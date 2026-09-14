Teleshow

Lucrecia Martel apuntó contra Marvel: “Quieren deconstruirse con una directora, pero los guionistas eran los de siempre”

La cineasta argentina recordó cuando fue convocada para Black Widow, la superproducción que encabezó Scarlett Johansson, y cuestionó el margen creativo que le ofrecía. Su visión sobre la “dictadura de la cintura de avispa”

La directora de cine argentina habló del ofrecimiento que recibió para sumarse a la superproducción de Hollywood. Sus críticas (Video: Laboratorio pop)

Guardar

Lucrecia Martel cuestionó Marvel por la propuesta que recibió para dirigir Black Widow, la película protagonizada por Scarlett Johansson. La cineasta argentina explicó que no rechazó el proyecto, sino que la convocatoria le ofrecía un margen limitado para intervenir en la película.

La prestigiosa directora habló sobre el episodio durante una entrevista con Laboratorio Pop, un programa de investigación del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “No rechacé la película. No, no, no. Yo jamás voy a rechazar un trabajo”. Luego explicó que la situación había sido distinta: “Lo que pasa es que a veces el trabajo me rechaza a mí”.

PUBLICIDAD

Black Widow
Lucrecia Martel sobre la convocatoria de Marvel: “Todo era un gran bluff” (Disney LA)

Marvel se comunicó con Martel alrededor de 2018, cuando la compañía buscaba directoras mujeres para encabezar Black Widow. La cineasta contó que aceptó reunirse con los responsables del proyecto, aunque desde el comienzo entendió que formaba parte de una selección amplia.

“Yo ya sabía que era un casting de directores y que necesitaban cumplir con un montón de nombres, que alguien hizo la lista de todas las minas que hacen cine. ‘Tenemos ser más feministas, bueno, llamemos a esta, esta, esta y esta’. Y fui sabiendo que todo era un gran bluff”, recordó, filosa. “Llego y ya estaba escrito el guion”, relató. Esa condición la llevó a preguntar cuál sería su trabajo dentro de una producción cuya historia ya había sido establecida.

PUBLICIDAD

Lucrecia Martel, de mediana edad, con cabello castaño, gafas de sol y chaqueta negra, sostiene un bastón y un pasamanos, mirando al frente con un fondo verde desenfocado
Martel cuestionó la propuesta para dirigir la película protagonizada por Scarlett Johansson: “Las escenas de acción las iban a filmar ellos” (Gustavo Gavotti)

Según Martel, los representantes de Marvel le explicaron que Scarlett Johansson ya estaba elegida para interpretar a la protagonista y que buscaban una directora que tuviera una buena relación con la actriz. “Tenemos una actriz, Scarlett Johansson, y queremos que tenga una directora que se lleve bien”, recordó que le dijeron. La respuesta le planteó una duda sobre el espacio que tendría. “‘Pero ya está escrito el guión’, les dije. ‘¿Qué chances narrativas tengo yo?’”, relató la creadora de películas como Zama y La mujer sin cabeza.

La propuesta, según el relato de Martel, estaba concentrada en el desarrollo dramático de la protagonista. La compañía quería que una directora se ocupara del vínculo con Johansson y del trabajo sobre el personaje de Natasha Romanoff. Incluso desde la superproducción le señalaron que no debía ocuparse de las secuencias de acción. “Las escenas de acción las iban a filmar ellos”, explicó, según la aclaración realizada sobre la transcripción de la entrevista.

Entrevista de Guillermo Pintos a Lucrecia Martel
“Quieren deconstruirse y por eso llaman a una directora mujer”, afirmó la cineasta de Zama y Nuestra tierra (Gustavo Gavotti)

La cineasta sostuvo que comprendía la manera de trabajar de la industria cinematográfica, pero cuestionó que la convocaran cuando el guion y la concepción visual ya estaban establecidos. “Te llaman para una película, el guión ya está escrito. Yo entiendo que la industria es así”, dijo. “Era algo como ‘salta de un avión, se sube a una vaca, sale corriendo’. Como una boludez, lo de siempre, digamos. Divertido, lo de siempre”.

La directora consideró que las escenas ya estaban pensadas dentro de un modelo tradicional del cine de superhéroes y la acción debía aparecer como una sucesión de golpes, patadas, desplazamientos y combates. “Las escenas de acción las iba a filmar otra área”, explicó al referirse a la organización que le habían presentado y lanzó un fuerte cuestionamiento. “Quieren deconstruirse y por eso llaman a una directora mujer. Los guionistas ya estaban, eran los de siempre”, sostuvo.

Retrato de Lucrecia Martel, mujer de mediana edad con gafas de montura clara y cabello castaño con canas. Viste una chaqueta oscura, mirando fijamente a cámara con un fondo verde borroso
Lucrecia Martel cuestionó la “dictadura de la cintura de avispa” de este tipo de películas. “La cintura, el corset, toda la vuelta que dimos para volver al corset”, lanzó, provocativa

Martel contó que tenía una propuesta distinta para el personaje y para la acción de Black Widow. Su punto de partida no era el combate físico, sino la naturaleza de la araña viuda negra. “Una Black Widow es una araña venenosa”, explicó. “Un veneno es como una droga que altera la percepción. Yo tenía una idea que era muchísimo mejor. Entonces, iba a ir por otro lado. La acción iba a ser de otro tipo”, explicó.

Durante la conversación, la periodista vinculó la propuesta de Marvel con una representación estereotipada de la feminidad. Mencionó la idea de la “dictadura de la cintura de avispa” y la exigencia de que la heroína conservara una apariencia sexualizada. Martel respondió con una crítica al regreso del corset como elemento visual del vestuario femenino. “La cintura, el corset, toda la vuelta que dimos para volver al corset”, señaló.

“Vos sabés, primero no se pueden casi filmar las escenas de acción con esos corset”, dijo, sobre los atuendos típicos de la superheroína. La prenda obligaba a la producción a modificar los movimientos y a buscar soluciones para que la actriz pudiera actuar. “Tienen que hacer malabares porque es imposible que una persona apretada así pueda tirar una patada y encima quedar peinada. O más o menos sexy”, expresó. Para Martel, esa combinación exponía una contradicción en la construcción de la heroína de acción. “Después que hacen todo eso, prende fuego, atraviesa un coso y más o menos sigue sexy. Digo, bueno, qué milagro”, concluyó ese tramo de la conversación.

Trailer Black Widow 2
Black Widow (2021) fue dirigida por la cineasta australiana Cate Shortland, conocida por películas como Lore y Berlin Syndrome (Disnel LA)

Hace unos años Lucrecia Martel había expresado sus críticas al universo de Marvel y contó que no vio la versión final de Black Widow, dirigida por Cate Shortland, pero sí otros títulos del universo Marvel durante vuelos comerciales. Sus reparos apuntaron al uso de música, efectos visuales y diseño sonoro: “La manera en que utilizan la música es realmente horrible”. También definió ese trabajo como “absolutamente de mal gusto” y sostuvo que la combinación de sonidos e imágenes le resultaba artísticamente rechazable.

La película se estrenó en julio de 2021 de forma simultánea en cines y Disney+, tras varias demoras por la pandemia. Protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour, recaudó cerca de USD 379 millones a nivel mundial.

Temas Relacionados

Lucrecia MartelBlack WidowMarvelScarlett Johansson

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Pese a la gran expectativa por su participación en el certamen culinario bajo la conducción de Wanda Nara, el referente de cumbia 420 no formará parte de la competencia. La información exclusiva a Teleshow

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Esteban Cambiasso sorprendió con sus pasos de baile junto a su hija en una competencia en Italia: el video viral

Victoria Cambiasso, formada en ritmos latinos y activa en certámenes internacionales, compartió una presentación con su padre que se destacó por la coordinación, la complicidad familiar y la buena recepción del público

Esteban Cambiasso sorprendió con sus pasos de baile junto a su hija en una competencia en Italia: el video viral

El emotivo mensaje de Morena Beltrán por el cumpleaños de Lucas Blondel: “Se me cura todo con tus abrazos”

La periodista compartió una serie de fotos junto al futbolista y le dedicó un texto sobre el lugar que ocupa en su vida

El emotivo mensaje de Morena Beltrán por el cumpleaños de Lucas Blondel: “Se me cura todo con tus abrazos”

Tini Stoessel le habló a su público sobre su salud mental: “Poder convertir esos dolores”

En medio de su show reprogramado en El Salvador, la artista argentina sorprendió a sus fans al abrir su corazón y contar el difícil proceso que atraviesa con acompañamiento de especialistas y su círculo cercano

Tini Stoessel le habló a su público sobre su salud mental: “Poder convertir esos dolores”

Mi pobre angelito y Duro de matar: el argentino que castellanizó los títulos de los filmes icónicos de Hollywood

Luis Scalella, histórico referente de Gativideo, reveló cómo surgieron algunos de los nombres más recordados del cine en estas latitudes

Mi pobre angelito y Duro de matar: el argentino que castellanizó los títulos de los filmes icónicos de Hollywood

AMÉRICA

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

“El incremento es bastante evidente”: un médico alerta por más consultas de dengue en El Salvador

Costa Rica: créditos tributarios a favor de contribuyentes suman USD 6,122 millones, el 5.3% del Producto Interno Bruto

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

El Ejército de Guatemala localizó armas y municiones que un grupo armado abandonó tras huir hacia México

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

DEPORTES

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió

La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

Un futbolista le pagó a una modelo de Only Fans para que se desnudara y se vistiera como su ex: su reacción ante la difusión del hecho

Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana