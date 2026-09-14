Ganó la primera medalla de oro en su disciplina para Argentina y rompió en llanto al recordar a su papá: “Ayudame a llegar”

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Fernando Contreras ganó la medalla de oro en mountain bike en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio a Argentina su primera presea en la historia de esta disciplina. El mendocino, de 29 años, sumó la cuarta victoria dorada de la delegación en la competencia y no pudo contener las lágrimas tras ganar la carrera. En una entrevista posterior a su triunfo, contó que a principio de año falleció su padre y estuvo a punto de retirarse.

La carrera, que se llevó a cabo en Rafaela, terminó con Contreras al frente tras 1h24m27s, seguido por los brasileños Alex Malacarne, a 10 segundos, y Ulan Bastos, a 1m33s. Una vez que llegó a la meta, el mendocino se desplomó sobre el suelo y lloró después del esfuerzo emocional que tuvo que atravesar. Luego se abrazó con integrantes de la delegación argentina, mientras sus rivales se acercaron a felicitarlo.

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“Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me ha apoyado en un año muy complicado para mí. Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta y, gracias a los profesionales, que me ayudaron muchísimo, hoy puedo estar acá”, expresó tras la prueba en diálogo con TyC Sports.

En esta misma línea, en una entrevista con ESPN, amplió: “Mi viejo se me fue este año, en febrero, después de atravesar y luchar con una enfermedad. Yo siempre supe que está todo el día atrás mío y sabía que acá estaba. Cuando sentí que la rueda de adelante se me había aflojado, le dije: ‘Viejo, ayudame a llegar hasta el final, nada más. Sea como sea’. Agradecido por eso. Todos los días me ayuda”.

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Fernando Contreras se quedó con la medalla de oro en cross-coutry

La victoria representa la primera vez que Argentina consigue una medalla en mountain bike en los Juegos Suramericanos. Hasta esta competencia, el país no había alcanzado siquiera un lugar en el podio de la disciplina. Agustín Durán fue el otro representante argentino en la carrera, pero abandonó en la tercera vuelta cuando ocupaba el tercer puesto.

Fernando Contreras reveló que sufrió un breve daño en el arranque de la prueba y explicó cuál fue la clave para quedarse con la medalla de oro. “Ha sido una carrera muy tensa. Había que estar muy tranquilo. Desde la primera vuelta noté que había perdido un poco de libras en la rueda delantera, así que fui con mucho cuidado. Tenía mucho miedo de arriesgar. No pude arriesgar como quisiera, pero en las partes donde se podía exigir el físico al máximo, lo hacía. Sabía que la carrera se iba a decantar con un ritmo alto”, explicó con ESPN.

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A esto, sumó: “Había una parte de técnica en la que había que fluir muy bien. No hacía falta ir tan rápido, sino fluir y conectar los tramos lo más rápido posible. Hubo vueltas que lo pude hacer al 100% y hacer la diferencia. Era muy difícil que achicaran la diferencia y pude tomar un poco de aire al final. Pero estaba muy bien físicamente”.

Fue la primera vez que Argentina consigue una medalla en mountain bike en los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen sedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela. En el primer día de actividad, Argentina obtuvo 11 medallas, incluidas tres doradas por las actuaciones de Macarena Ceballos en los 100 metros pecho de natación y de Pascual Di Tella en sable masculino de esgrima.

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En la jornada del martes se sumaron nuevas celebraciones para el país. Las Leonas debutaron con una goleada por 14-0 ante Paraguay en hockey femenino sobre césped, mientras que Los Leones se impusieron 22-0 sobre Perú en la rama masculina.

En patinaje artístico, Micaela Lopetegui, de 17 años, terminó segunda en la primera ronda del programa corto libre y generó una gran emoción al llorar de emoción: renunció al viaje de egresados a Bariloche con sus compañeros para representar a Argentina.

Los brasileños Alex Malacarne y Ulan Bastos acompañaron a Fernando Contreras en el podio