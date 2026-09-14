“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

El futbolista contó la anécdota con Lionel Messi mientras vestía la camiseta del Xeneize

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Leonardo Jara contó que la camiseta de Lionel Messi es el recuerdo más valioso que conserva de su carrera profesional. El exjugador de Boca Juniors evocó un amistoso frente a Barcelona en 2018 y reveló que la prenda llegó a sus manos como parte de un gesto del capitán argentino hacia toda la delegación visitante.

Durante una entrevista con Rambla Stream, el futbolista respondió sin vacilar cuando le preguntaron cuál era la mejor camiseta que tenía: “La de Messi”. “2018, amistoso que jugamos Boca-Barcelona”, continuó el exjugador del Xeneize. “Mandó camisetas para todos. Fue a cambiar camisetas”, explicó Jara en relación a cómo le llegó la camiseta del astro argentino.

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El encuentro al que hizo referencia Leo Jara correspondió al Trofeo Joan Gamper de 2018, en el que Barcelona venció a Boca por 3-0. Malcom, una de las incorporaciones del equipo español en ese entonces, anotó uno de los goles, mientras que Messi y Rafinha completaron la victoria del conjunto local. El equipo argentino logró competir durante la primera parte, aunque la diferencia se amplió con el tercer tanto y el desarrollo se volvió más complejo para la visita. El dominio estuvo del lado del dueño de casa, que pudo haber conseguido una diferencia mayor en el tramo final, pero el Xeneize logró sostener el marcador y evitar que el resultado fuera más amplio.

Lionel Messi tuvo un gesto especial con el plantel de Boca Juniors luego del amistoso disputado en 2018 (AFP PHOTO / Josep LAGO)

La historia de aquella noche no terminó con el intercambio de camisetas. Jara contó que Messi organizó una cena para todos los futbolistas de Boca después del partido. El lateral argentino dejó resuelta la invitación en un restaurante de su propiedad. “Después de ahí nos invitó a cenar a todos. Fuimos a un restaurante de él y fuimos a comer todos juntos. Él no estaba, ya dejó todo pagado”, compartió el futbolista que compartió cancha con el 10 argentino. La anécdota quedó asociada para el defensor a la camiseta que eligió como la pieza más apreciada de su colección.

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Según recordó Jara ante Rambla Stream, los jugadores de Boca volvieron al hotel tras el amistoso y la sorpresa apareció luego. “Nosotros nos fuimos al hotel. Cuando salimos del hotel, porque teníamos la noche libre, había tres combis. ‘¿Qué pasa?’, ‘Messi los invitó a comer’”, continuó. “‘Vayan a este restaurante, está todo para ustedes’”, concluyó la anécdota de Jara.

Además del recuerdo con Messi, el futbolista repasó cómo se produjo su salida posterior de Boca Juniors. Jara había sido titular durante la Copa Libertadores que terminó con la final de Madrid ante River Plate. La situación cambió poco después de aquel partido. “Final de Madrid, jugué de titular toda la Copa Libertadores, acá me quedo en Boca 10 años más. Dos semanas, Burdisso: ‘Leo, no te vamos a tener en cuenta, ¿qué vas a hacer?’. ‘No sé’, le digo: ‘Recién me estás avisando, dejame ver’”, dijo entre risas.

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El astro argentino invitó a la delegación a su restaurante y le envió camisetas a todos luego de la victoria del Barcelona (AFP PHOTO / Josep LAGO)

Después de esa comunicación, Jara empezó a recibir propuestas de otros equipos. “Cuelgo, a los 20 minutos, San Lorenzo. ‘Venite a San Lorenzo, te queremos’. Y va Almirón”. “A los 40 minutos o al otro día, Lucho Acosta, mensaje: ‘Leo, se lesionó el cuatro’, me dice. ‘Están buscando un lateral, ¿le puedo pasar tu nombre?’. Amigo, me acaban de decir que no me van a tener en cuenta en Boca. ¿En serio? ‘Sí, bueno, venite para acá’, me dice”.

La alternativa de la Major League Soccer avanzó con rapidez y Jara se incorporó a DC United. “Vamos, le digo. 20 días después estaba en la MLS. Y ahí fue cuando el DC empezó a negociar con Boca porque yo ya me quería ir”, completó. El jugador había debutado en Estudiantes de La Plata en 2009 y Boca adquirió la mitad de su pase en 2015 por una cifra cercana a USD 2 millones. En la Ribera ganó tres ligas y una Copa de la Liga, mientras que también consiguió un título con Vélez. Tras sus pasos por Lanús y Godoy Cruz, en marzo firmó hasta fines de 2026 con Almirante Brown.

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