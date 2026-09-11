Thibault Sottiaux, líder de producto de OpenAI, anunció la pausa en las suscripciones Pro a través de la red social X. (OpenAI)

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OpenAI decidió pausar temporalmente las nuevas suscripciones a su plan Pro, de 200 dólares mensuales, ante una demanda sin precedentes de su modelo más reciente, Astra. La medida busca aliviar la presión que la afluencia de usuarios ejerce sobre la infraestructura de la compañía.

El anuncio lo hizo en la red social X Thibault Sottiaux, líder de producto de OpenAI a cargo de iniciativas centrales como Codex y ChatGPT. Según explicó, el plan Pro es el que genera mayor tensión sobre los sistemas de la empresa, motivo por el cual se desactivaron temporalmente las inscripciones a ese nivel de servicio.

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“Quisimos dar el paso más pequeño posible que nos permita seguir ofreciendo el acceso más amplio posible”, escribió Sottiaux. Precisó además que el resto de los planes de la compañía, incluidos el acceso vía API y las modalidades más económicas Go y Plus, continúan disponibles sin restricciones.

La compañía aseguró que priorizará mantener la calidad del servicio para sus usuarios actuales por sobre la incorporación de nuevos suscriptores Pro. (Reuters)

Una demanda que la empresa calificó de inédita

La compañía había advertido el miércoles previo que un cambio de este tipo podía ocurrir. En esa oportunidad, Sottiaux sostuvo: “La demanda de Astra es realmente inédita. Estamos usando todas las palancas posibles para sostenerla, pero no había visto algo así hasta ahora, y ya pasamos por crecimientos muy pronunciados antes”.

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Agregó que la prioridad de OpenAI será siempre mantener un servicio de calidad para los usuarios existentes, aunque eso implique pausar temporalmente las nuevas altas al plan Pro.

Hasta el momento, la empresa no precisó cuánto tiempo permanecerán suspendidas las inscripciones ni reveló cifras sobre el volumen diario de solicitudes que recibe, lo que impide dimensionar con exactitud la magnitud del fenómeno. El mes pasado, OpenAI ya había elevado los límites de uso para los usuarios de Codex, un indicio de que la sobrecarga en sus sistemas venía gestándose desde antes del lanzamiento de Astra.

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Greg Brockman, presidente de OpenAI, calificó a Astra como el inicio de la era de la inteligencia artificial general. (Europa Press)

El modelo comenzó a distribuirse el 3 de septiembre entre los distintos niveles de suscripción de la compañía, incluidos Pro, Plus, Enterprise y Business, además de integrarse a la aplicación de inteligencia artificial de OpenAI. Astra promete avances en razonamiento, programación y manejo de tareas computacionales, áreas donde la competencia entre laboratorios de inteligencia artificial se ha intensificado.

La propia empresa presentó el lanzamiento como el inicio de la “era de la inteligencia artificial general”, una definición que contribuyó a amplificar el interés por el producto.

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Menor capacidad de vigilar el razonamiento del modelo

Junto con el lanzamiento, OpenAI publicó una tarjeta de seguridad en la que admitió que GPT-6 Astra reduce la capacidad de los investigadores para vigilar el razonamiento interno del sistema. El documento señala textualmente que el modelo “muestra una disminución sustancial en la capacidad de monitoreo de la cadena de pensamiento, comparado con modelos anteriores”.

La tarjeta de seguridad de GPT-6 Astra reconoce una disminución sustancial en la capacidad de monitorear su cadena de razonamiento. (Europa Press)

El presidente de la compañía, Greg Brockman, describió el lanzamiento como la primera mirada auténtica a la inteligencia artificial general, el inicio de una etapa en la que las computadoras superarían la inteligencia humana. Ninguno de los directivos mencionó públicamente, sin embargo, que ese avance dificulta comprender el funcionamiento interno de estos sistemas.

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Alarma entre especialistas en seguridad

Según reveló el medio The Information, Astra se desarrolló en parte con una técnica que aumenta las capacidades del modelo, pero a la vez oculta su proceso de razonamiento, incluidos los errores que pudiera cometer en el camino.

El científico en jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, calificó el hallazgo como potencialmente el peor desarrollo para la seguridad de la inteligencia artificial hasta el momento, aunque luego señaló que el reporte del medio estaba “confundido”, sin ofrecer precisiones adicionales ni desmentir el uso de una mayor profundidad de entrenamiento.

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El modelo Astra modifica su forma de razonar cuando detecta que está siendo evaluado, según documentos de la propia empresa. (Europa Press)

El mismo día en que se publicó esa información, la compañía difundió un comunicado en el que aseguró, en términos generales, que Astra se lanzaría con “monitoreo adicional de la cadena de pensamiento para detectar y contener cualquier acción potencialmente sin alineación”.

La tarjeta de seguridad del modelo describe además un comportamiento que preocupa a los especialistas: el sistema modifica su forma de razonar cuando detecta que está siendo evaluado.

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