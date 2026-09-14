Acusan a Wanda Nara de brujerías contra el Galatasaray de Turquía: “Está funcionando el gualicho”

Jazmín Natour contó que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo repercusión en Estambul y entre los hinchas del Galatasaray (Video: Instagram)

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Jazmín Natour, traductora que reside entre Argentina y Turquía y que se hizo conocida en pleno boom de la telenovela Las mil y unas noches, reveló en Lape Club Social (Améruca TV) cómo se vive en Estambul el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y contó que un sector de los hinchas del Galatasaray vincula la reciente lesión de una de las figuras del plantel con un supuesto ritual atribuido a la empresaria. La invitada dialogó con el equipo sobre la repercusión que generó en Turquía el video en el que Wanda Nara aparece junto a su hermana Zaira Nara frente a una camiseta del club turco rodeada de velas y rosas.

“Acabo de llegar de Estambul, fui con mi marido, que es argentino”, relató Natour al comenzar su descargo, y explicó que la primera reacción de cualquier turco al enterarse de la nacionalidad de su pareja es mencionar a Lionel Messi, seguido de inmediato por el nombre de Icardi. “Prácticamente un nivel un poco cerquita de Messi”, definió la traductora, en referencia a la popularidad que mantiene el delantero argentino entre los seguidores del club turco pese a no formar parte del plantel en la actualidad.

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Jazmín Natour explicó que en Turquía existe una fuerte creencia en rituales y que los fans interpretaron las imágenes de Wanda Nara como un gualicho

Natour detalló que esa vigencia le permitió recabar impresiones directas de los hinchas sobre el conflicto entre Icardi y Wanda Nara. “Me dicen cosas como... ‘Icardi que es tan bueno y pobre lo que le hizo Wanda’. Quedó como él una víctima de todo lo que hizo Wanda”, relató la invitada, y aclaró que su propia lectura del conflicto, basada en el seguimiento de los medios argentinos, es más equilibrada entre ambas partes. “Si vemos quién le hizo cosas a quién, en todo caso yo, siguiendo los medios, te diría que es como medio de las dos partes”, remarcó.

El eje central de la conversación giró en torno a la interpretación que los fanáticos turcos hicieron de las imágenes publicadas por Wanda Nara, en las que se observaba una camiseta del Galatasaray rodeada de velas y objetos vinculados a rituales esotéricos. La imagen resultó ser una acción promocional de una película, sin embargo los hinchas turcos hacen oídos sordos. La traductora explicó que la sociedad turca tiene una fuerte creencia en este tipo de prácticas. “En Turquía, somos una sociedad como muy de creer en estas cosas, como si tuviese un poder real un gualicho”, sostuvo, y agregó que, mientras los noticieros locales interpretaron la escena como una estrategia de exposición mediática, los hinchas del club le asignaron un significado distinto.

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Los hinchas del Galatasaray relacionaron el supuesto gualicho de Wanda Nara con la lesión de Victor Osimhen, señalado como una de las figuras del plantel (REUTERS)

“Los fans lo ven como un gualicho que encima se ve que funcionó”, afirmó la traductora, en referencia a la lesión sufrida por Victor Osimhen uno de los futbolistas considerados la nueva figura del plantel tras la salida de Icardi. Según relató Natour, la coincidencia entre la publicación de Wanda Nara y la lesión del jugador alimentó las teorías entre los seguidores del club. “Se lesionó, entonces los hinchas dicen: está funcionando el gualicho de Wanda”, explicó.

Uno de los panelistas del ciclo remarcó un detalle que, según los hinchas turcos, reforzaba esa lectura sobrenatural del episodio. “El que se lesionó es el mismo puesto de Icardi, o sea que si no estaba, era Icardi el lesionado”, señaló la panelista Paula Varela, presente en el estudio, en referencia a la coincidencia de posición entre ambos delanteros dentro del esquema del Galatasaray.

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Bremer, por su parte, quiso saber si Wanda Nara dimensiona el alcance de esta polémica en Turquía, especialmente de cara a una eventual restitución internacional que la obligue a viajar al país para ver a sus hijas. Ante esa consulta, Natour explicó que el público turco no conoce el conflicto en toda su dimensión, sino apenas su tramo final. “La gente no conoce la historia completa. Lo único que se ve es la última parte, en la que se supone que ella es la que rompe la familia y lo engaña a él”, detalló la entrevistada, quien remarcó que esa percepción incompleta generó que Wanda Nara no goce de simpatía entre los seguidores del club turco.