El Salvador

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

El entrenador colombiano, de 70 años, asumió en febrero de 2025 y apunta a sostener al equipo en la Liga A de la Concacaf y a lograr el boleto a la próxima Copa Oro

Jun 21, 2025; Houston, Texas, USA; El Salvador head coach Hernan Dario Gomez speaks during the press conference after the match against Honduras during a group stage match of the 2025 Gold Cup at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images
Jun 21, 2025; Houston, Texas, USA; El Salvador head coach Hernan Dario Gomez speaks during the press conference after the match against Honduras during a group stage match of the 2025 Gold Cup at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images
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La selección de El Salvador encarará el ciclo rumbo al Mundial de 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez al frente, después de un primer año de gestión con resultados irregulares y la necesidad de recuperar competitividad en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El entrenador colombiano, de 70 años, asumió el cargo en febrero de 2025 y tendrá como primera meta sostener a la Selecta en la Liga A y obtener el pasaje a la próxima Copa Oro. Ambos torneos aparecen como instancias necesarias para que el equipo sume rodaje ante rivales de la región antes del inicio del siguiente proceso clasificatorio mundialista.

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La preparación ya comenzó con un campamento en Estados Unidos. Allí, el seleccionado salvadoreño disputó tres amistosos ante clubes de Estados Unidos y México, dentro de una etapa de trabajo destinada a ajustar el funcionamiento del plantel y ampliar las opciones del cuerpo técnico.

El saldo del primer año: tres victorias, cinco empates y ocho derrotas

El ciclo del técnico acumula 16 partidos ante selecciones, con tres victorias, cinco empates y ocho derrotas. El registro incluye la fase de eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, competencia en la que El Salvador solo consiguió un resultado positivo.

Hernán Darío Gómez
Hernán Darío Gómez fue presentado de manera oficial como entrenador de El Salvador para las eliminatorias 2026 - crédito Federación Salvadoreña de Fútbol

A esos compromisos se agregan siete encuentros frente a clubes y academias, con tres triunfos, dos igualdades y dos caídas. Los amistosos forman parte de una planificación que apunta a mantener actividad entre las fechas oficiales y a probar variantes en puestos donde el equipo aún no tiene nombres fijos.

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Gómez cuenta con experiencia en procesos de selecciones nacionales. Antes de llegar a El Salvador, dirigió a Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras. Con Colombia participó en Francia 1998; con Ecuador, en Corea del Sur y Japón 2002; y con Panamá, en Rusia 2018.

La federación salvadoreña, presidida por Yamil Bukele, también tendrá un papel central en el desarrollo del proyecto. El entorno de la selección espera que la gestión administrativa facilite la logística, la programación de partidos y la disponibilidad de los futbolistas convocados.

Ordaz y Gil, las apuestas ofensivas del nuevo proceso

La consolidación de los jugadores con mayor capacidad ofensiva será uno de los puntos de atención en los próximos compromisos. Entre ellos figuran Nathan Ordaz, creativo del D.C. United de la Major League Soccer, y el delantero Brayan Gil, nacido en Colombia y vinculado al Baltika de Rusia.

Gil atraviesa un momento destacado en su club. El atacante anotó 13 goles en la temporada, una cifra que lo convirtió en el máximo anotador del Baltika en una misma campaña. Con la camiseta salvadoreña, en tanto, suma cinco tantos.

La presencia de futbolistas con actividad en ligas extranjeras puede darle a Gómez mayores opciones para construir una estructura estable.

Hernán Dario Gómez asumió la dirección técnica de El Salvador tras un fugaz paso por el fútbol de Perú - crédito Federación Salvadoreña de Fútbol
Hernán Dario Gómez asumió la dirección técnica de El Salvador tras un fugaz paso por el fútbol de Perú - crédito Federación Salvadoreña de Fútbol

La Liga de Naciones, el primer banco de prueba regional

En la próxima edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras. El calendario contempla cuatro partidos, dos en condición de local y dos como visitante.

La Selecta visitará a Guatemala y Martinica. Frente al conjunto guatemalteco, sufrió una derrota en su presentación más reciente, mientras que ante Martinica consiguió una victoria.

Como local, El Salvador recibirá a Martinica y Jamaica. El último antecedente frente a los jamaicanos data de marzo de 2022, cuando empataron 1-1. Los equipos caribeños, de todos modos, han planteado dificultades para el seleccionado en los últimos años.

Bajo la conducción del “Bolillo” Gómez, El Salvador disputó siete partidos ante selecciones del Caribe, con dos triunfos, tres empates y dos derrotas. Entre los resultados aparecen la caída por 4-0 como visitante y el 1-2 en San Salvador ante Surinam, en septiembre y noviembre de 2025.

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