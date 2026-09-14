Cómo comprar un celular iPhone a través de la Apple Online Store

El primer paso consiste en acceder a apple.com desde un navegador o utilizar la aplicación Apple Store en un dispositivo. REUTERS/Priyanshu Singh

Guardar

Comprar un iPhone a través de la Apple Online Store es un procedimiento accesible que permite personalizar el equipo según las preferencias del usuario, ya sea eligiendo color, capacidad de almacenamiento o sumando servicios como el programa de intercambio Trade In.

La plataforma oficial de Apple guía al comprador desde la selección del modelo hasta la confirmación del pedido, con opciones de pago, envío y cobertura adicional que se ajustan a cada país.

PUBLICIDAD

Cómo ingresar a la tienda oficial de Apple y elegir el modelo de iPhone

El primer paso consiste en acceder a apple.com desde un navegador o utilizar la aplicación Apple Store en un dispositivo con sistema iOS. Antes de avanzar, conviene verificar que la región seleccionada en la parte inferior de la página corresponda al país donde se recibirá el producto, ya que los precios y las condiciones de venta varían según la ubicación.

El iPhone 18 Pro estrena una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura física variable. (Captura Apple)

Una vez dentro del sitio, el usuario debe dirigirse a la pestaña iPhone en el menú superior. Allí aparecen las distintas familias disponibles, como iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro o iPhone SE. Al seleccionar la línea deseada, se debe hacer clic en la opción Comprar para continuar con la configuración del equipo.

PUBLICIDAD

Personalización del equipo: color, almacenamiento y opción de intercambio

Tras elegir el modelo, la tienda online habilita un panel de personalización. Allí se define el acabado de color preferido y la capacidad de almacenamiento, que suele variar entre 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB según el dispositivo elegido.

En esta misma sección se ofrece la posibilidad de sumar un equipo usado al proceso de compra mediante el programa Trade In, lo que genera un crédito a favor del comprador. Quienes no cuenten con un dispositivo para entregar deben seleccionar la opción sin intercambio para continuar sin este beneficio.

PUBLICIDAD

Así luce la página de Apple para comprar un iPhone. (Captura Apple)

Formas de pago, conectividad y cobertura adicional para el iPhone

La Apple Online Store permite definir si el iPhone se adquirirá libre de operador, con la opción de conectarlo a cualquier compañía telefónica más adelante, o si se vinculará directamente a un operador determinado, cuando el país lo permite.

También se puede optar por el pago total del monto o por financiamiento en cuotas mensuales, dependiendo de la disponibilidad de tarjetas participantes o de Apple Card en cada mercado.

PUBLICIDAD

Además, el comprador tiene la posibilidad de sumar cobertura adicional a través de AppleCare+, que incluye una variante con protección contra robo y pérdida del equipo. Quienes prefieran no contratar este servicio pueden avanzar con la opción sin cobertura.

Antes de avanzar, conviene verificar que la región seleccionada en la parte inferior de la página corresponda al país donde se recibirá el producto. REUTERS/Abdul Saboor

Cómo revisar el carrito y finalizar el pedido en Apple

Una vez definidas las especificaciones del iPhone, corresponde hacer clic en Añadir a la bolsa. En este punto es recomendable revisar el resumen de la compra para confirmar que el modelo, el color, la capacidad y los accesorios seleccionados sean correctos antes de avanzar.

PUBLICIDAD

Para continuar con la transacción, se debe ingresar a Revisar la bolsa y luego a Pagar. El sistema permite iniciar sesión con una cuenta de Apple ID para completar los datos de forma automática, o bien continuar como invitado sin necesidad de crear una cuenta.

Métodos de entrega, pago y confirmación de la compra

En esta etapa, el comprador elige entre dos modalidades de entrega. La primera es el envío a domicilio, que requiere indicar una dirección exacta donde una persona pueda recibir y firmar el paquete.

PUBLICIDAD

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

La segunda alternativa es la recogida en tienda, disponible en aquellas ciudades donde exista una Apple Store física, con posibilidad de coordinar fecha y horario de retiro.

El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o débito, PayPal o Apple Pay, además de completar los datos de facturación e impuestos correspondientes según el país. Al finalizar, se debe hacer clic en Realizar pedido para confirmar la operación.

PUBLICIDAD

Como constancia de la compra, la tienda envía un correo electrónico de confirmación con el número de pedido y un enlace para seguir el envío en tiempo real. El proceso se considera exitoso cuando la pantalla muestra el mensaje de agradecimiento junto con un número de orden de 10 dígitos, que en general comienza con la letra W, y cuando el comprador recibe el correo de Apple con la fecha estimada de entrega.