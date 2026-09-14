“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió

El video es una cobertura de evento deportivo que registra un partido de fútbol entre dos equipos, identificados en el marcador como NOB y VEL, con un resultado parcial de 0-1. Se observa a un jugador en el suelo, aparentemente lesionado, durante varias fases del juego. Posteriormente, se realiza un tiro libre. Las imágenes corresponden al segundo tiempo, entre los minutos 10:55 y 11:35.

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El defensor de Vélez Sarsfield, Emanuel Mammana, publicó un comunicado en Instagram en el que confirmó su buena evolución tras la operación de urgencia que debió atravesar luego de sufrir fracturas costales múltiples y un neumotórax durante el partido ante Newell’s Old Boys. “Hoy estoy mejor y todo salió bien”, escribió el futbolista, que continúa su recuperación en Buenos Aires.

El defensor de 30 años relató en el mensaje que pasó “días muy difíciles” desde el episodio ocurrido el sábado en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. “Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”, expresó en el posteo.

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El cuadro médico de Mammana se originó a los diez minutos del segundo tiempo del empate 1-1 entre Vélez y Newell’s. Tras un tiro libre a favor del equipo rosarino, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal y golpeó de manera involuntaria a su compañero. El defensor quedó tendido en el campo con signos evidentes de dolor y debió ser retirado en camilla.

El golpe de Marchiori que derivó en la grave lesión de Mammana (Foto Baires)

El club informó en un comunicado oficial que el jugador sufrió “un traumatismo de hemitórax derecho” que le provocó “la fractura de múltiples costillas y neumotórax”. La intervención se realizó en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de drenaje pleural para extraer el aire acumulado en la cavidad que rodea al pulmón.

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Agradecimientos al cuerpo médico y al club

El comunicado de Mammana

En su comunicado, el defensor dedicó un párrafo específico al personal que lo atendió durante la emergencia. “Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, escribió.

Mammana también reconoció el acompañamiento institucional del Fortín durante el proceso. “Toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle”, señaló en el texto.

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“Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil”, agregó el defensor, en una de las secciones más personales del mensaje.

Recuperación en Buenos Aires

Tras la cirugía inicial en Rosario, Mammana fue trasladado en ambulancia hasta la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su internación. Según el parte médico difundido por el club, el jugador permanece en la Clínica Zabala con “muy buena evolución” y bajo estudios de rutina para el control y seguimiento de su cuadro.

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El primer plazo estimado para su regreso a la actividad deportiva se ubica entre dos y tres meses, un margen que dependerá de la respuesta clínica en las próximas semanas. La lesión lo deja descartado para lo que resta del año en el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto.

El comunicado del defensor cerró con un mensaje dirigido a quienes le manifestaron su apoyo durante la semana. “Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás”, escribió Mammana, quien remató el posteo con una frase breve sobre los próximos pasos: “Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

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