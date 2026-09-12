Cinco señales para identificar si una persona está usando una identidad falsa en una videollamada

Señales que indican que estas en una videollamada con una identidad suplantada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los avances de la inteligencia artificial (IA) han hecho que sea cada vez más difícil distinguir entre una persona real y una identidad creada o manipulada digitalmente durante una videollamada.

Los llamados deepfakes pueden combinar imágenes, voces y movimientos generados artificialmente para imitar a una persona, una situación que aumenta el riesgo de estafas en las que los delincuentes buscan obtener dinero, información personal o acceso a cuentas.

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Aunque estas tecnologías son cada vez más convincentes, existen algunas señales que pueden ayudar a detectar una posible suplantación. Ninguna es suficiente por sí sola para confirmar que una videollamada es falsa, pero prestar atención a varias de ellas puede permitir identificar una situación sospechosa antes de tomar una decisión.

Las llamadas con deepfakes son cada vez más comunes y realistas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cinco señales para detectar una posible suplantación

Revisar la sincronización entre los labios y la voz

Uno de los indicios que puede revelar una manipulación es un pequeño desfase entre lo que dice la persona y el movimiento de su boca. El problema puede ser especialmente visible al pronunciar palabras que requieren movimientos marcados de los labios, durante una risa o cuando cambia rápidamente de expresión. Si el audio parece adelantarse o retrasarse respecto de la imagen, conviene mantener la cautela.

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Observar la iluminación y las sombras

Las imágenes generadas o manipuladas mediante IA pueden presentar dificultades para reproducir de manera consistente las condiciones de iluminación de una escena. Cambios repentinos en la luz sobre el rostro, sombras que no coinciden con el entorno o reflejos extraños pueden ser señales de que el video ha sido alterado.

Videollamadas con identidades falsas se han convertido en una estafa común. (Imagen ilustrativa Infobae)

Prestar atención al parpadeo y los movimientos del rostro

Los sistemas de generación de imágenes han mejorado considerablemente, pero todavía pueden producir movimientos poco naturales. Un parpadeo demasiado escaso, excesivamente regular o que ocurre en momentos extraños puede ser un indicio. También conviene observar si las expresiones faciales parecen rígidas o no coinciden con el tono de la conversación.

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Utilizar una palabra o frase conocida

Una medida especialmente útil consiste en establecer previamente una palabra clave que solo conozcan las personas de confianza. Puede utilizarse dentro de la familia o de un equipo de trabajo para comprobar la identidad de alguien cuando existe una situación sospechosa. La clave debe acordarse con anticipación y no compartirse públicamente.

Realizar preguntas espontáneas

Pedir a la persona que haga un movimiento inesperado, como girar la cabeza o tocarse la cara, puede ayudar a detectar problemas en una suplantación en tiempo real. También se pueden realizar preguntas personales que no hayan sido anunciadas previamente. Una identidad falsa puede tener dificultades para responder o adaptarse rápidamente a situaciones que no estaban previstas.

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Existen señales que te pueden ayudar a identificar una identidad falsa durante una videollamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los deepfakes son difíciles de detectar

El principal problema es que la tecnología de generación de imágenes y sonido avanza rápidamente. Los sistemas actuales pueden producir rostros, voces y movimientos cada vez más realistas, por lo que confiar únicamente en la percepción humana puede no ser suficiente.

Además, los delincuentes pueden combinar diferentes técnicas. Una videollamada fraudulenta puede utilizar una imagen manipulada junto con una voz clonada para crear una situación aparentemente legítima.

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Por eso, no existe una única señal que permita determinar con certeza que una persona está siendo suplantada. Las anomalías visuales o de audio deben considerarse indicadores para aumentar la precaución, no como una prueba definitiva.

Los deepfakes son cada vez más difícil de detectar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconfianza puede evitar una estafa

La mejor defensa ante una videollamada sospechosa es evitar tomar decisiones importantes bajo presión. Si durante una llamada alguien solicita dinero, contraseñas, códigos de verificación, información financiera o una acción urgente, lo recomendable es detener la conversación y comprobar la identidad por otro medio.

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Una llamada independiente a un número conocido, una pregunta previamente acordada o una palabra clave pueden ayudar a confirmar quién está realmente al otro lado.

Estas medidas son especialmente importantes en familias y empresas. Establecer protocolos antes de que ocurra una situación sospechosa permite reaccionar con mayor rapidez y reduce las posibilidades de que una identidad falsa consiga convencer a la víctima.

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