Federico Pinedo y la disputa por Malvinas: “Hay que sentarse a conversar, mirar para otro lado no da para más”

Federico Pinedo afirmó que la Argentina debe conversar con el Reino Unido por Malvinas y que mirar para otro lado no da para más

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El mundo atraviesa una transformación política y estratégica que, para Federico Pinedo, también representa una oportunidad para la Argentina. El representante argentino ante el G20 y expresidente provisional del Senado analizó los cambios que atraviesan a Occidente, la competencia entre Estados Unidos y China y el lugar que el país puede ocupar en ese nuevo mapa internacional en Infobae al Regreso.

Pinedo sostiene que la Argentina no debería quedar atrapada en la disyuntiva entre Washington y Beijing. Por el contrario, considera que debe sostener vínculos previsibles con ambas potencias y aprovechar sus ventajas en materia de producción, energía, alimentos, conocimiento y minerales críticos. Esa estrategia, a su entender, también puede fortalecer la posición argentina frente al Reino Unido por la cuestión Malvinas.

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El mundo que está cambiando y el lugar de Argentina

Desde su experiencia en el G20, Pinedo describió un escenario internacional marcado por una creciente interdependencia entre las grandes potencias. “Todos los problemas de todos los países son de todos los países. Está muy interconectado todo el mundo”, sostuvo.

En ese contexto, considera que la competencia entre Estados Unidos y China no implica necesariamente una ruptura total entre ambos países. Pinedo definió el vínculo como una “confrontación estratégica”, pero recordó que “el principal socio comercial de China es Estados Unidos”.

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Pinedo sostuvo que la Argentina no debe quedar atrapada entre Estados Unidos y China y que necesita vínculos previsibles con ambas potencias (Infobae en Vivo)

Sobre la política de Donald Trump, sostuvo que las medidas adoptadas por Washington responden a una estrategia de largo plazo. “No creo que sea una veleidad de un señor de Estados Unidos que dijo algo”, afirmó, y consideró que Estados Unidos busca evitar perder peso frente a otras potencias. “Si sigue así, Estados Unidos va a ser una potencia de segundo nivel y es inaceptable eso para ellos”, señaló.

Para la Argentina, Pinedo planteó una posición pragmática. Consideró que el país necesita mantener una buena relación con China pese a las tensiones comerciales y estratégicas que existen entre Beijing y Washington. “Nosotros tenemos que tener una buena relación con China. Es lo lógico, es lo razonable”, afirmó.

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En el G20, explicó, una de las discusiones centrales pasa por las políticas industriales chinas y sus efectos sobre la competencia internacional. “Si vos competís con el mundo subsidiando, eso está mal”, sostuvo.

Más exportaciones para ganar peso

Pinedo vincula la inserción internacional de la Argentina con su capacidad para aumentar la producción y las exportaciones. “Lo que tenemos que tratar es de producir más, de generar más empleo, de generar mejores salarios, de vender lo que producimos”, resumió.

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En ese sentido, proyectó un fuerte crecimiento de las ventas externas durante la próxima década. “En diez años creo que la Argentina va seguro a duplicar sus exportaciones”, pronosticó.

El representante argentino ante el G20 definió el escenario internacional como una confrontación estratégica entre Estados Unidos y China en un mundo interconectado (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El representante ante el G20 mencionó entre las áreas con mayor potencial a los alimentos, la energía, los minerales críticos y los servicios basados en conocimiento. A su entender, ese crecimiento no será inmediato, pero ya existen señales de un proceso de transformación. “Yo creo que en cinco años vamos a tener una situación desconocida en la Argentina. Ya está sucediendo en realidad”, afirmó.

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La relación entre economía y política exterior aparece, para Pinedo, como una de las claves del futuro argentino: cuanto mayor sea la capacidad del país para producir y comerciar, mayor será también su margen de maniobra frente a las grandes potencias.

Malvinas y la importancia estratégica del Atlántico Sur

Esa mirada también alcanza a las Islas Malvinas. Pinedo considera que el creciente interés internacional por las rutas marítimas, la seguridad y los recursos naturales vuelve más relevante la posición geográfica argentina.

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“Es evidente que el pasaje de un océano a otro en todo el mundo es un tema políticamente y de seguridad muy relevante”, sostuvo al referirse a la conexión entre el Atlántico y el Pacífico en el extremo sur del continente.

También destacó la importancia futura de la Antártida. “Dentro de 20 años se va a acabar el Tratado Antártico”, afirmó, al explicar por qué considera que la región tendrá un peso creciente en la política internacional.

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Federico Pinedo planteó que la Argentina puede duplicar sus exportaciones en diez años con más producción de alimentos, energía, minerales críticos y conocimiento (Infobae en Vivo)

En ese escenario, Pinedo cree que la Argentina puede convertirse en un actor necesario para garantizar estabilidad y seguridad. “Si vos querés tener estabilidad y seguridad en el Atlántico Sur, en el paso del Atlántico al Pacífico, en la Antártida, ¿lo podés hacer con la Argentina como enemigo? No lo podés hacer”, planteó.

Por eso sostuvo que el país debería presentarse como un socio confiable de las potencias interesadas en la región. “La Argentina está dispuesta a ser un socio creíble, confiable, serio en esa materia”, afirmó.

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“Hay que sentarse a conversar”

Desde esa perspectiva, Pinedo consideró que la discusión por Malvinas no puede mantenerse indefinidamente sin una instancia de diálogo con el Reino Unido.

El ex senador recordó que, durante una experiencia parlamentaria en Ushuaia, representantes de distintos espacios políticos firmaron una declaración conjunta sobre los derechos argentinos sobre las islas. Ahora, cuestionó particularmente el avance británico sobre la explotación de hidrocarburos en la zona.

“La Argentina está obligada a defender el derecho internacional y a hacer que frene una acción contraria a lo que eligieron las Naciones Unidas”, sostuvo.

Pinedo cuestionó la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en Malvinas y reclamó defender el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas (Europa Press)

Para Pinedo, la situación actual resulta difícil de sostener a largo plazo. “No puede seguir así. Es muy ridícula esa situación”, afirmó. Y planteó cuál debería ser, a su entender, el camino: “Hay que sentarse a conversar. Esta cosa de mirar para otro lado no da para más”.

El dirigente también cuestionó que el Reino Unido avance sobre los recursos de la zona mientras continúa la controversia. “No podemos permitir que las Naciones Unidas digan: ‘No se puede innovar unilateralmente’, y que vengan a explotar petróleo en la plataforma argentina”, señaló.

La discusión por Malvinas, en su mirada, forma parte de una cuestión mayor: qué lugar puede ocupar la Argentina en un mundo atravesado por la competencia entre grandes potencias, la búsqueda de recursos estratégicos y una disputa creciente por las rutas y espacios de valor geopolítico.

Ese es también el eje de El espíritu de Occidente, el libro en el que Pinedo defiende los principios del Estado de derecho, las libertades individuales y la democracia. “Yo creo que Occidente es superior al resto de los sistemas que vio la humanidad”, concluyó.

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