohadones abrazables fueron el punto de partida, mientras que los sujetadores y las vinchas ampliaron el catálogo con piezas de menor tamaño. La referencia de Wons a Once da cuenta de que parte de la tarea inicial consistía en recorrer comercios de la zona para comprar telas y elementos decorativos destinados a cada producto.

Mirta Wons observa desde atrás de una estructura con figuras de madera que representan una regadera, un paraguas y varias flores
Un pez nació en 2019 con una línea de almohadones y luego amplió su catálogo con otros objetos y sujetadores

Con el relanzamiento, la marca vuelve a poner el foco en esa línea de trabajo. La actriz comunicó que seguirá creando y seleccionando objetos para incorporarlos de manera gradual. La línea de vinchas con flores aparece como la primera novedad que dio a conocer en esta nueva fase de Un pez.

El emprendimiento de Mirta Wons como ingreso complementario a la actuación

El trabajo alternativo de Mirta Wons

La actriz contó durante su paso por el programa de Juana Viale en 2024 que creó el negocio como una alternativa laboral complementaria a la actuación. “Tengo un emprendimiento, yo soy una chica de manualidades. Soy actriz y estoy feliz con la obra que estamos haciendo, pero viste que los actores tenemos que tener un plan B, justamente porque trabajamos un mes y tres no, con suerte”, afirmó.

La actriz también se refirió al recorrido del proyecto junto a su socia y a las dificultades para sostenerlo. “Cuesta porque a los emprendedores no nos banca nadie. Veníamos bárbaro con mi socia. Nosotros empezamos esto en 2019 antes de la pandemia, felices, haciendo cursos como emprendedora”, agregó.

El primer producto de Un pez fueron almohadones abrazables de distintos estilos. “Empezamos haciendo almohadones, para luego pasar a los sujetadores. Yo vivía en Once, que me encanta para comprar telas y pompones”, recordó.

Mirta Wons en la serie Violetta
Mirta Wons en la serie Violetta

El proyecto se puso en marcha antes de la pandemia de coronavirus, un período que alteró la actividad comercial y obligó a muchos emprendimientos pequeños a reorganizar su producción y sus ventas. Wons señaló que, en sus primeros años, ella y su socia hicieron cursos vinculados a la actividad emprendedora mientras definían la identidad de la marca.

La actriz explicó que el aumento de los insumos fue uno de los obstáculos que enfrentaron para mantener la iniciativa. La compra de telas, pompones y otros materiales formaba parte de la elaboración de las primeras piezas, que tenían un componente artesanal y se diferenciaban de los productos industriales.

Temas Relacionados

EmprendedoresEmprendimientoModaDecoraciónMirta WonsActriz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tini Stoessel le habló a su público sobre su salud mental: “Poder convertir esos dolores”

En medio de su show reprogramado en El Salvador, la artista argentina sorprendió a sus fans al abrir su corazón y contar el difícil proceso que atraviesa con acompañamiento de especialistas y su círculo cercano

Tini Stoessel le habló a su público sobre su salud mental: “Poder convertir esos dolores”

Mi pobre angelito y Duro de matar: el argentino que castellanizó los títulos de los filmes icónicos de Hollywood

Luis Scalella, histórico referente de Gativideo, reveló cómo surgieron algunos de los nombres más recordados del cine en estas latitudes

Mi pobre angelito y Duro de matar: el argentino que castellanizó los títulos de los filmes icónicos de Hollywood

El dolor de Cande Tinelli por la muerte de su perrita Linda: “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos”

Con imágenes de viajes, descansos en casa y días de playa, la influencer recordó el amor incondicional que recibió de su mascota, que falleció en las últimas horas

El dolor de Cande Tinelli por la muerte de su perrita Linda: “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos”

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

La actriz eligió expresarse en sus historias de Instagram con una imagen que llamó la atención ante la versión del engaño de su pareja con su excompañera

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

La conductora celebró un nuevo año de vida junto a Diego Mendoza, sus hijos India y Rafi, y su madre, con una tarde de juegos en el jardín de su casa y una reflexión sobre su presente

"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

AMÉRICA

En Panamá los cocodrilos se acercan cada vez más a las zonas donde hay actividad pesquera

En Panamá los cocodrilos se acercan cada vez más a las zonas donde hay actividad pesquera

Dispararon más de 25 veces contra el picop de un concejal y quedó en estado delicado en Guatemala

Cómo opera desde hace más de 50 años la huelga de hambre en las cárceles de Cuba

A 25 años del 11-S: cómo una pequeña pelota de golf se convirtió en “guardiana” de un recuerdo marcado a fuego

Alquileres de vivienda en Costa Rica podrían subir 3.25% al cierre de 2026: cuánto más pagarían las familias

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

DEPORTES

La inesperada guerra de declaraciones entre Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro: “Siempre fui el elegido”

La inesperada guerra de declaraciones entre Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro: “Siempre fui el elegido”

La lupa sobre el escándalo por la posición de Enzo Fernández en el gol que definió el clásico de Manchester: por qué falló el VAR

Dura sanción para un tenista argentino por doping: estará 20 meses sin competir

Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

“Decisión final”: los detalles del llamativo conflicto que se desató en un histórico club de Italia por Mauro Icardi