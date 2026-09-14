Qué provincias de República Dominicana concentrarán los aguaceros más fuertes entre este lunes y el miércoles 16 de septiembre

Una vaguada que persiste sobre el territorio dominicano desde días atrás mantendrá al país bajo un régimen de inestabilidad atmosférica durante los próximos tres días, con aguaceros moderados a localmente fuertes, granizadas aisladas y ráfagas de viento.

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Una vaguada que persiste sobre el territorio dominicano desde días atrás mantendrá al país bajo un régimen de inestabilidad atmosférica durante los próximos tres días, con aguaceros moderados a localmente fuertes, granizadas aisladas y ráfagas de viento que afectarán principalmente el noreste, el sureste y el centro de la isla entre este lunes y el miércoles 16 de septiembre.

El pronóstico, válido desde las 13.00 del lunes 14 hasta las 13.00 del miércoles 16 de septiembre, fue emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), organismo estatal de seguimiento climático.

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La combinación de la vaguada con la humedad que transporta el viento del este es el mecanismo que dispara la actividad convectiva sobre gran parte del territorio nacional.

La tarde del lunes concentra el mayor riesgo inmediato

Durante las primeras horas de la noche de este lunes, la vaguada y el viento del este favorecen nublados, aguaceros moderados a localmente fuertes, episodios aislados de granizadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el sur de La Vega, el sur de Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Dajabón.

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En el Gran Santo Domingo, las cuatro demarcaciones reciben condiciones similares: el Distrito Nacional y Santo Domingo Este registrarán cielo medio nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste tendrán nublados con el mismo acompañamiento de tronadas y vientos.

Las temperaturas se mantendrán entre 24 °C y 26 °C como mínimas y entre 34 °C y 36 °C como máximas, con una sensación térmica que supera esos registros.

Indomet recomienda ingerir agua con frecuencia, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol entre las 11.00 y las 17.00. Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más expuestos a los efectos del calor.

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La combinación de una vaguada y altos niveles de humedad incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.(Cortesía: Diario Libre)

El martes, la vaguada se desplaza y amplía su radio de acción

La madrugada del martes 15 llegará con parches nubosos que dejarán lluvias pasajeras en La Altagracia y El Seibo. La situación cambia desde el mediodía: la vaguada se moverá hacia el oeste y, desde esa nueva posición, aumentará la inestabilidad en la masa de aire.

El resultado serán nublados ocasionales, aguaceros dispersos de moderados a localmente fuertes, ráfagas de viento y posibles granizadas en Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, el sur de La Vega, el norte de Azua, el sur de Santiago, el norte de San Juan, Elías Piña y Dajabón.

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Para Santo Domingo y el Distrito Nacional, la mañana del martes será de nubes dispersas o aisladas, polvo y calor. Recién en la tarde llegarán aguaceros puntuales —especialmente en el norte—, tronadas y ráfagas de viento.

La madrugada del martes 15 llegará con parches nubosos que dejarán lluvias pasajeras en La Altagracia y El Seibo. La situación cambia desde el mediodía: la vaguada se moverá hacia el oeste y, desde esa nueva posición, aumentará la inestabilidad en la masa de aire. El resultado serán nublados ocasionales, aguaceros dispersos de moderados a localmente fuertes, ráfagas de viento y posibles granizadas

El miércoles suma una onda tropical a la vaguada

El miércoles 16 introduce un nuevo factor: una onda tropical que se sumará a la vaguada, la cual para ese momento estará ubicada sobre Cuba. Desde la madrugada, los poblados del litoral atlántico y zonas aisladas del interior registrarán nubes pasajeras y chubascos puntuales.

Durante la tarde y las primeras horas de la noche, la onda tropical provocará nublados, aguaceros con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Juan, La Vega, Santiago Rodríguez y otras provincias cercanas.

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En el Gran Santo Domingo, el miércoles será de polvo y sensación cálida durante la mayor parte del día. El Distrito Nacional amanecerá con cielo grisáceo y caluroso, y aguardará hasta la tarde para recibir aguaceros puntuales y dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento esporádicas.

Actividad tropical bajo vigilancia, pero con riesgo ciclónico mínimo

Indomet mantiene bajo seguimiento una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central.

El sistema avanza hacia el oeste-noroeste y presenta una probabilidad de formación ciclónica cercana al 0% en las próximas 48 horas y de alrededor del 30% en los próximos siete días.

Ese panorama encaja con la temporada de huracanes más inactiva del Atlántico desde el inicio de la era satelital en 1966.

Indomet mantiene bajo seguimiento una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central. (AP foto/LM Otero)

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), agencia meteorológica federal de Estados Unidos, el 11 de septiembre el Atlántico superó el récord histórico de la fecha más tardía sin un primer huracán, marca que compartían los años 2002 y 2013.

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Los especialistas atribuyen la calma a la cizalladura del viento generada por el fenómeno El Niño, que impide la organización e intensificación de los sistemas tropicales.

La presencia de polvo del Sahara —que en los días previos limitó las precipitaciones en buena parte del territorio nacional y empujó las temperaturas a valores cercanos a los 40 °C en varias provincias durante el fin de semana— seguirá siendo un factor de fondo durante los tres días del pronóstico, aunque con menor protagonismo que en jornadas anteriores.