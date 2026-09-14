Allanan la casa de L-Gante: una joven denunció que el cantante fue con hombres armados a echarla de un terreno

Elián Valenzuela, más conociedo como L-Gante, tiene 26 años

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La Policía Bonaerense realiza tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por amenazas agravadas con armas de fuego que involucra a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y a personas de su entorno familiar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y tienen como objetivos dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y otro domicilio particular de General Rodríguez.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Octubre. Según su relato, el conflicto comenzó cuando fue interceptada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del cantante.

De acuerdo con la denuncia, el hombre la habría amenazado y le habría exigido que abandonara la propiedad bajo el argumento de que pertenecía a L-Gante.

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Pero el conflicto no terminó allí. Días después, el propio Valenzuela se habría presentado en el lugar acompañado por un grupo de personas.

La mujer aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en la propiedad para exigirles nuevamente que abandonaran el terreno.

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El músico fue allanado

Tras la denuncia, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron distintas tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad de la zona.

Esas medidas permitieron, según indicaron fuentes del caso, reconstruir el recorrido de los vehículos que habrían sido utilizados durante el episodio e identificar domicilios vinculados con los sospechosos.

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Con esos elementos, la Justicia autorizó las tres órdenes de allanamiento que se ejecutan este lunes. “Se están realizando en este momento”, indicaron las fuentes policiales a este medio al cierre de esta nota.

La causa está a cargo de la UFI N° 10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano, que aguarda los resultados definitivos de los procedimientos para resolver las próximas medidas procesales respecto de las personas investigadas.

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Hasta el momento, no se informó oficialmente si durante los operativos fueron secuestradas armas u otros elementos de interés para la causa.

L-Gante es el máximo exponente de la Cumbia 420 (Candela Teicheira)

Los antecedentes de L-Gante con la Justicia

El cantante acumula un extenso historial de causas judiciales vinculadas al presunto uso, exhibición y tenencia ilegal de armas de fuego.

En febrero de 2022, un vecino del barrio Bicentenario denunció que el músico lo había amenazado con un arma de fuego durante una discusión. A raíz de aquella presentación, la Justicia ordenó allanar su vivienda, donde los investigadores encontraron una réplica de arma.

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Ese episodio fue uno de los hechos analizados durante el juicio que enfrentó el cantante en 2024. En octubre de ese año, el juez Ignacio Racca condenó a Valenzuela a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

L-Gante habló tras recibir el veredicto de la causa en su contra: “Aún puedo confiar en la Justicia”

En ese mismo debate también se juzgaron los hechos por los que L-Gante había sido detenido en junio de 2023. En aquella causa, dos personas lo habían denunciado por amenazas y privación ilegítima de la libertad, y una de ellas aseguró que el músico la había obligado a subir a un vehículo bajo amenazas con un arma.

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Valenzuela permaneció casi tres meses detenido por ese expediente. Sin embargo, al momento del juicio, el magistrado lo absolvió por la acusación de privación ilegítima de la libertad y no consideró probado el uso de un arma de fuego en ese episodio.