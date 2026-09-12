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Juegos gratis en Steam: 5 novedades para PC que no cuestan nada

Algunos de los juegos nuevos son Liegenying, Fall Queen, Tomotomo. Son títulos de acción, disparos en primera persona, novela visual, entre otros géneros

Cinco nuevos juegos gratuitos se sumaron a Steam para PC: Liegenying, Fall Queen, Tomotomo, Friendly Fire y KeyWalker. (Steam)
Cinco nuevos juegos gratuitos se sumaron a Steam para PC: Liegenying, Fall Queen, Tomotomo, Friendly Fire y KeyWalker. (Steam)
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Cinco juegos gratis en Steam llegaron para PC: Liegenying, Fall Queen, Tomotomo, Friendly Fire y KeyWalker. Todos figuran como títulos Free to Play en la plataforma.

La selección reúne propuestas de aventura y exploración, plataformas, acción, disparos en primera persona, novela visual, roguelike y mecanografía. Cada juego presenta una estética y una mecánica diferentes, desde recorridos por mundos enigmáticos hasta desafíos de velocidad con el teclado.

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Los cinco títulos se lanzaron entre el 11 y el 12 de septiembre de 2026. Liegenying, Fall Queen y Tomotomo se publicaron el 11 de septiembre, mientras que Friendly Fire y KeyWalker llegaron el 12 de septiembre.

Captura de pantalla de la tienda de un videojuego con vista de disparos, un panel con personajes ilustrados y datos de lanzamiento
Todos los títulos pueden descargarse bajo el modelo Free to Play dentro de la tienda de Steam. (Steam)

Cómo descargar estos juegos gratis de Steam

Los juegos están disponibles en Steam para PC y aparecen identificados como Free to Play. Para encontrarlos, los usuarios pueden buscarlos por su nombre dentro de la tienda digital de la plataforma.

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La condición de Free to Play indica que no tienen costo de descarga. Antes de incorporarlos a la biblioteca, conviene verificar que el título seleccionado coincida con el nombre y la imagen de la ficha oficial.

Los cinco juegos están disponibles para Windows, según el ícono que aparece en sus respectivas fichas. La plataforma también muestra las etiquetas de género y las imágenes de cada propuesta para orientar la búsqueda.

Interfaz de la plataforma Steam con la ficha del videojuego KeyWalker, capturas de pantalla, descripción en inglés y etiquetas
La lista incluye juegos de exploración, plataformas, acción, disparos en primera persona, novela visual, roguelike y mecanografía. (Steam)

De qué tratan los cinco juegos

Liegenying propone una aventura de exploración en un mundo oscuro y desconocido. El jugador recorre un entorno silencioso, aparentemente dormido, que revela nuevas sorpresas a medida que avanza.

En Fall Queen, la meta es llegar a la cima mediante movimientos precisos y saltos calculados. Es un juego de plataformas 2D con desafíos que pueden obligar a empezar nuevamente si el personaje cae.

Tomotomo sigue a una gata antropomórfica en una ciudad de estilo japonés de comienzos de los años 2000. La protagonista explora calles y puestos de comida, lucha contra yokai y ayuda a reconstruir sectores urbanos.

Interfaz de la tienda digital Steam con la ficha del juego Fall Queen, mostrando la portada, datos de lanzamiento y una imagen del juego
La etiqueta Free to Play señala que los juegos no requieren un pago para su descarga. (Steam)

Friendly Fire combina una novela visual con desafíos interactivos de disparos en primera persona. La historia sigue a tres amigos que deben resolver sus diferencias para enfrentar una amenaza llegada desde otro planeta.

Por último, KeyWalker mezcla mecanografía, acción y elementos roguelike. El objetivo es transcribir el mapa, reunir puntos para aumentar el límite de tiempo y avanzar con rapidez antes de que el espacio disponible se reduzca.

Títulos con fecha límite de juego en Steam

Steam activó una prueba gratuita y por tiempo limitado para cinco videojuegos, incluida F1 25, la entrega oficial de la Fórmula 1. La lista también reúne a Surviving Mars: Relaunched, Crime Boss: Rockay City, MORDHAU y Borderlands 4.

Según las fichas de la tienda digital, los títulos podrán probarse sin costo hasta el 14 de septiembre. La iniciativa permite acceder a los juegos durante el fin de semana, aunque no añade una copia definitiva a la biblioteca del usuario.

Interfaz de tienda digital con capturas de pantalla del videojuego F1 25, automóviles de carreras en un circuito y detalles sobre la edición 2026
Las fichas oficiales muestran el nombre, las imágenes y las categorías de cada videojuego, lo que facilita identificarlos. (Steam)

F1 25 recrea el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Incluye monoplazas, equipos y circuitos de la temporada 2025, además de actualizaciones relacionadas con las campañas de 2025 y 2026.

Surviving Mars: Relaunched plantea la construcción y gestión de una colonia humana en Marte. Esta versión integra el juego original, sus expansiones y la actualización Martian Assembly, que suma leyes para la sociedad marciana y un desafío para el final de la partida.

En Crime Boss: Rockay City, los jugadores participan en atracos y combates dentro de una ciudad ficticia. El título cuenta con una campaña para un jugador con elementos roguelite, misiones cooperativas para hasta cuatro personas y opciones para seleccionar golpes, armas, personajes y mejoras.

Captura de pantalla de la página del videojuego Borderlands 4 con una imagen central del juego y una ficha técnica a la derecha
Steam también habilitó pruebas gratuitas hasta el 14 de septiembre para F1 25, Surviving Mars: Relaunched, Crime Boss: Rockay City, MORDHAU y Borderlands 4. (Steam)

MORDHAU propone enfrentamientos medievales cuerpo a cuerpo en modalidad multijugador. Su ficha de Steam advierte sobre la presencia de violencia gráfica, sangre y lenguaje para adultos.

Por último, Borderlands 4 retoma la propuesta de acción y disparos de la franquicia en una nueva entrega. Steam lo incorporó a la promoción junto con los otros cuatro juegos disponibles para probar hasta el 14 de septiembre.

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