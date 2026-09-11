“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

La confesión de Lucas Licht sobre Diego Maradona

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El ex futbolista Lucas Licht fue el último capitán de Diego Armando Maradona en su época de entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El ex lateral izquierdo fue una de las personas más cercanas en aquella etapa y contó un detalle poco conocido sobre el estado de ánimo del Diez en sus primeros días al frente del plantel.

Maradona creía que se habían olvidado de él porque nadie desde Argentina lo llamaba para trabajar, según relató Licht en una entrevista con LPF Show. Esa sensación se disipó apenas pisó la cancha del Bosque, donde recibió homenajes y una bienvenida que le mostraron el impacto de su regreso.

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“Diego pensaba que se habían olvidado de él”, relató el ex defensor. “Le digo, ‘mirá lo que es esto, te agradecemos por volver al fútbol argentino, por volver a Gimnasia en este momento. Pero mirá lo que es la cancha, date cuenta que no’”, recordó sobre el diálogo que mantuvo con el entrenador.

El lateral izquierdo explicó que la percepción de Maradona tenía un origen concreto: “Él se pensaba que, que se habían olvidado porque nadie lo llamaba de Argentina para trabajar y bueno, después se terminó dando cuenta con lo que era la cancha”.

Esa idea empezó a modificarse con el correr de los días, a partir de una seguidilla de homenajes que recibió en todas las canchas el recordado capitán de la selección campeona mundial en México en 1986.

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“No sé si fue la casualidad de todos los homenajes que se le fueron dando antes de que Diego se vaya, pero era impresionante”, agregó Licht, quien reconoció que ese recibimiento terminó por convencer al entrenador de que su regreso al fútbol local tenía un significado especial para la gente.

Diego Armando Maradona dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata entre septiembre de 2019 y hasta el día que falleció, el 25 de noviembre de 2020 (REUTERS/Agustín Marcarián)

Licht, surgido de las inferiores del club platense, definió como “un privilegio” haber sido el último capitán de Maradona en su carrera. “Es la cereza del postre de mi carrera”, afirmó.

El defensor recordó que mantenía conversaciones frecuentes con el Diez, tanto en el predio de Estancia Chica como por teléfono. En ellas, Maradona buscaba transmitir tranquilidad al plantel en un momento complicado en lo deportivo.

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“Lo más importante que nos dejó Diego a todos los jugadores es llevar el legado de siempre defender al jugador de fútbol, así como hacía él”, sostuvo Licht en otra entrevista hace unos años. También destacó el trato personal que Maradona tenía con cada integrante del plantel y sus familias, más allá de las cuestiones estrictamente futbolísticas.

Además, recordó la primera conversación que mantuvo con el entrenador antes de su presentación pública. “Me dijo que teníamos equipo para salir, hablamos de todo, me dijo que sabía que venía a embarrarse a Gimnasia a sumar puntos para sacarnos del descenso”, relató.

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En esa charla, Maradona le aseguró: “Quedate tranquilo que vamos a sacar adelante a Gimnasia y se va a quedar en Primera”.

Diego Armando Maradona asumió como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata en septiembre de 2019 y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020. Durante ese período, el club evitó el descenso, uno de los objetivos que el propio entrenador se había planteado desde su llegada.