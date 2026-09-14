Kicillof apuesta al acto en Avellaneda para dar señales de su candidatura y competir en una interna del PJ

Kicillof apuesta al acto en Avellaneda para dar señales de su candidatura

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“Cuento con ustedes, cuenten conmigo”. El cierre del discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que pronunció la semana pasada en Misiones, asomó como una señal clara de cómo será el acto que este sábado encabezará en Avellaneda, en el marco del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro. Kicillof no anunciará su candidatura, pero estará cerca y habrá varios guiños en ese sentido. Sus intendentes y armadores ya plantean a viva voz que el economista tiene que ser el postulante del peronismo para las elecciones presidenciales del 2027 y que, si fuera necesario, tendría que resolverse mediante una interna. Hacia afuera, para Kicillof es tiempo de construcción y acumulación, no de candidaturas.

Este lunes aparecieron en la ciudad de Buenos Aires distintos afiches que invitaban al plenario del MDF que será este sábado en la sede que la Universidad Tecnológica Nacional tiene en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Congreso, Paseo Colón, 9 de Julio, Belgrano, Independencia, Constitución, Once y otros puntos del conurbano bonaerense amanecieron con los carteles con la silueta de Kicillof dando un discurso y la frase “Organizar la Esperanza”, invitando al encuentro en el municipio gobernado por Jorge Ferraresi.

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“Me parece bien y es lo que corresponde, y es lo que nosotros planteamos desde el gobernador para abajo en el Movimiento Derecho al Futuro, que es lo que tiene que pasar: que cada sector tiene que ir construyendo su camino. Hay distintos sectores en el peronismo que se referencian en distintos referentes y cada uno está haciendo su camino”, planteó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al ser consultado sobre la actividad del próximo sábado protagonizada por el sector de Kicillof y por cómo vienen moviéndose los diversos espacios dentro del peronismo.

Carteles ubicados en la vía pública convocan a un acto político de Axel Kicillof bajo la consigna Organizar la esperanza en la provincia de Buenos Aires

Ese mismo día, el Frente Renovador de Sergio Massa tendrá un plenario de su rama juvenil y el último sábado fueron el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner junto a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, quienes se llevaron cierta atención tras una actividad con jóvenes en el municipio de Magdalena. Luego, Kirchner participó de un plenario en Colegiales.

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El encuentro en Avellaneda se diagrama para que sea multitudinario. El cierre del MDF estará a cargo de Axel Kicillof, quien hablará desde un escenario unificado tras la elaboración de un documento final. La actividad comenzará a las 11 y contará con diez carpas destinadas a debates sobre Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Cada espacio tendrá disertantes y funcionará bajo la modalidad de debate.

La actividad se producirá después de una recorrida de Kicillof por la provincia de Misiones, que tuvo señales de construcción electoral. El mandatario se mostró muy cerca de su par misionero, Hugo Passalaqcua. Con el gobernador mesopotámico firmó convenios de gestión y el misionero mostró cierto respaldo. “Feliz de recibir en nuestra provincia al querido colega gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien compartimos una agenda de trabajo para seguir intercambiando experiencias y miradas sobre los temas que nos ocupan”. Tras las actividades de gestión, el gobernador cerró un acto del PJ misionero en el que se mostró proactivo con vistas a las elecciones del año que viene.

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Este martes cerrará el Congreso Federal e Internacional de Juventudes en La Plata. Se mostrará con el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, para sumar otra foto por fuera del universo del peronismo bonaerense.

Por su parte, este lunes, Bianco respaldó la decisión de que cada sector del peronismo construya una estructura propia antes de definir las candidaturas. Su planteo acompañó la estrategia con la que Kicillof intenta consolidar al Movimiento Derecho al Futuro como una referencia dentro del partido. “Me parece bien y es lo que corresponde, y es lo que nosotros planteamos desde el gobernador para abajo en el movimiento Derecho al Futuro”, afirmó el ministro durante la conferencia de prensa que brinda en cada incio de semana desde la gobernación provincial en La Plata.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco

Así, la definición pareció ubicar al gobernador como conductor de una línea interna. Kicillof todavía no anunció una candidatura, pero su performance en Avellaneda podría funcionar como una señal sobre el lugar que pretende ocupar en la discusión del peronismo.

Por lo pronto, en La Plata, ya defienden que lo que construido hasta el momento le permitió al mandatario provincial “pararse” como una pata más dentro de la negociación del peronismo a la par del espacio de Cristina Kirchner y del Frente Renovador de Sergio Massa. Argumentan esta condición tras distintas acciones, pero principalmente lo que fue la victoria electoral en la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires el año pasado, tras haber decidido desdoblar aquellos comicios.

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“Hay distintos sectores en el peronismo y eso está bien”, ratificó Bianco este lunes. Para el kicillofismo los distintos sectores debieran confluir el año que viene en una PASO y a partir de ahí ordenar las candidaturas.

El próximo sábado, cuando ya caiga la tarde, el mandatario bonaerense habrá dado un paso más en su propia construcción luego de ratificarse el respaldo de un grupo de intendentes, gremios y movimientos sociales. De momento, explícita y públicamente , no hay aval de sus pares gobernadores sobre una candidatura . Todo estará atado a distintos factores, principalmente la concreción o no de las elecciones Primarias el año que viene. El gobierno busca eliminarlas, suspenderlas o posponerlas. Sin PASO el camino hacia la constitución de una candidatura pareciera complejizarse para la oposición en la que Kicillof busca erigirse. Además, muchos mandatarios evalúan primero sus escenarios provinciales y si desdoblarán o no.

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