Qué es la computación en la nube y por qué se está volviendo importante para Google

Google Cloud permite almacenar y procesar datos en servidores remotos accesibles por internet. REUTERS/Danielle Villasana

Guardar fotos, documentos o programas en internet y acceder a ellos desde cualquier dispositivo es posible gracias a la computación en la nube. En los últimos años, esta tecnología se volvió esencial para grandes empresas como Alphabet, la matriz de Google.

De hecho, en el primer trimestre de 2026, Alphabet reportó un crecimiento del 63% en los ingresos de su negocio de nube en comparación con el mismo periodo del año anterior, sumando 20 mil millones de dólares.

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Según Fortune, uno de los principales factores detrás de este crecimiento es la inteligencia artificial, que impulsa el negocio de Google Cloud. Así lo destacaron el CEO Sundar Pichai y otros directivos durante la presentación de resultados.

Google Cloud es utilizada por compañías globales para optimizar sus operaciones y reducir costos tecnológicos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo

La reacción de los inversores fue positiva, lo que llevó a un aumento del 7% en el valor de las acciones de Alphabet tras el cierre del mercado.

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Más allá del entusiasmo por estos resultados, Google Cloud ya representa el 18% de los ingresos totales de la compañía. Se estima que en uno o dos trimestres podría alcanzar una quinta parte del negocio de Alphabet, algo que parecía lejano hasta hace poco.

Hace un año, Google Cloud representaba el 13,6% de los ingresos de Alphabet. En el primer trimestre de 2024, ese porcentaje era del 11,8%.

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La computación en la nube facilita el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de mantener infraestructura propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos de Google, gracias a sus anuncios de búsqueda y a otros formatos como los anuncios en YouTube, anuncios gráficos en sitios asociados y publicidad en servicios como Gmail y Maps.

Entre enero y marzo de 2026, la publicidad generó 77 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 16%.

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Qué es Google Cloud

Google Cloud es una plataforma de servicios en la nube creada por Google. Permite a empresas y usuarios almacenar información, ejecutar aplicaciones, analizar datos y acceder a herramientas tecnológicas sin necesidad de tener servidores propios.

Todo funciona a través de internet, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar y dispositivo. Google Cloud ofrece servicios como almacenamiento de archivos, bases de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

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Es una opción elegida por compañías de todo el mundo para manejar grandes volúmenes de datos, optimizar procesos y desarrollar nuevas soluciones de forma rápida y segura.

Google Cloud Ofrece soluciones de inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad para empresas de todos los tamaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la computación en la nube y por qué es clave

La computación en la nube es un modelo tecnológico que permite acceder a servicios, aplicaciones y almacenamiento a través de internet, sin depender de infraestructura física local.

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En vez de instalar programas o guardar archivos en computadoras o servidores propios, las empresas y usuarios utilizan recursos alojados en grandes centros de datos gestionados por proveedores como Google.

Esta tecnología resulta clave porque transforma la manera en la que las organizaciones operan y escalan sus servicios.

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Facilita la flexibilidad, ya que permite ajustar la capacidad de almacenamiento y procesamiento según la demanda, sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en hardware.

La computación en la nube permite acceder a servicios y recursos digitales desde cualquier lugar con conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ofrece acceso a herramientas avanzadas, como inteligencia artificial y análisis de datos, que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

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Qué papel tiene la IA en la computación en la nube

La inteligencia artificial juega un papel central en la computación en la nube, ya que cambia la forma en la que las empresas acceden y aprovechan la tecnología.

De acuerdo con Oracle, la IA en la nube pone a disposición infraestructura escalable, gran capacidad de procesamiento y herramientas ya entrenadas, lo que permite desarrollar, entrenar y poner en marcha modelos de inteligencia artificial sin invertir en costosos equipos propios.

Es decir, empresas de cualquier tamaño pueden utilizar soluciones avanzadas de IA pagando solo por lo que usan, lo que antes era exclusivo de grandes corporaciones.