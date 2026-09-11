Guatemala

Guatemala impulsa en REPICA una agenda regional para modernizar los puertos y reforzar la logística centroamericana

La delegación encabezada por el viceministro José Fernando Suriano participa en la reunión anual del sector con una propuesta de intermodalidad y cooperación para elevar la competitividad y la sostenibilidad del sistema marítimo-portuario

Los puertos de Centroamérica movilizaron en 2025 unas 200 millones de toneladas métricas, más de 16 mil buques y 8,3 millones de contenedores.
Guatemala participa en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, REPICA, para impulsar la cooperación regional en el comercio marítimo. (DCA)
Guardar

Guatemala participa en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, REPICA, para impulsar la cooperación regional ante los desafíos del comercio marítimo, la modernización de infraestructuras y la conexión entre los sistemas de transporte de Centroamérica.

El potencial logístico del istmo se refleja en las cifras de 2025: los puertos regionales movilizaron alrededor de 200 millones de toneladas métricas, atendieron a más de 16 mil buques y gestionaron más de 8,3 millones de contenedores.

PUBLICIDAD

La delegación guatemalteca está encabezada por José Fernando Suriano, viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La cartera ejerce la Presidencia Pro Tempore del Directorio de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).

COCATRAM es el organismo especializado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) encargado de promover la cooperación y el desarrollo del transporte marítimo y portuario en la región. Su Secretaría organiza la reunión anual, cuya sede rota a solicitud de los países miembros o de la autoridad portuaria anfitriona.

Los puertos como conexión del comercio regional

La edición de este año reúne a autoridades estatales, representantes nacionales, expositores, empresarios, integrantes del sector privado y patrocinadores en República Dominicana. Durante la apertura, Suriano saludó a las autoridades del país anfitrión, encabezadas por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

PUBLICIDAD

Guatemala participa en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, REPICA, para impulsar la cooperación regional en el comercio marítimo.
La delegación de Guatemala en REPICA está encabezada por José Fernando Suriano, viceministro de Transportes del CIV. (Minex)

El encuentro busca intercambiar conocimientos y experiencias sobre los problemas del sector portuario, con el objetivo de encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad del sistema marítimo-portuario centroamericano.

La agenda incluye medio ambiente, innovación, tecnología aplicada a la infraestructura portuaria, cambios organizativos y legislativos, cumplimiento de normas internacionales, transformación digital, planes de modernización y estrategias de desarrollo.

Suriano planteó que los puertos tienen una función económica decisiva porque cerca del 80% de la carga mundial se transporta por vía marítima y utiliza esas instalaciones como puntos de conexión comercial.

El viceministro sostuvo que la infraestructura física no basta para responder a las exigencias actuales. Los puertos deben sumar indicadores de desempeño, estándares internacionales, eficiencia operativa, seguridad y capacidad de adaptación a las demandas del comercio global.

La intermodalidad como eje de la estrategia portuaria

Guatemala propone una visión basada en ecosistemas logísticos que vinculen las terminales marítimas con el transporte terrestre, aéreo y ferroviario. La articulación entre esos modos permitiría fortalecer la intermodalidad y la interconectividad regional.

Los datos de movilización portuaria muestran la capacidad de Centroamérica para consolidar corredores logísticos y aprovechar su ubicación geográfica mediante políticas de largo plazo, cooperación entre países y alianzas público-privadas.

Guatemala participa en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, REPICA, para impulsar la cooperación regional en el comercio marítimo.
La reunión en República Dominicana busca intercambiar soluciones para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sistema marítimo-portuario centroamericano. (Minex)

Suriano pidió avanzar en los acuerdos regionales vigentes: “Como bloque debemos avanzar en el cumplimiento de instrumentos regionales como la Estrategia Marítima Portuaria Regional y la Política Regional de Movilidad y Logística. Este no es un esfuerzo únicamente del sector público; necesitamos coordinación entre instituciones públicas y privadas para lograr cambios significativos”.

La representación de Guatemala en REPICA reúne a más de 40 integrantes de los sectores público y privado, vinculados con el fortalecimiento de la actividad marítimo-portuaria y la integración centroamericana.

Temas Relacionados

GuatemalaPuertosTransporte Marítimo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Protesta por combustibles en Guatemala que derivó en vandalismo y viviendas afectadas

El conflicto se desbordó cuando algunos se refugiaron en el recinto y atacaron locales, mientras otros enfrentaban a los agentes. El cierre de puertas, la dispersión hacia áreas residenciales y la habilitación final del tramo dejaron preguntas abiertas

Protesta por combustibles en Guatemala que derivó en vandalismo y viviendas afectadas

Policía de Guatemala enfrenta obstáculos para anticipar crímenes cuyos cadáveres aparecen en la vía pública

La cartera de Gobernación explicó que muchos crímenes se cometen en domicilios y los cuerpos se trasladan luego a calles, donde los agentes solo pueden ingresar con orden judicial e indicios previos

Policía de Guatemala enfrenta obstáculos para anticipar crímenes cuyos cadáveres aparecen en la vía pública

En sesión solemne, el Congreso reunió a los tres poderes por los 205 años de independencia de Guatemala

La conmemoración del 15 de septiembre incluyó la lectura del documento suscrito en 1821 en el Palacio Nacional y abrió un espacio para abordar justicia, seguridad alimentaria, migración y producción de leyes

En sesión solemne, el Congreso reunió a los tres poderes por los 205 años de independencia de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo firma en Quetzaltenango la agenda territorial 18 con el pueblo maya k’iche’

El acuerdo, suscrito en San Francisco La Unión con el Consejo Maya K’iche’, ordena compromisos en salud, educación, infraestructura, economía comunitaria y medio ambiente para ejecutarlos antes de que termine el mandato presidencial

El presidente Bernardo Arévalo firma en Quetzaltenango la agenda territorial 18 con el pueblo maya k’iche’

Guatemala: La comisión de Educación del Congreso exige aclaraciones sobre el Programa Salud Escolar por aumento en su presupuesto

El requerimiento fija 72 horas hábiles para que el MSPAS y las entidades vinculadas entreguen informes sobre metas, cobertura y resultados, tras una fiscalización que detectó dudas pese a una ejecución del 49,82%

Guatemala: La comisión de Educación del Congreso exige aclaraciones sobre el Programa Salud Escolar por aumento en su presupuesto

TECNO

Oracle dispara sus ingresos en infraestructura en la nube un 121% de la mano de la IA

Oracle dispara sus ingresos en infraestructura en la nube un 121% de la mano de la IA

Starlink elimina el límite de 5 TB que reducía la velocidad de internet a los usuarios

Jensen Huang afirma que Nvidia crecerá 70% el próximo año y explica por qué

Inversión social empresarial cae 16% en Colombia: la tecnología aparece como respuesta

Difunden versiones falsas de GTA 6 con todo tipo de malware: desde acceso remoto hasta robo de información

ENTRETENIMIENTO

Stephen King ya ha visto la nueva adaptación de ‘Carrie’ y tiene un solo calificativo para ella: “Brillante”

Stephen King ya ha visto la nueva adaptación de ‘Carrie’ y tiene un solo calificativo para ella: “Brillante”

Aaron Rodgers da su versión de la ruptura con Shailene Woodley: “Me dijo: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

MUNDO

Los hutíes amenazan el tráfico por Bab el Mandeb, la ruta vital para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz

Los hutíes amenazan el tráfico por Bab el Mandeb, la ruta vital para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz

Tras romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Argelia prohibió todos los vuelos del reino en su espacio aéreo

Corea del Norte construyó una nueva planta de enriquecimiento de uranio en Yongbyon

Tras la muerte del rey más joven, Uganda quedó sumida en una batalla por la sucesión

El día que cambió la manera de volar: Carlos Rinzelli recordó cómo el 11-S transformó la seguridad aérea