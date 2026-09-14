Seis usos poco conocidos para sacarle provecho a Google Lens en tu día a día: ver etiquetas, notas y má

Google Lens funciona como un buscador de Google integrado en la cámara del teléfono y resuelve tareas cotidianas a partir de imágenes.

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Google Lens dejó de ser una herramienta exclusiva para identificar plantas o traducir menús en un viaje. La aplicación funciona, en la práctica, como un buscador de Google integrado en la cámara del teléfono, capaz de resolver tareas cotidianas que casi nadie asocia con ella.

Desde leer una etiqueta borrosa hasta calcular el valor de un mueble usado, la herramienta procesa imágenes y las convierte en información útil en segundos. A continuación compartimos seis usos concretos y poco conocidos, según How to Geek.

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Usos poco conocidos que se le pueden dar a Google Lens

Leer etiquetas de electrodomésticos sin errores

Las placas metálicas o adhesivos ubicados en la parte trasera de electrodomésticos contienen el número de modelo y de serie, datos necesarios para pedir repuestos o consultar la garantía.

Google Lens lee esa información completa en pocos segundos mediante la cámara. A diferencia de un sistema de reconocimiento óptico convencional, evita autocorregir códigos alfanuméricos poco comunes como si fueran palabras de diccionario, un error que suele arruinar la lectura de este tipo de etiquetas.

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Google Lens lee etiquetas de electrodomésticos y detecta números de modelo y serie para buscar manuales, repuestos o datos de garantía. (Google)

Basta con abrir la aplicación de Google o la cámara del teléfono, tocar el ícono de Lens y apuntar hacia la placa. El sistema despliega enlaces relacionados con manuales digitales, guías de reparación o repuestos disponibles para ese modelo específico.

Copiar contraseñas de Wi-Fi

Las contraseñas de router suelen tener más de veinte caracteres alfanuméricos impresos en letra pequeña. Google Lens funciona como una fotocopiadora de texto físico: lee la clave directamente desde la superficie y permite copiarla y pegarla sin margen de error de tipeo.

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La misma función resulta útil para conectar redes de invitados o para canjear tarjetas de regalo y licencias de software, situaciones en las que un solo carácter mal escrito impide completar el proceso.

Calcular el valor de objetos de segunda mano

Quienes recorren tiendas de segunda mano o venden artículos usados en plataformas como eBay suelen enfrentar la dificultad de estimar precios sin referencias claras. Google Lens identifica categoría, marca, época o estilo de diseño a partir de una fotografía, incluso cuando el objeto no tiene etiqueta visible.

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Google Lens cruza la información de artículos usados con el Shopping Graph de Google y muestra precios actuales de productos similares. (Foto: Google)

Una vez identificada la pieza, cruza los datos con el Shopping Graph de Google y muestra productos similares junto con precios actuales del mercado.

Descifrar listas de ingredientes

Para quienes deben controlar alergias o siguen una dieta estricta, leer letra a letra una lista de ingredientes impresa en tamaño mínimo resulta una tarea lenta. Google Lens apunta la cámara hacia la etiqueta y lee el texto completo, incluso cuando el envase es curvo o la foto se toma en ángulo.

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El texto reconocido queda disponible para copiar y pegar en notas o aplicaciones de seguimiento nutricional. Al tratarse como término de búsqueda, el sistema sugiere además datos de calorías o información nutricional relacionada.

Si aparece un ingrediente desconocido, tocarlo sobre la pantalla conecta la búsqueda con el Knowledge Graph de Google, que devuelve una descripción verificada del componente junto con resúmenes de salud relevantes para casos de alergia.

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Google Lens digitaliza notas escritas a mano y convierte la escritura manuscrita en texto, aunque depende de una foto con buena luz y ángulo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpretar etiquetas de cuidado de la ropa

Las etiquetas cosidas en la ropa suelen combinar símbolos y texto que resultan indescifrables sin conocimiento previo del sistema de pictogramas. Google Lens traduce el texto impreso cuando existe y, para los símbolos sin palabras, ejecuta una búsqueda visual que remite a guías de cuidado del fabricante.

El proceso no requiere salir de la aplicación: apuntar la cámara al símbolo dentro del visor activa una búsqueda que despliega información del fabricante, guías de comunidades de usuarios o catálogos de referencia, incluso cuando la etiqueta utiliza un sistema de origen extranjero poco habitual.

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Digitalizar notas escritas a mano

Planificadores en papel, bullet journals o pizarrones siguen siendo herramientas habituales para organizar ideas o tareas diarias. Su limitación principal es que el contenido queda fijo en un soporte físico, imposible de buscar o compartir sin volver a escribirlo.

Google Lens reconoce escritura manuscrita y la convierte en texto digital, sin exigir una caligrafía perfecta para funcionar correctamente.

El reconocimiento de letra manuscrita puede fallar con trazos poco claros, y la valoración de objetos de segunda mano depende de la calidad de los listados disponibles en cada plataforma. La herramienta también requiere una fotografía en buenas condiciones de luz y ángulo para procesar la imagen con precisión.

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