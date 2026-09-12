Cuatro pasos en WhatsApp para activar el modo fantasma

WhatsApp ofrece distintas herramientas para aumentar la privacidad y disminuir las alertas que genera la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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WhatsApp cuenta con una serie de funciones para pasar desapercibidos y reducir las notificaciones de la aplicación, una combinación que suele denominarse “modo fantasma”.

Una de esas configuraciones consiste en eliminar la foto de perfil. De esa forma, el usuario puede limitar la información visible en su cuenta.

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Asimismo hay otros tres pasos que puedes seguir si el objetivo es activar el modo fantasma.

Cómo ocultar la foto de perfil en WhatsApp

Ocultar la foto de perfil en WhatsApp permite decidir quién puede ver esa imagen sin necesidad de eliminarla de la cuenta.

Una de las opciones disponibles es quitar la imagen asociada a la cuenta. (WhatsApp)

La aplicación ofrece cuatro alternativas: que la foto sea visible para todos, solo para los contactos guardados, para los contactos excepto personas seleccionadas o para nadie.

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Para modificar esta opción, hay que ingresar en Ajustes, ir a Privacidad y seleccionar Foto del perfil. Allí, el usuario puede elegir “Nadie” si quiere que ningún contacto vea la imagen, o “Mis contactos, excepto...” para bloquear el acceso de personas específicas.

Esta herramienta es útil para limitar la exposición de datos personales, especialmente al interactuar con números desconocidos. Sin embargo, ocultar la foto no impide que otros usuarios envíen mensajes, llamen o vean el número telefónico dentro de los chats y grupos compartidos.

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Cómo activar los mensajes temporales en WhatsApp

Los mensajes temporales hacen que los nuevos contenidos de un chat desaparezcan después de un período determinado. WhatsApp permite elegir tres plazos: 24 horas, siete días o 90 días.

Los mensajes temporales eliminan automáticamente los nuevos envíos de una conversación una vez cumplido el plazo elegido. (WhatsApp)

La configuración puede aplicarse a una conversación puntual o establecerse como opción predeterminada para los nuevos chats individuales.

Para activarla en una conversación, hay que abrir el chat, tocar el nombre del contacto o del grupo y seleccionar Mensajes temporales.

Luego, se debe elegir la duración deseada. En los grupos, cualquier integrante puede habilitar esta función, salvo que los administradores restrinjan esa posibilidad.

La herramienta no elimina los mensajes enviados antes de su activación. Tampoco evita que otra persona reenvíe, guarde o haga una copia del contenido antes de que venza el plazo. Si un mensaje fue incluido en una copia de seguridad, puede permanecer allí hasta que esa copia se restaure.

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La herramienta puede activarse en un chat específico o quedar definida para las futuras conversaciones privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir las notificaciones de WhatsApp

Las notificaciones de WhatsApp pueden reducirse sin dejar de recibir mensajes. Una alternativa es silenciar chats individuales, grupos o listas de conversaciones durante ocho horas, una semana o de forma permanente. Los contactos no reciben un aviso cuando un usuario silencia una conversación.

Para hacerlo, hay que abrir el chat, tocar el nombre del contacto o del grupo y entrar en Notificaciones.

Allí aparece la opción para silenciar mensajes o llamadas. En los grupos, también es posible seleccionar avisos destacados, que priorizan menciones, respuestas y mensajes considerados relevantes.

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Otra opción es modificar los avisos generales desde Ajustes y Notificaciones. El usuario puede desactivar sonidos, vibraciones, previsualizaciones del contenido y alertas de reacciones.

Los usuarios pueden desactivar los avisos de conversaciones, grupos o listas por ocho horas, siete días o sin límite de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las configuraciones del teléfono tienen prioridad: si el dispositivo bloquea las notificaciones de la aplicación, los cambios realizados dentro de WhatsApp no las reactivarán.

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WhatsApp permite controlar quién puede incorporar a una persona a un grupo. Para cambiar esta configuración, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Privacidad y tocar Grupos. Allí se despliegan las opciones “Todos”, “Mis contactos” y “Mis contactos, excepto...”.

La alternativa “Mis contactos” restringe las incorporaciones directas a los números guardados en la agenda. En cambio, “Mis contactos, excepto...” permite excluir a contactos concretos. No existe una opción para impedir por completo que cualquier persona envíe una invitación a un grupo.

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Cuando un administrador no puede añadir a alguien de forma directa por sus ajustes de privacidad, puede enviarle una invitación privada. El usuario decide si acepta o no el ingreso. Esta medida ayuda a evitar incorporaciones inesperadas, aunque no elimina la posibilidad de recibir invitaciones de personas que administran grupos.