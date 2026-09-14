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Guía de compra de iPhone: qué modelo de Apple elegir según tu presupuesto y necesidades

Antes de decidirse por un modelo conviene revisar tres factores centrales: el dinero disponible, la capacidad de almacenamiento que se necesita y el uso que se le va a dar al teléfono

Dependiendo del presupuesto, se puede optar por el modelo base de la generación actual, que es el iPhone 17. REUTERS/Bhawika Chhabra/
Dependiendo del presupuesto, se puede optar por el modelo base de la generación actual, que es el iPhone 17. REUTERS/Bhawika Chhabra/
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El catálogo de iPhone se ha ampliado tanto en los últimos años que decidir cuál comprar puede convertirse en una tarea compleja. Apple ofrece propuestas distintas, desde el iPhone 16 hasta el recién llegado iPhone Duo, cada una pensada para un tipo de usuario y un presupuesto diferente.

Antes de decidirse por un modelo conviene revisar tres factores centrales: el dinero disponible, la capacidad de almacenamiento que se necesita y el uso que se le va a dar al teléfono. A partir de ahí resulta más sencillo comparar las alternativas y encontrar la que mejor se ajuste a cada caso.

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Presupuesto y almacenamiento: los dos factores clave antes de comprar

El primer paso para elegir un iPhone es definir cuánto se está dispuesto a gastar. Dependiendo del presupuesto, se puede optar por el modelo base de la generación actual, que es el iPhone 17, apostar por una alternativa más económica como el iPhone 17e, o ir directamente a la gama alta con el iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max.

Cuatro teléfonos inteligentes alineados de espaldas en tonos negro, blanco, azul y rojo oscuro sobre un fondo negro
Cuatro teléfonos iPhone presentan su diseño posterior y su módulo de tres cámaras en opciones de color negro, blanco, azul y granate. (Apple)

El almacenamiento es otro elemento determinante, ya que influye de forma directa en el precio final. La configuración mínima en la mayoría de los modelos actuales es de 256 gigabytes, con la excepción del iPhone 16, que se mantiene en 128 gigabytes.

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Quienes hagan un uso intensivo del teléfono (muchas fotografías, videos o descarga frecuente de aplicaciones y videojuegos) deberían considerar configuraciones de 512 gigabytes o superiores. En cambio, para un uso más básico, o si se cuenta con suscripción a algún servicio en la nube, la opción de 256 gigabytes suele ser suficiente.

En definitiva, el iPhone recomendable no es el mismo para todos los usuarios: depende de si se prioriza el ahorro, la capacidad fotográfica, el tamaño de pantalla o directamente el rendimiento máximo, ya que Apple distribuye estas ventajas entre distintos modelos de su catálogo actual.

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
El iPhone Duo cuenta con una pantalla interior plegable Super Retina XDR de 7,6 pulgadas. (Apple)

Tamaños de pantalla: de las 6,1 a las 6,9 pulgadas

El tamaño de pantalla es otro criterio que separa a unos modelos de otros. Actualmente, el iPhone 17e y el iPhone 16 cuentan con una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 17 y el iPhone 18 Pro comparten diagonal de 6,3 pulgadas.

El iPhone Air se sitúa en 6,5 pulgadas y el iPhone 18 Pro Max encabeza la lista con 6,9 pulgadas, la mayor de todo el catálogo tradicional. El iPhone Duo, al ser un modelo plegable, escapa a esta clasificación: incorpora una pantalla externa de 5,4 pulgadas y otra interna de 7,6 pulgadas cuando se despliega.

iPhone 16 e iPhone 17e: las alternativas más económicas

El iPhone 16 es el modelo más antiguo del catálogo vigente y, por ese motivo, suele encontrarse a buen precio en condición reacondicionada. Su principal limitación es que su configuración básica de almacenamiento se queda en 128 gigabytes, y tampoco incorpora la tasa de refresco de 120 Hz que sí tienen otros modelos más recientes.

iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air suben de precio en Estados Unidos.
iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air. (Apple)

El iPhone 17e representa un salto respecto al iPhone 16 en varios aspectos, aunque pierde una cámara en su apartado fotográfico. A cambio, arranca con 256 gigabytes de almacenamiento y suma novedades como la compatibilidad con MagSafe. Su pantalla, eso sí, se mantiene en 60 Hz, y su sistema de cámaras resulta menos versátil que el de otros modelos.

iPhone 17 y iPhone Air: equilibrio y diseño diferenciado

El iPhone 17 es el modelo base de la generación actual y el que introduce más cambios respecto a su antecesor directo. Incorpora una pantalla LTPO de 120 Hz heredada de los iPhone Pro, una configuración de almacenamiento que parte de 256 gigabytes, una pantalla de 6,3 pulgadas y el chip A19, que ofrece un rendimiento elevado. Como contrapartida, tiende a calentarse en sesiones largas de videojuegos.

El iPhone Air, por su parte, apuesta por un formato distinto: es el modelo más delgado lanzado hasta la fecha por Apple, con un grosor de 0,56 centímetros. Pese a su perfil reducido, incorpora el chip A19 Pro (el mismo que equipan los iPhone 17 Pro y Pro Max) y una pantalla también de 120 Hz, con almacenamiento base de 256 gigabytes.

Ahora bien, entre sus puntos débiles figuran un apartado fotográfico menos completo, una autonomía ajustada y tendencia al calentamiento.

iPhone - iPhone 18 Pro - apertura variable - tecnología - 9 de septiembre
El iPhone 18 Pro incluye una nueva cámara Fusion principal de 48 MP con apertura variable mecánica. (Captura Apple)

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: la gama más potente

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max representan lo más avanzado del catálogo actual de Apple. Ambos incorporan una cámara principal con apertura variable y el chip A20 Pro, el más potente que la compañía ha desarrollado hasta ahora para telefonía.

También suman una pantalla con tecnología LTPO+, que promete mejor eficiencia energética, aunque las novedades son más internas que visibles desde el exterior.

La diferencia entre ambos modelos está en el tamaño y la autonomía. El iPhone 18 Pro Max amplía la pantalla a 6,9 pulgadas y cuenta con una batería de mayor capacidad, lo que se traduce en más horas de uso. Su precio, en cambio, es el más elevado de todo el catálogo.

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
Su diseño tipo pasaporte incluye una pantalla externa de 5,4 pulgadas para el uso habitual y una pantalla interna de 7,6 pulgadas al desplegarlo. (Apple)

iPhone Duo: el primer plegable de Apple

El iPhone Duo es la gran novedad de esta generación: se trata del primer móvil plegable de la marca. Su diseño tipo pasaporte incluye una pantalla externa de 5,4 pulgadas para el uso habitual y una pantalla interna de 7,6 pulgadas al desplegarlo, pensada especialmente para el consumo de contenido multimedia y redes sociales.

Plegado, resulta un dispositivo compacto y manejable; desplegado, ofrece una superficie considerablemente mayor que el resto del catálogo. Su apartado fotográfico, sin embargo, no alcanza el nivel de los iPhone 18 Pro y Pro Max, y su precio es el más alto entre todas las opciones disponibles.

Nuevo o reacondicionado: una decisión adicional

Otro elemento a valorar es si conviene comprar el teléfono nuevo o reacondicionado. Apple mantiene la actualización de software de sus modelos durante muchos años, lo que evita que un iPhone quede obsoleto en poco tiempo.

Dentro de las configuraciones de almacenamiento, conviene recordar que en Apple el incremento de precio se nota especialmente al subir de capacidad interna. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Dentro de las configuraciones de almacenamiento, conviene recordar que en Apple el incremento de precio se nota especialmente al subir de capacidad interna. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Por esa razón, optar por un dispositivo reacondicionado puede resultar una alternativa razonable frente a la compra de uno completamente nuevo, especialmente en modelos con más tiempo en el mercado, como el iPhone 16.

Finalmente, dentro de las configuraciones de almacenamiento, conviene recordar que en Apple el incremento de precio se nota especialmente al subir de capacidad interna, por lo que calcular con antelación cuánto espacio se necesita puede evitar un gasto adicional innecesario.

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