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La función de WhatsApp que debes revisar todos los días para evitar espías en tus conversaciones

Desde los ajustes de la aplicación se pueden detectar accesos desde dispositivos desconocidos y mantener la cuenta segura y libre de intrusos

La cuenta de WhatsApp se puede abrir en diferentes aparatos al mismo tiempo. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
La cuenta de WhatsApp se puede abrir en diferentes aparatos al mismo tiempo. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
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Los usuarios de WhatsApp deben revisar a diario la sección “Dispositivos vinculados” para detectar sesiones abiertas en computadoras, tabletas u otros aparatos que no reconozcan. Esta función permite comprobar qué aparatos tienen acceso a la cuenta y cerrar de inmediato aquellos que generen dudas.

La medida no reemplaza otras prácticas de seguridad, como proteger el teléfono o desconfiar de enlaces desconocidos, pero sirve para reducir el riesgo de que otra persona lea conversaciones desde un dispositivo conectado sin autorización.

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La revisión de esta opción en la aplicación toma pocos segundos. Permite identificar accesos antes de que permanezcan activos durante más tiempo.

Es importante cerrar sesión si el usuario desconoce el dispositivo vinculado. (WhatsApp)
La lista de sesiones activas está disponible desde el menú de tres puntos de WhatsApp y permite identificar los aparatos asociados a la cuenta. (Foto: WhatsApp)

Dónde está la opción “Dispositivos vinculados” en WhatsApp

Para acceder al listado de dispositivos conectados, es necesario abrir WhatsApp en el teléfono, tocar el ícono de más, identificado por los tres puntos verticales, y seleccionar “Dispositivos vinculados”. Allí aparece la información de las sesiones asociadas a la cuenta.

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El usuario puede observar qué dispositivos mantienen una conexión y verificar si reconoce cada uno de ellos. Se debe revisar esa lista todos los días, sobre todo si se utilizó WhatsApp Web en una computadora compartida, en una oficina, en un cibercafé o en un aparato al que otras personas pudieron acceder.

Cómo cerrar una sesión de WhatsApp que no corresponde

Si aparece un dispositivo desconocido o uno que ya no se utiliza, WhatsApp permite desconectarlo desde la misma pantalla. Hay que tocar el nombre del dispositivo y elegir la opción “Cerrar sesión”. A partir de ese momento, esa computadora o tableta dejará de tener acceso a los chats de la cuenta.

Whatsapp
La aplicación de WhatsApp permite desconectar en pocos pasos cualquier computadora o dispositivo que el usuario no reconozca o ya no utilice. (Foto: Europa Press)

Conviene cerrar las sesiones antiguas aunque el dispositivo resulte familiar. Una computadora personal que fue vendida, reparada o prestada puede conservar una conexión activa si no se eliminó antes. Esta verificación evita que los mensajes queden disponibles en aparatos usados de forma ocasional.

Por qué conviene activar las notificaciones push de WhatsApp

Las notificaciones push del teléfono pueden alertar sobre cambios vinculados con la cuenta. Si se detecta un dispositivo que no se reconoce, la notificación permite revisar la sesión y eliminarla sin necesidad de esperar a abrir la aplicación por iniciativa propia.

Esta herramienta adquiere relevancia cuando una persona no revisa WhatsApp con frecuencia o cuando usa varios dispositivos durante el día. La alerta no debe ignorarse: ante un aviso inesperado, conviene ingresar a “Dispositivos vinculados”, revisar el listado completo y cerrar cualquier conexión que no tenga una explicación.

Las versiones no oficiales de WhatsApp pueden exponer la información del usuario y derivar en restricciones sobre la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las versiones no oficiales de WhatsApp pueden exponer la información del usuario y derivar en restricciones sobre la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué riesgos tienen las aplicaciones y sitios web no oficiales de WhatsApp

La plataforma advierte que vincular una cuenta mediante aplicaciones o sitios web no oficiales puede poner en riesgo la seguridad y la privacidad. Se trata de servicios desarrollados por extraños que imitan funciones de la plataforma, pero cuyas prácticas de protección no pueden ser verificadas por la empresa.

El uso de estas herramientas puede derivar en una suspensión temporal o permanente de la cuenta. Un acceso irregular puede facilitar el envío de spam o estafas a otros contactos desde el perfil comprometido.

Para vincular una computadora u otro dispositivo, se debe utilizar únicamente el procedimiento disponible dentro de la aplicación oficial.

Enlaces inesperados, pedidos de dinero y solicitudes de información personal son algunas de las señales que deben generar desconfianza en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Enlaces inesperados, pedidos de dinero y solicitudes de información personal son algunas de las señales que deben generar desconfianza en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo identificar mensajes que buscan tomar control de la cuenta de WhatsApp

Los mensajes sospechosos suelen incluir errores ortográficos o gramaticales, pedidos para abrir enlaces, descargas de aplicaciones o supuestas activaciones de nuevas funciones. Pueden solicitar datos personales, números de tarjetas, cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas.

Otras señales incluyen pedidos de dinero, mensajes sobre sorteos, empleos, inversiones o préstamos, y cuentas que se hacen pasar por conocidos. Si el remitente genera dudas, se sugiere no tocar, compartir ni reenviar el contenido.

Asimismo, antes de abrir un enlace o archivo, conviene revisarlo con atención y confirmar la identidad de la persona mediante una llamada o videollamada.

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