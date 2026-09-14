Deportes

“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió

El defensor de Vélez emitió un comunicado luego de ser intervenido por la fractura de cuatro costillas al chocar con Tomás Marchiori en el duelo contra Newell’s en Rosario

El video es una cobertura de evento deportivo que registra un partido de fútbol entre dos equipos, identificados en el marcador como NOB y VEL, con un resultado parcial de 0-1. Se observa a un jugador en el suelo, aparentemente lesionado, durante varias fases del juego. Posteriormente, se realiza un tiro libre. Las imágenes corresponden al segundo tiempo, entre los minutos 10:55 y 11:35.
Guardar

El defensor de Vélez Sarsfield, Emanuel Mammana, publicó un comunicado en Instagram en el que confirmó su buena evolución tras la operación de urgencia que debió atravesar luego de sufrir fracturas costales múltiples y un neumotórax durante el partido ante Newell’s Old Boys. “Hoy estoy mejor y todo salió bien”, escribió el futbolista, que continúa su recuperación en Buenos Aires.

El defensor de 30 años relató en el mensaje que pasó “días muy difíciles” desde el episodio ocurrido el sábado en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. “Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”, expresó en el posteo.

PUBLICIDAD

El cuadro médico de Mammana se originó a los diez minutos del segundo tiempo del empate 1-1 entre Vélez y Newell’s. Tras un tiro libre a favor del equipo rosarino, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal y golpeó de manera involuntaria a su compañero. El defensor quedó tendido en el campo con signos evidentes de dolor y debió ser retirado en camilla.

El momento de la dura lesión de Mammana
El golpe de Marchiori que derivó en la grave lesión de Mammana (Foto Baires)

El club informó en un comunicado oficial que el jugador sufrió “un traumatismo de hemitórax derecho” que le provocó “la fractura de múltiples costillas y neumotórax”. La intervención se realizó en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de drenaje pleural para extraer el aire acumulado en la cavidad que rodea al pulmón.

PUBLICIDAD

Agradecimientos al cuerpo médico y al club

El comunicado de Mammana
El comunicado de Mammana

En su comunicado, el defensor dedicó un párrafo específico al personal que lo atendió durante la emergencia. “Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, escribió.

Mammana también reconoció el acompañamiento institucional del Fortín durante el proceso. “Toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle”, señaló en el texto.

“Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil”, agregó el defensor, en una de las secciones más personales del mensaje.

Recuperación en Buenos Aires

Tras la cirugía inicial en Rosario, Mammana fue trasladado en ambulancia hasta la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su internación. Según el parte médico difundido por el club, el jugador permanece en la Clínica Zabala con “muy buena evolución” y bajo estudios de rutina para el control y seguimiento de su cuadro.

El primer plazo estimado para su regreso a la actividad deportiva se ubica entre dos y tres meses, un margen que dependerá de la respuesta clínica en las próximas semanas. La lesión lo deja descartado para lo que resta del año en el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto.

El comunicado del defensor cerró con un mensaje dirigido a quienes le manifestaron su apoyo durante la semana. “Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás”, escribió Mammana, quien remató el posteo con una frase breve sobre los próximos pasos: “Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

Temas Relacionados

Emmanuel MammanaVélez Sarsfielddeprtes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

Leo Jara reveló durante una entrevista los entretelones de la participación del Xeneize en la Copa Joan Gamper de 2018

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

El piloto francés quedó expuesto ante el avance del argentino. Reconoció el error de estrategia, destacó los puntos, pero no felicitó a su compañero de equipo por haberlos logrado

La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

Un futbolista le pagó a una modelo de Only Fans para que se desnudara y se vistiera como su ex: su reacción ante la difusión del hecho

El irlandés Shane Duffy mantuvo una conversación de contenido sexual a altas horas de la noche con Kelly Blake, quien tendría un parecido físico con la personalidad televisiva Katie Price

Un futbolista le pagó a una modelo de Only Fans para que se desnudara y se vistiera como su ex: su reacción ante la difusión del hecho

Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana

El colombiano Álvaro Montero y el volante Milton Delgado vuelven a la titularidad en el Morumbí, donde el Xeneize buscará defender la ventaja del 1-0 conseguida en la ida

Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana

Ganó la primera medalla de oro en su disciplina para Argentina y rompió en llanto al recordar a su papá: “Ayudame a llegar”

Fernando Contreras se quedó con la victoria en la prueba de cross-coutry (mountain bike) en los Juegos Suramericanos y se emocionó: “Estuve a punto de bajarme de la bicicleta”

Ganó la primera medalla de oro en su disciplina para Argentina y rompió en llanto al recordar a su papá: “Ayudame a llegar”

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

ENTRETENIMIENTO

Premios Emmy 2026 EN VIVO: llegan los primeros invitados a la alfombra roja

Premios Emmy 2026 EN VIVO: llegan los primeros invitados a la alfombra roja

Gillian Anderson reveló que es pansexual: “En mi juventud tuve relaciones con mujeres”

Emmy 2026: 10 récords que podrían romperse durante la ceremonia

Britney Spears celebró los cumpleaños de sus hijos con fotos inéditas: “Espero ser la mejor mamá del mundo”

Noel Gallagher reveló cuál fue el mejor país donde se presentó Oasis en la gira de 2025

INFOBAE AMÉRICA

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

“El incremento es bastante evidente”: un médico alerta por más consultas de dengue en El Salvador

Costa Rica: créditos tributarios a favor de contribuyentes suman USD 6,122 millones, el 5.3% del Producto Interno Bruto

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

El Ejército de Guatemala localizó armas y municiones que un grupo armado abandonó tras huir hacia México