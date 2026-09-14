Mataron a golpes y con una bolsa en la cabeza a una anciana de 86 años en Rosario: la pista de la venta de su casa

La víctima vivía en Pasaje Minetti al 5800, en Rosario, y estaba por mudarse a Romang, hacia el noreste de la provincia de Santa Fe

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Una anciana de 86 años fue hallada muerta en su casa de barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario, durante la mañana de este lunes. El cuerpo estaba sobre un charco de sangre, presentaba golpes y tenía la cabeza dentro de una bolsa de consorcio. Como el interior de la vivienda estaba completamente revuelto, la fiscal Carla Ranciari sospecha que Clorinda Medina, la víctima, fue asesinada en el marco de un robo.

El cadáver de Medina fue encontrado por su sobrina, quien había viajado a Rosario desde la localidad de Romang porque debía acompañar a su tía al médico.

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La mujer, de 51 años, estaba preocupada porque Clorinda no le respondía el teléfono desde el jueves pasado. Como es su única familiar, al llegar a la vivienda y no obtener respuesta llamó a un cerrajero.

Mientras aguardaban que trabajara sobre la cerradura, agentes del Comando Radioeléctrico detectaron que una puerta lateral de la propiedad, ubicada en Pasaje Minetti al 5800, no estaba cerrada con llave. Fue por allí que ingresaron por allí y encontraron un escenario compatible con un robo: había objetos corridos de lugar y distintos sectores de la casa revueltos.

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Medina estaba al lado de la cama, boca arriba, con sangre debajo del cráneo y una bolsa de consorcio que le envolvía la cabeza. “Tenía varios golpes y había mucha sangre en la escena. Se revisó el cuerpo para saber la causa de la muerte. Hay evidencia de que fue una muerte violenta por cómo está la casa”, explicó la fiscal ante los medios locales.

Ranciari, en sintonía con lo declarado por la sobrina de la víctima, señaló que los vecinos indicaron que la mujer no había sido vista en el barrio desde el “miércoles o jueves”.

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“La casa está toda revuelta, quisieron llevarse elementos, todavía estamos tratando de establecer qué”, agregó.

Uno de los datos que ahora forma parte de la investigación está relacionado con la inminente venta de la propiedad. Una vecina de Clorinda contó a Canal 3 que la mujer estaba a punto de mudarse a la casa de su sobrina, en Romang, y que “había vendido o estaba por vender la casa” para dejar Rosario.

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Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, Medina ya había recibido USD 2.000 en concepto de seña por la venta de su vivienda. Ese dinero, sin embargo, había sido utilizado por la mujer para señar otra propiedad en Romang, donde tenía previsto instalarse cerca de su sobrina.

En ese contexto, los investigadores no descartan que quienes ingresaron a la vivienda hayan contado con información previa sobre la operación inmobiliaria, aunque todavía se intenta determinar qué elementos fueron sustraídos de la casa.

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El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. En paralelo, el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones llevó adelante distintas medidas ordenadas por la fiscal, entre ellas la toma de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y el levantamiento de rastros.

“Vine tres días seguidos desde el viernes. Golpeaba la puerta, su perrito toreaba detrás de la puerta. Me llamó la atención, porque ella cuando se iba al campo me avisaba y esta vez no me avisó. Pensé que se había ido”, relató la vecina.

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La mujer contó que consideraba a Clorinda su amiga y que ambas iban juntas los martes a la iglesia.