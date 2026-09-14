El ranking ATP tras el US Open: Novak Djokovic salió del Top 10, Alexander Zverev se acercó al N°1 y así quedaron los argentinos

Mariano Navone y Novak Djokovic se saludan tras la victoria del argentino en el US Open 2026 (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

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El US Open 2026 consagró a Alexander Zverev como campeón y arrojó un nuevo escenario en el ranking ATP, con movimientos importantes tanto en el Top 10 como entre la decena de argentinos que se ubican en los primeros 100 lugares.

En cuanto a la parte alta de la clasificación, y tras su derrota ante el argentino Mariano Navone en la primera ronda en Nueva York, Novak Djokovic salió del Top 10 por primera vez desde 2018. Además, Zverev, ubicado en el segundo lugar, redujo considerablemente la distancia que lo separa de Jannik Sinner.

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El italiano continúa como número uno del mundo con 11.500 puntos, aunque su ventaja sobre el alemán se acortó a 1.810 unidades. Sinner se ausentó del US Open debido a una lesión y perdió los 1.300 puntos que defendía por haber alcanzado la final de la edición 2025. En contrapartida, Sascha sumó 2.000 puntos gracias a su consagración en Flushing Meadows y llegó a 9.690.

Zverev derrotó a Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 y consiguió su segundo título de Grand Slam en su carrera y en el año, tres meses después de haber conquistado Roland Garros. El resultado no modificó su posición en el ranking, pero sí lo dejó mucho más cerca de Sinner en la batalla por el número uno para el tramo final de la temporada.

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Carlos Alcaraz permanece tercero, con 5.560 puntos. El español perdió 1.600 unidades respecto de los puntos que defendía como campeón del US Open 2025, aunque conservó el tercer puesto.

La gran aparición en el grupo de los mejores fue la de Shelton. El estadounidense, que perdió la final ante Zverev, escaló cinco posiciones y quedó cuarto, con 4.680 puntos. Es la mejor ubicación de su carrera y su salto desplazó al canadiense Felix Auger-Aliassime al quinto puesto.

Alexander Zverev sostiene el trofeo del US Open. Detrás suyo, Ben Shelton (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)

Daniil Medvedev también avanzó y ahora ocupa el sexto lugar, mientras que el italiano Flavio Cobolli cayó al séptimo. El estadounidense Frances Tiafoe, semifinalista en Nueva York, protagonizó otro de los movimientos destacados: subió cuatro posiciones y regresó al Top 10, en el octavo lugar. El australiano Alex de Miñaur quedó noveno y el estadounidense Taylor Fritz, finalista en 2024 y quien cayó ante Francisco Cerúndolo en la tercera ronda, completa los diez primeros.

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Novak Djokovic, afuera del Top 10

La noticia más llamativa de la nueva clasificación tiene como protagonista a Novak Djokovic. El serbio cayó siete lugares y pasó del 5° al 12° puesto, con 2.980 puntos.

La derrota ante Navone, sumada a los puntos que debía defender en Nueva York, provocó una caída que marca un cambio de época: desde este lunes, Djokovic está afuera del Top 10 por primera vez desde 2018.

El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, había conseguido mantenerse durante años en la élite de la clasificación pese al avance de las nuevas generaciones.

La salida de Djokovic también tiene una lectura histórica. Por primera vez desde 2002, ninguno de los tres integrantes del histórico Big Three -Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer- forma parte del Top 10 del ranking ATP.

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Novak Djokovic acusó problemas físicos durante su partido ante Mariano Navone en el US Open 2026 (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

Cómo quedaron los argentinos

Francisco Cerúndolo continúa como el mejor tenista argentino del ranking. El porteño escaló dos posiciones y aparece 23°, con 2.130 puntos. Cerúndolo llegó hasta los octavos de final del US Open, donde perdió frente al belga Alexander Blockx. Pese a ese traspié, fue la mejor actuación de su carrera en Flushing Meadows.

Detrás suyo aparece Tomás Etcheverry. El platense avanzó una posición y quedó 30°, con 1.590 puntos. Su recorrido en Nueva York también terminó en los octavos de final, al caer ante el local Alex Michelsen.

Navone fue uno de los argentinos que más terreno ganó después del último Grand Slam de la temporada. El nacido en 9 de Julio subió hasta el 45° lugar, con 1.155 puntos. Su actuación en Nueva York incluyó la victoria más importante de su carrera: derrotó a Djokovic en la primera ronda, antes de superar también a Matteo Berrettini y alcanzar la tercera ronda. Allí cayó frente a Etcheverry.

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Sebastián Báez aparece 51°, mientras que Thiago Tirante quedó 52°, después de retroceder diez posiciones debido a su prematura eliminación en La Gran Manzana a manos del francés Adrian Mannarino. Juan Manuel Cerúndolo, en tanto, ocupa el 53° lugar.

Más atrás, Román Burruchaga está 56° y Facundo Díaz Acosta aparece 72° tras un salto de 10 lugares debido a su consagración este domingo en el Challenger de Sevilla. Camilo Ugo Carabelli quedó 75° y Marco Trungelliti completa el grupo de argentinos dentro del Top 100, en el puesto 99°.

La última actualización mantiene así a 10 argentinos entre los 100 mejores del mundo.

Francisco Cerúndolo eliminó a Taylor Fritz en el US Open 2026 (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Así quedaron los 10 argentinos mejor ubicados del ranking ATP

Francisco Cerúndolo: 23° (+2)

Tomás Etcheverry: 31° (+1)

Mariano Navone: 45° (+4)

Sebastián Báez: 51°

Thiago Tirante: 52° (-10)

Juan Manuel Cerúndolo: 53° (-8)

Román Burruchaga: 56° (+3)

Facundo Díaz Acosta: 72 (+10)

Camilo Ugo Carabelli: 76°

Marco Trungelliti: 99° (-16)

Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (ITA) Alexander Zverev (GER) Carlos Alcaraz (ESP) Ben Shelton (EE.UU) (+5) Felix Auger-Aliassime (CAN) (-1) Daniil Medvedev (RUS) (+2) Flavio Cobolli (ITA) (-1) Frances Tiafoe (EE.UU) (+4) Alex de Miñaur (AUS) (-2) Taylor Fritz (EE.UU)

Elena Rybakina, la nueva número uno del ranking WTA

El US Open también provocó un cambio en la cima del ranking femenino. Elena Rybakina ya había desplazado a Aryna Sabalenka del número uno del mundo antes de derrotarla en la final de Nueva York por 6-4, 5-7 y 6-2.

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Rybakina sumó así su tercer título de Grand Slam -después de Wimbledon 2022 y el Australian Open 2026- y se convirtió en la primera tenista de Kazajistán en alcanzar el primer puesto de la clasificación. La flamante líder quedó con 9.901 puntos, mientras que Sabalenka pasó al segundo lugar, con 7.875.

Detrás de ellas se mantuvieron las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, tercera y cuarta, respectivamente.

Entre los principales movimientos de la nueva clasificación se destacan el ascenso de Elina Svitolina al séptimo puesto y la caída de Iga Swiatek al noveno. La ucraniana Marta Kostyuk regresó al Top 10 y la estadounidense Amanda Anisimova cayó al undécimo lugar.

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La mejor argentina en el ranking WTA sigue siendo Solana Sierra, que se ubica en el puesto 90 luego de escalar una posición.

Top 10 del ranking WTA

Elena Rybakina (KAZ) (+1) Aryna Sabalenka (RUS) (-1) Jessica Pegula (EE.UU) Coco Gauff (EE.UU) Mirra Andreeva (RUS) Linda Noskova (CZE) Elina Svitolina (UKR) (+2) Karolina Muchova (CZE) (-1) Iga Swiatek (POL) (-2) Marta Kostyuk (UKR) (+1)

Elena Rybakina con el trofeo del US Open 2026. Detrás suyo, Aryna Sabalenka (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)