El Salvador

“El incremento es bastante evidente”: un médico alerta por más consultas de dengue en El Salvador

El especialista Luis Merlos señaló que atendió 16 casos durante la última semana en su consulta privada, frente a uno o dos en períodos habituales. El último boletín oficial disponible registró seis semanas de alza en sospechas, aunque contiene datos hasta el 1 de agosto

Loreto - epidemia de dengue Perú - 3 de mayo
Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú
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Especialista en epidemiología salvadoreño advirtió sobre un aumento de consultas por dengue a nivel de clínicas privadas y pidió a la población no minimizar los cuadros febriles durante la temporada de lluvias. “Esta última semana vi 16 casos”, afirmó el especialista Luis Merlos al comparar esa cifra con el promedio habitual de “uno, dos” pacientes.

El médico sostuvo que la prevención en los hogares y la consulta temprana pueden reducir el riesgo de complicaciones. “La prevención es la única manera que nosotros podemos salir adelante con este tipo de enfermedad”, dijo durante una entrevista televisiva en Dialogó 21.

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Merlos señaló que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren mayor vigilancia. También recomendó evitar la automedicación ante fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general o dolores musculares.

“El ibuprofeno totalmente suspendido”, indicó. El especialista mencionó el paracetamol o acetaminofén para controlar fiebre y dolor, siempre bajo indicación médica. Además, pidió acudir a un centro de salud si aparecen sangrados, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, decaimiento, dificultad respiratoria o alteraciones del estado de conciencia.

El Ministerio de Salud de El Salvador mantiene con retraso el Boletín Epidemiológico de dengue, cuyo último informe fue publicado el 13 de agosto con datos hasta el 1 de agosto. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El Ministerio de Salud de El Salvador mantiene con retraso el Boletín Epidemiológico de dengue, cuyo último informe fue publicado el 13 de agosto con datos hasta el 1 de agosto. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El último boletín disponible arrastra cuatro semanas de retraso

El Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) no ha publicado una actualización posterior del Boletín Epidemiológico sobre dengue. El último informe disponible fue difundido el 13 de agosto y contiene datos hasta el 1 de agosto, por lo que arrastra al menos un mes de retraso.

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Ese reporte consignó seis semanas consecutivas de aumento de casos sospechosos, desde la segunda semana de junio hasta el cierre de la información. La red hospitalaria había atendido a más de 3,000 personas con síntomas compatibles con dengue durante 2026.

Pese a esa tendencia, el corredor epidemiológico ubicaba la curva en zona de éxito, la categoría con la que las autoridades indicaban que la transmisión permanecía bajo control.

El boletín registró 24 casos confirmados por laboratorio, al menos 30 hospitalizaciones por complicaciones y dos muertes asociadas con la enfermedad.

La diferencia entre el número de atenciones y los diagnósticos confirmados implica que la mayoría de los registros correspondía a sospechas clínicas que requerían seguimiento epidemiológico y pruebas de laboratorio.

El MINSAL identificó al DENV-3 como serotipo predominante del dengue y advirtió mayor riesgo de enfermedad grave en personas con antecedentes de infección. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El MINSAL identificó al DENV-3 como serotipo predominante del dengue y advirtió mayor riesgo de enfermedad grave en personas con antecedentes de infección. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Los menores concentraron más de 2,300 atenciones

Los niños menores de nueve años acumulaban 1,349 atenciones, mientras que el grupo de 10 a 19 años sumaba 1.012. En conjunto, ambos sectores concentraban al menos 2,361 pacientes atendidos.

El MINSAL clasificó a 19 de los 44 municipios con leve afectación. La zona central presentó un índice larvario cercano al 4%, por encima del promedio nacional. El indicador mide la presencia de larvas de Aedes aegypti en casas y comunidades, por lo que permite estimar el riesgo de transmisión.

El informe también identificó al DENV-3 como serotipo predominante. La circulación de este serotipo requiere especial seguimiento en personas con antecedentes de dengue, debido a que una segunda infección puede elevar el riesgo de enfermedad grave.

El MINSAL aún debe informar si el incremento de casos sospechosos continuó después del 1 de agosto, cuántos se confirmaron y cuál es la situación actual de hospitalizaciones, casos graves y muertes.

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