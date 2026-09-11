Política

El pedido de transporte para “La Noche de los Lápices” reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo

La tensión por la logística del 16 de septiembre volvió a exponer las diferencias entre el armado que impulsa el gobernador bonaerense y el sector referenciado en Máximo Kirchner

marcha Noche de los Lápices
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La organización de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices quedó atravesada por una disputa entre la Federación de Estudiantes Secundarios PBA (FES) y el gobierno bonaerense, debido a la falta de confirmación de micros. Las diferencias sobre qué estructura “poner” de parte del Estado para la tradicional movilización se materializaron en la interna entre el Movimiento Derecho al Futuro y sectores vinculados con La Cámpora.

Fuentes cercanas a la FES PBA, un espacio que se remite a la conducción de Cristina Kirchner, plantearon que las últimas reuniones realizadas con funcionarios del gobierno de la Provincia para definir la logística de la procesión que se realiza cada 16 de septiembre por el centro de la capital bonaerense no llegaron a buen puerto. Una versión diferente a la que exponen desde el Gobierno que conduce Axel Kicillof.

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La FES salió a denunciar que el área de Juventud del gobierno bonaerense, que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se negó a contratar colectivos para asegurar el desplazamiento de los estudiantes de distintos puntos de la provincia que quieran participar de la marcha. Este sector estudiantil plantea sostener la insignia de “Cristina Libre” y denuncia que, ante esa posibilidad, la Provincia desistió de su apoyo a la movilidad.

Ante la consulta de Infobae, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde funciona la Secretaría de Juventud, señalaron que la marcha no enfrenta objeciones políticas de parte del gobierno provincial, que, de hecho, el propio Kicillof suele participar de la misma y que hay una vocación manifiesta del Ejecutivo bonaerense de promover estas instancias. Sin embargo, afirmaron que cada organización debe resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados.

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“Estamos bien con la marcha. A nuestros pibes de secundarios y de juventud les estamos pidiendo que resuelvan con sus referentes, con los sindicatos amigos y demás, cómo llegar”, dejaron trascender desde la cartera que comanda el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según esa postura, ese esquema se repite todos los años en este tipo de convocatorias.

Fuentes del ministerio explicaron que existe una limitación institucional para disponer de vehículos estatales para una actividad de naturaleza política. “Las marchas las financian las organizaciones o los espacios políticos, no el Estado”, expresaron. También sostuvieron que, en experiencias previas de dirigentes que habían participado de la FES, los micros se costeaban con recursos de las propias agrupaciones y no mediante fondos públicos.

marcha Noche de los Lápices
Kicillof junto a Emilse Moler, sobreviviente de La Noche de Los Lápices, marcha por las calles de la ciudad de La Plata

La aclaración apunta a responder a los planteos estudiantiles sobre el contraste entre la situación de la marcha del 16 de septiembre y el apoyo logístico que, según la FES PBA, recibieron actividades del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que impulsa la construcción política de Kicillof. Los jóvenes mencionaron un encuentro de juventudes realizado días atrás en San Martín y otra convocatoria del sector prevista para Avellaneda el próximo 19 de septiembre.

Los estudiantes creen que la discusión excede a los recursos. En la FES PBA interpretan que la falta de colectivos no responde únicamente a una cuestión presupuestaria. El espacio tiene previsto participar de la movilización con una bandera que reclame “Cristina libre”, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, y sus integrantes sospechan que esa consigna es uno de los factores detrás de la negativa.

Por su parte, la Dirección de Juventudes de PBA prepara actividades complementarias para los días previos y posteriores a la marcha y en coordinación con el área de Juventud de la provincia de Córdoba.

Las tensiones por la logística de la movilización se sumaron a la interna que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Kicillof impulsa el MDF como una construcción política propia, mientras que La Cámpora conserva peso en la estructura partidaria y tiene como principal referente al diputado nacional Máximo Kirchner.

marcha Noche de los Lápices
La diputada provincial, Mayra Mendoza, marchó el año pasado junto a la Federación de Estudiantes Secundarios PBA, un sector que reconoce a CFK como su conducción política

La discusión por el transporte y la idea de plantear el discurso de Cristina Libre en la movilización colocaron nuevamente en escena esas diferencias. Según la FES PBA, la Provincia ya destinó recursos a actos políticos recientes, mientras no existe una definición sobre los micros para una movilización estudiantil que se realizará en el aniversario número 50 de los secuestros.

La movilización del próximo 16 de septiembre que culminará en la explanada del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ubicado en la calle 7 entre 58 y 59, no será una más. Ese día se cumplirán 50 años de la llamada Noche de Los Lápices.

Entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, fuerzas policiales secuestraron a diez estudiantes secundarios de La Plata. Aunque los operativos tuvieron como contexto los reclamos por el boleto estudiantil en el marco de la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983, las detenciones respondieron a una política de Estado más global: los adolescentes representaban una amenaza para las autoridades de facto y el aceitado aparato de persecución y represión que integraban el Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense -un combo conocido como el Grupo de Tareas- sería implacable con los jóvenes.

De los diez detenidos, seis de ellosMaría Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), Claudio de Acha (17 años), Horacio Ángel Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchinipermanecen desaparecidos. “Nos detuvieron porque éramos militantes de la UES; no fuimos víctimas inocentes”, describió Emilse Moler, una de las sobrevivientes de aquel sangriento y tortuoso operativo.

Cada año, la fecha reúne a centros de estudiantes, agrupaciones juveniles, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos. Para esta edición, el aniversario de medio siglo incrementó las expectativas de participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia.

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