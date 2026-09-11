Política

Habló el diputado chileno que generó polémica al decir que las Malvinas son británicas

Javier Olivares Avendaño defendió sus declaraciones y afirmó que como legislador no tendrá “complejos” al defender la soberanía chilena

Javier Olivares Avendaño
Olivares Avendaño ratificó sus dichos sobre las Malvinas y el Estrecho de Magallanes, y aclaró que su publicación fue clara y no necesita interpretaciones
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El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, del Partido de la Gente, salió al cruce de las críticas que recibió tras sus declaraciones en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile y ratificó cada una de sus palabras. “Mi publicación fue muy clara y no necesita demasiadas interpretaciones”, sostuvo el legislador en diálogo con Infobae.

El contexto en el que Olivares Avendaño eligió pronunciarse no fue menor. Sus dichos del martes 8 de septiembre llegaron en el marco de un debate parlamentario que ya cargaba con semanas de un ida y vuelta entre Santiago y Buenos Aires, disparada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se había referido al Estrecho de Magallanes como un espacio de “soberanía”.

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Fue en ese escenario que el diputado, también presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, tomó el micrófono durante una sesión en la Cámara chilena y trazó el paralelo que causó revuelo durante las últimas horas.

Al ser consultado por este medio, Olivares Avendaño fue explícito sobre la intención que lo motivó. Según explicó, la equiparación entre las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes no buscó cuestionar la reivindicación histórica de Argentina sobre el archipiélago, sino fijar un criterio uniforme para hablar de soberanía territorial. “Si vamos a hablar de soberanía, hablemos con claridad y con los mismos estándares para todos”, afirmó.

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Polémica por los dichos de un legislador chileno que dijo que las Malvinas son británicas

En esa línea, el legislador reconoció que Argentina “tiene derecho a sostener” su posición sobre las Malvinas “por las vías diplomáticas que estime pertinentes”, aunque aclaró que “una reivindicación no cambia por sí sola la realidad existente ni convierte automáticamente un territorio en propio”. Y del mismo modo, indicó, ese mismo razonamiento debe aplicarse cuando se habla de territorio chileno.

Para respaldar la posición de Chile sobre el Estrecho, Olivares Avendaño recordó que Chile tomó posesión efectiva del Estrecho de Magallanes en 1843 y que, con posterioridad, ambos países establecieron sus límites mediante tratados internacionales. “Nuestra soberanía sobre el Estrecho no puede transformarse en una controversia cada cierto tiempo dependiendo de una declaración política o de un mapa que alguien decida exhibir”, subrayó, en una referencia directa al detonante de la crisis con Buenos Aires.

Más allá de la firmeza en la defensa del territorio, el diputado fue cuidadoso en separar esa postura de cualquier lectura que pudiera interpretarse como una confrontación con el pueblo argentino. “Yo respeto profundamente al pueblo argentino. Somos países vecinos, tenemos una frontera gigantesca, compartimos historia, cultura, comercio y miles de familias a ambos lados de la cordillera”, afirmó Olivares Avendaño en declaraciones a Infobae.

Sin embargo, esa cercanía no implica, a su criterio, que Chile deba guardar silencio cuando está en juego su soberanía. “La amistad entre países no significa que Chile tenga que guardar silencio cuando se trata de defender su territorio, su historia o su soberanía”, precisó el legislador. Y fue más lejos: “Como diputado de la República de Chile, en esto no voy a tener complejos”.

Javier Olivares Avendaño
El diputado cerró su descargo con una postura sin matices, afirmó que Chile debe relacionarse con Argentina desde el respeto y la cooperación, pero nunca desde la subordinación (Fotos: Javier Olivares Avendaño)

En esa misma dirección, Olivares Avendaño aclaró que la disputa sobre las Malvinas es un asunto entre Argentina y el Reino Unido, y que Chile no tiene por qué convertirse en protagonista de esa controversia.

Las palabras del diputado resonaron de forma particular porque se produjeron en un momento en que el gobierno de José Antonio Kast mantenía una postura diferente. El propio mandatario había respaldado los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes durante su visita a Santiago del presidente Javier Milei, y ambos mandatarios acordaron por escrito, el 3 de septiembre, que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo”.

Ante ese escenario, Olivares Avendaño cerró su explicación sin matices. “Chile debe relacionarse con Argentina desde la amistad, la cooperación y el respeto, pero nunca desde la subordinación ni desde el temor a decir aquello que corresponde decir”, señaló. Y reiteró que, como representante electo de los chilenos, su mandato es defender a Chile, sin vacilaciones, en aquellas materias en las que la soberanía nacional está en juego. “Sostengo cada palabra de lo que publiqué”, completó.

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