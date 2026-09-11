Difunden versiones falsas de GTA 6 con todo tipo de malware: desde acceso remoto hasta robo de información

GTA 6, desarrollado por Rockstar Games, se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026, por lo que cualquier copia previa que circule en internet es falsa.

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Investigadores de ciberseguridad detectaron archivos ISO fraudulentos que superan los 100 gigabytes distribuidos como si fueran una copia filtrada de Grand Theft Auto 6 (GTA 6), uno de los videojuegos más esperados de la historia. Detrás de esas descargas se esconde una combinación de troyanos de acceso remoto, programas para robar información y ransomware, según advirtió la firma Huntress.

GTA 6, desarrollado por Rockstar Games, tiene fecha de lanzamiento oficial para el 19 de noviembre de 2026. Eso significa que cualquier versión que circule en internet antes de esa fecha es, casi con certeza, un fraude.

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El estudio lleva más de una década de desarrollo y habría invertido más de mil millones de dólares en el proyecto, lo que lo convertiría en el juego más costoso jamás producido. Es la secuela de GTA 5, título que vendió más de 230 millones de copias en todo el mundo y que se ubica entre los más populares de la industria.

Los archivos ISO analizados superan los 100 gigabytes, un peso diseñado solo para simular autenticidad. (PlayStation Store)

Una filtración alimentó la fiebre por descargas piratas

A fines de agosto de 2026, un usuario identificado con el alias LEEK aseguró haber conseguido una compilación jugable del juego, unos seis meses antes de su estreno oficial. Publicó capturas de pantalla y videos en los que aparecía jugando, incluida una escena en la que escribía su apodo en una pared del juego con un rifle, como supuesta prueba de autenticidad.

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Esa filtración disparó la búsqueda de instaladores falsos, aunque los expertos señalan que el fenómeno ya existía antes y que la publicación solo agravó el problema.

Huntress identificó sitios web que lograron posicionarse en buscadores mediante técnicas de manipulación de posicionamiento (SEO poisoning) y que ofrecen para descargar un ISO del supuesto juego.

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Entre el malware distribuido se hallaron los troyanos de acceso remoto NJRAT y CDRAT. (Europa Press)

Copias similares circulan en foros de videojuegos, plataformas de torrents y redes sociales. Un archivo ISO es una copia digital completa de un disco, como un CD, DVD o Blu-ray, almacenada como un único archivo que la computadora puede montar y tratar como si fuera un disco físico.

El tamaño del archivo es una pantalla

Según Huntress, algunos de los ISOs analizados superan los 100 gigabytes, un peso pensado únicamente para dar apariencia de legitimidad, ya que el malware ocupa una fracción mínima de ese volumen.

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Dentro de los paquetes se hallaron múltiples variantes maliciosas: NJRAT y CDRAT, dos troyanos de acceso remoto; Mercurial Grabber, un programa infostealer capaz de robar cookies de Roblox Studio, datos de sesión de Minecraft, tokens de Discord, contraseñas y cookies de Chrome, información del sistema, direcciones IP, geolocalización, claves de producto de Windows y capturas de pantalla; y Chaos Ransomware, un cifrador de archivos.

El infostealer Mercurial Grabber roba contraseñas de Chrome, tokens de Discord y claves de producto de Windows, entre otros datos. (Reuters)

El paquete incluye además un navegador legítimo, incorporado, según los investigadores, solo como distracción.

El instalador simula un error para no levantar sospechas

Durante la instalación, el programa muestra un mensaje en ruso que advierte que el producto no cuenta con licencia y que existe una alta probabilidad de que no funcione. Se indica a la víctima que, en ese caso, debe escribir a una dirección de Gmail específica para recibir un “crack actualizado”.

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Al finalizar la instalación, aparece efectivamente un aviso de “licencia no encontrada”, una puesta en escena que busca evitar que el usuario sospeche por qué el supuesto juego no se ejecuta.

Los paquetes también contienen Chaos Ransomware, un programa capaz de cifrar archivos del sistema. (Europa Press)

Huntress no precisó cuántas personas resultaron afectadas por el engaño. La firma recomendó evitar la descarga de software pirateado o crackeado, una práctica que calificó de riesgosa en cualquier circunstancia y aún más cuando se trata de un producto que todavía no salió al mercado. “Este es terreno fértil para estafas y actores maliciosos que buscan aprovecharse de los impacientes y los ansiosos”, señaló la compañía.

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Los antivirus pueden detectar la mayoría de las amenazas

Los investigadores destacaron que buena parte del malware distribuido no es nuevo: algunas de las variantes identificadas en los ISOs tienen varios años de antigüedad, lo que permite que programas antivirus habituales, como Windows Defender, las detecten y bloqueen antes de que comprometan el sistema.

Para quienes ya instalaron alguno de estos archivos, Huntress recomendó desconectar el equipo de internet, restablecer todas las contraseñas, activar la autenticación en dos pasos donde sea posible y realizar una reinstalación completa del sistema operativo comprometido.

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