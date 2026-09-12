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Cómo restringir un chat de WhatsApp, la función que protege conversaciones sensibles

Las notificaciones de chats restringidos no muestran el nombre del contacto ni el contenido del mensaje

Whatsapp
La función "Restringir chat" oculta conversaciones de WhatsApp de la lista principal y las protege con autenticación adicional. (Europa Press)
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WhatsApp permite ocultar y proteger conversaciones privadas mediante la función “Restringir chat”, una herramienta que añade una capa adicional de seguridad a determinados chats sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. Al activarla, la conversación desaparece de la lista principal y queda dentro de una carpeta protegida a la que solo se puede acceder mediante la autenticación configurada en el teléfono o un código secreto.

La función puede utilizarse tanto en conversaciones individuales como en grupos y chats silenciados. Además de ocultar el intercambio, la aplicación modifica las notificaciones para evitar que otras personas puedan leer información sensible desde la pantalla del dispositivo: cuando llega un mensaje de una conversación restringida, el aviso no muestra el nombre del contacto ni el contenido del texto, sino un mensaje genérico como “WhatsApp” o “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

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Pasos para restringir chats en WhatsApp

Para restringir una conversación, el usuario debe mantener presionado el chat que quiere proteger, pulsar el ícono de más opciones —representado por tres puntos verticales— y seleccionar “Restringir chat”. La acción se confirma mediante el sistema de seguridad del teléfono, que puede ser Face ID, huella dactilar o un código de acceso, según el modelo del dispositivo.

Esta acción oculta el chat en una carpeta especial. (WhatsApp)
Activar la restricción requiere Face ID, huella dactilar o código de acceso configurado en el teléfono. (WhatsApp)

Si el teléfono no tiene configurado ningún método de autenticación, la aplicación solicitará establecer uno antes de permitir la restricción de la conversación. Un detalle relevante es que la persona o las personas que participan en el chat no reciben ninguna notificación de que la conversación fue restringida. Además, los chats protegidos vuelven a bloquearse automáticamente cada vez que se bloquea el teléfono.

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Los chats restringidos se ocultan en una carpeta separada

Una vez protegida, la conversación desaparece de la lista habitual de chats. Para volver a acceder a ella, hay que deslizar hacia abajo en la pantalla y seleccionar “Chats restringidos”, momento en que WhatsApp solicitará la autenticación del teléfono o permitirá introducir un código secreto, si el usuario configuró uno previamente.

La aplicación también permite ocultar por completo esta carpeta, de modo que la opción no aparezca en la lista de conversaciones y sea necesario escribir el código secreto en la barra de búsqueda para localizarla. Esta alternativa resulta útil cuando se busca evitar que otra persona con acceso al teléfono sepa que existen conversaciones protegidas.

Captura de pantalla de una aplicación de mensajería en modo oscuro, mostrando la función 'Restringir chat' con un icono de candado y texto sobre cómo ocultar conversaciones
Los chats restringidos vuelven a bloquearse automáticamente cada vez que se bloquea el dispositivo. (WhatsApp)

Crear un código de acceso independiente

El código secreto no tiene que coincidir con el que se usa para desbloquear el teléfono. WhatsApp permite crear una clave específica para los chats restringidos. Para configurarla, hay que ingresar en “Chats restringidos”, pulsar el ícono de más opciones, acceder a “Ajustes para restringir chats” y seleccionar “Código secreto” para establecer la contraseña que se utilizará en adelante.

Si la carpeta de chats restringidos permanece oculta, este mismo código sirve para volver a localizarla desde la barra de búsqueda de la aplicación.

WhatsApp contempla una opción de recuperación para los casos en que el usuario olvida el código secreto, aunque implica consecuencias importantes. Es posible recuperar el acceso si se deja de restringir los chats y se vacían por completo, pero este procedimiento elimina de forma definitiva los mensajes, fotografías y videos almacenados en esas conversaciones, además de borrar el código configurado.

Mantener activo la opción 'Restringir Chat' en WhatsApp.
La carpeta de conversaciones protegidas puede ocultarse por completo de la lista de chats. (Foto: WhatsApp)

El contenido eliminado solo puede recuperarse a partir de una copia de seguridad realizada antes de vaciar los chats. Por ese motivo, se recomienda considerar esta consecuencia antes de utilizar el procedimiento de recuperación.

La restricción no alcanza a las llamadas

Restringir una conversación no impide que sus participantes realicen llamadas a través de WhatsApp. Aunque los mensajes y archivos del chat permanezcan protegidos, las llamadas continúan funcionando con normalidad.

En dispositivos Android existe además una particularidad relacionada con los archivos multimedia: es posible guardar archivos provenientes de chats restringidos, aunque no se puede activar la visibilidad automática de ese contenido multimedia para esas conversaciones específicas. En conjunto, la función permite mantener determinados chats fuera de la vista habitual y sumarles una protección adicional sin depender de herramientas externas.

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