Costa Rica: créditos tributarios a favor de contribuyentes suman USD 6,122 millones, el 5.3% del Producto Interno Bruto

Los créditos tributarios habilitados para devolución o compensación ascienden a ₡1,117,898 millones, mientras los créditos bloqueados suman ₡1,613,394 millones. (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)

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El monto acumulado a favor de los contribuyentes habilitado para devolución o compensación de impuestos asciende a ₡1,117,898 millones (USD 2,507 millones), según datos de CRHoy con corte al 6 de octubre de 2025.

A ese saldo se suman ₡1,613,394 millones (USD 3,618 millones) en créditos bloqueados, que requieren una validación de la Dirección General de Tributación antes de que puedan utilizarse.

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Los créditos tributarios corresponden a impuestos pagados por anticipado, retenciones o pagos en exceso que generan saldos a favor de personas y empresas. La normativa permite que esos montos se recuperen mediante una devolución o se apliquen contra obligaciones tributarias pendientes, conforme a los mecanismos establecidos por la Administración Tributaria.

La Contraloría General de la República incluye el tema en su dictamen sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026. El pronunciamiento se conoce tres días antes de que el Gobierno remita a la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional de 2027.

Los créditos habilitados y bloqueados suman ₡2.73 billones

El economista José Luis Arce calcula que los saldos habilitados y bloqueados alcanzan ₡2.73 billones (USD 6,122 millones). El total equivale al 5.3% del producto interno bruto y al 41% de la recaudación tributaria anual, mientras que los créditos sujetos a revisión representan el 25.4% de los ingresos tributarios obtenidos durante 2025.

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La disponibilidad de los recursos bloqueados depende de las verificaciones que realice la Administración Tributaria. Hasta que concluya ese proceso, no se establece qué parte de esos saldos puede incorporarse a los mecanismos de compensación o devolución.

Los saldos a favor de los contribuyentes provienen de pagos anticipados, retenciones o pagos en exceso y pueden recuperarse mediante devolución o compensación de impuestos. (Universidad de Costa Rica)

La entrada en funcionamiento de TRIBU-CR, en octubre de 2025, cambia el procedimiento para utilizar los saldos a favor. Antes de la plataforma, los contribuyentes debían iniciar un trámite para solicitar una devolución o compensar los créditos registrados en sus cuentas.

Con el sistema, los créditos habilitados se acreditan automáticamente contra las obligaciones tributarias cuando llega el momento de pago. El mecanismo permite aplicar los recursos disponibles en las cuentas fiscales sin que el contribuyente deba presentar la gestión requerida anteriormente.

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Los créditos tributarios pueden utilizarse para compensar deudas fiscales o solicitar devoluciones. Cuando se aplican contra impuestos pendientes, disminuyen el pago en efectivo que recibe Hacienda, aunque corresponden a recursos que ya figuran a favor de personas y empresas.

Durante el último trimestre de 2025, la Administración Tributaria aplica de oficio ₡234,826 millones (USD 527 millones) en créditos. Las acreditaciones se concentran en el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, y el importe equivale al 3.6% de la recaudación anual.

La devolución y la compensación de estos recursos están contempladas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en los mecanismos establecidos por Tributación. La aplicación de los saldos forma parte de la gestión de las cuentas fiscales de los contribuyentes.

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Dos declaraciones concentran el 73% de los créditos bloqueados

La Contraloría General de la República incluyó los créditos tributarios en su dictamen sobre los estados financieros consolidados de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Contraloría identifica dos declaraciones presentadas en agosto de 2025 que concentran el 73% de los créditos sometidos a revisión. Los montos registrados son de ₡680,885 millones (USD 1,527 millones) y ₡501,012 millones (USD 1,124 millones).

El órgano fiscalizador califica esas declaraciones como atípicas e incongruentes con el comportamiento histórico y con las operaciones comerciales de los contribuyentes que las reportan. Por ese motivo, los recursos continúan dentro del proceso de validación tributaria.

“El propio dictamen obliga a leer ese stock con pinzas”, afirma Arce a CRHoy. El economista sostiene que una parte mayoritaria de los saldos bloqueados podría corresponder a errores o abusos y desaparecer durante la depuración.

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El especialista indica que el resultado depende de la documentación disponible y del análisis que realice la Administración Tributaria sobre cada declaración. La revisión permite establecer qué parte de los créditos bloqueados reúne las condiciones para ser utilizada.

La condición de crédito bloqueado no implica que todos los recursos se conviertan en devoluciones o compensaciones. La validación define cuáles montos pueden pasar a la categoría de saldos habilitados y cuáles podrían descartarse en el procedimiento administrativo.

La Contraloría plantea la necesidad de un análisis técnico sobre los saldos

La Dirección General de Contabilidad Nacional no cuenta con un análisis técnico documentado que determine la naturaleza y exigibilidad de los saldos a favor, según indica la Contraloría. Tampoco establece el importe que corresponde reconocer, medir o revelar en los estados financieros.

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Esa evaluación permitiría determinar si los créditos constituyen obligaciones presentes para el Estado y cuál es el tratamiento contable aplicable a esos recursos. La entidad fiscalizadora señala que, sin ese análisis, no puede determinarse con exactitud el pasivo u otras obligaciones que corresponde reconocer o revelar en las cuentas públicas.

Dos declaraciones presentadas en agosto de 2025 concentran el 73% de los créditos bloqueados y siguen bajo validación de Tributación. (Foto cortesía Ministerio de Hacienda Costa Rica)

El dictamen de la Contraloría indica que la ausencia de esa evaluación impide establecer los montos que debían reconocerse o revelarse y menciona un riesgo de subvaluación. La observación se refiere al tratamiento contable de los créditos habilitados y de los saldos que siguen sujetos a validación.

Los contribuyentes pueden emplear esos recursos para solicitar devoluciones o compensar obligaciones tributarias. Esa posibilidad está prevista por la legislación fiscal y por los mecanismos que aplica la Administración Tributaria.

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El Ministerio de Hacienda no cuantifica la obligación potencial asociada con estos créditos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031. El documento no incorpora una estimación específica sobre las compensaciones o devoluciones que podrían realizarse en ejercicios posteriores.

Arce señala a CRHoy que la información disponible no detalla la recaudación bruta, las acreditaciones, las compensaciones, las devoluciones ni el proceso de depuración por cada impuesto. “El marco no presenta la recaudación bruta, las acreditaciones, compensaciones y devoluciones por impuesto”, detalla el economista ante la publicación.

El especialista también indica que la información auditada por la Contraloría corresponde al inicio operativo de TRIBU-CR. Según explica al medio, la Administración no puede suministrar una actualización al cierre de 2025.

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CRHoy informa que el tema se conoce antes de que el Gobierno remita a la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional de 2027, por ₡12.4 billones (USD 27,808 millones). El medio también señala que los ingresos tributarios registran una caída desde 2023.