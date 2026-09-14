Impactante despliegue en Córdoba: un bebé con signos de ahogamiento fue reanimado por policías en un patrullero

Un operador de Videovigilancia tomó conocimiento de la situación a través del 911 un domingo por la noche, lo que desencadenó el traslado de urgencia del niño desde un domicilio de barrio Cofico hasta el Hospital Infantil, donde finalmente recibió el alta definitiva y pudo regresar con su familia

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Un bebé de un mes que no respondía a estímulos y presentaba signos de ahogamiento fue trasladado de urgencia desde un domicilio del barrio Cofico, en Córdoba, hasta el Hospital Infantil, mientras efectivos policiales le practicaban maniobras de reanimación a bordo del patrullero.

Todo comenzó en horas de la noche de este domingo cuando un operador del sistema de Videovigilancia tomó conocimiento de la situación a través del servicio de emergencias 911 y envió a personal policial a movilizarse de inmediato hacia la vivienda.

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Al llegar, los efectivos evaluaron el estado del niño, que no respondió a ningún tipo de estímulo, y optaron por iniciar el traslado sin demora.

Fue dentro del patrullero, camino al nosocomio, donde los agentes realizaron las maniobras de reanimación. La respuesta llegó antes de arribar al centro de salud: el bebé rompió en llanto durante el recorrido, lo que constituyó la primera señal de que su estado comenzaba a estabilizarse.

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Una vez en el Hospital Infantil de Córdoba, el niño quedó bajo atención médica para la realización de los controles correspondientes. Según la información oficial, evolucionó de manera favorable y, horas después, recibió el alta definitiva.

El operativo involucró la coordinación entre el sistema de Videovigilancia, el 911 y el personal policial que intervino en la vivienda de barrio Cofico. El alta médica del bebé se produjo tras la atención recibida en el hospital, con lo que el pequeño pudo regresar con su familia.

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Conmoción en Santiago del Estero: almorzaba junto a sus hijos, se atragantó y murió al llegar al hospital

Una mujer se atragantó durante el almuerzo, su vecino la llevó al hospital y falleció minutos después (Foto: Diario Panorama)

El mediodía del domingo se convirtió en un momento de pánico para una familia de la localidad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero. Vanina Soledad Sosa, de 30 años, se atragantó mientras almorzaba con sus hijos, se le obstruyeron las vías respiratorias y terminó muriendo.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 13.30 en el domicilio de Sosa. La mujer compartía el almuerzo con su madre y sus dos hijos menores de edad —un varón de 11 años y una nena de 6— cuando, en medio de la comida, un alimento le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y provocó la desesperación en la familia.

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Ante la gravedad de la situación, los menores salieron corriendo del inmueble en busca de ayuda. Sus pedidos de auxilio fueron escuchados por un vecino, quien acudió al lugar y, al advertir el estado en que se encontraba la mujer, la trasladó de inmediato en su vehículo particular hasta el hospital de Sumampa.

Sosa ingresó al nosocomio en estado crítico. El personal de guardia la recibió de inmediato y comenzó con las maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar sus signos vitales. Pese a la rapidez del traslado y a los procedimientos realizados por los profesionales de la salud, la mujer no respondió y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al centro asistencial.

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Tras conocerse el desenlace, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se hicieron presentes en el hospital. Los policías se entrevistaron con los familiares de la víctima e iniciaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento. El caso fue caratulado inicialmente como muerte natural, mientras se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.