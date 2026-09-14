L-Gante se quedó afuera de MasterChef Celebrity: quién es el famoso actor que lo reemplazaría

Telefe confirmó que, pese a haber sido presentado en agosto pasado, el cantante de cumbia 420 no será parte del certamen culinario (Video: SQP, América TV)

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L-Gante quedó fuera de la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe), luego de haber sido uno de los primeros participantes confirmados para el certamen culinario. Su incorporación había generado gran expectativa, en parte por su historia de vínculo con Wanda Nara, conductora del ciclo, aunque finalmente el canal decidió no contar con el cantante de RKT en esta temporada.

La versión sobre su salida comenzó a circular cuando desde las redes sociales del programa borraron la publicación en la que se había confirmado su incorporación. A esa señal se sumó la ausencia del músico en las prácticas de cocina que ya realizan los otros 24 participantes confirmados para el certamen. Horas después, Telefe formalizó la baja a través de un comunicado oficial. “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, indicó el canal.

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L-Gante quedó fuera de MasterChef Celebrity y Telefe confirmó su baja con un comunicado oficial

Consultado por el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró en América TV, L-Gante evitó confirmar si la decisión de dejar el certamen fue propia o si la producción decidió desvincularlo. “No tengo la confirmación aún”, respondió el cantante, incluso después de que el canal ya había difundido el comunicado sobre su salida. El músico agregó, además, algunas razones sobre su ausencia en los últimos días de preparación. “Me estaba poniendo al tanto. Estuve ocupado, estoy enfocado en mis cosas. No pude ir a las prácticas. Estoy en otro tema, no quiero generar problema”, explicó, sin cerrar la puerta a una futura aclaración. “No pienso hablar, quizás mañana”, cerró el artista ante la consulta del cronista.

La salida del cantante coincidió con la reaparición de rumores vinculados a su relación con Wanda Nara. Según había revelado Ángel de Brito en LAM, la conductora había pasado una tarde junto a L-Gante en la mansión que el cantante posee en General Rodríguez, tras su regreso de un viaje por Europa. La propia Wanda había compartido una selfie en la que dejaba ver parte del cuerpo del artista, lo que reavivó las versiones sobre un acercamiento entre ambos. En SQP (América TV), Yanina Latorre profundizó sobre ese encuentro y aseguró que hubo contacto físico entre los dos. “Wanda Nara y L-Gante pernoctaron”, sostuvo la panelista, quien agregó que la mediática “volvió a ver el cuerpo desnudo de L-Gante” durante ese encuentro.

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Mike Amigorena es el nombre que suena para reemplazar a L-Gante en MasterChef Celebrity, según Yanina Latorre

Tras confirmarse la salida del cantante del certamen, comenzó a circular el nombre del actor que ocuparía su lugar en la cocina más famosa de la televisión argentina. Fue la propia Yanina Latorre quien reveló en su ciclo que el elegido para reemplazarlo es Mike Amigorena. Según explicó la conductora, el actor mendocino venía siendo tentado por la producción desde hacía varios meses, aunque en un primer momento no había aceptado la propuesta. “Lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso”, detalló la conductora, quien remarcó que, con la salida de L-Gante, la producción retomó la negociación y logró cerrar el acuerdo con Amigorena. La panelista aseguró, incluso, que el actor ya habría realizado la foto oficial correspondiente al certamen.

Con esta incorporación, la producción del ciclo mantuvo el perfil artístico que buscaba sumar al certamen, aunque desplazó el eje de la música urbana hacia un participante con una trayectoria consolidada en la actuación y, en paralelo, vinculado también a proyectos musicales. Las grabaciones de MasterChef Celebrity están previstas para comenzar entre este jueves y viernes, por lo que resta observar cómo Amigorena logrará completar en tiempo récord la capacitación en manipulación de alimentos y nociones básicas de cocina que el resto del elenco viene realizando desde hace varias semanas.

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La lista de participantes confirmados para esta edición del certamen incluye, además de Amigorena, a Diego Ramos, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Paula Trápani, Hernán Coronel, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rosello, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Martita Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Presta, Pablo Migliore, La Negra Vernaci, Rocío Robles, Morena Beltrán, Campi y Pablo Giralt. Todos ellos deberán demostrar sus habilidades culinarias frente al jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular.