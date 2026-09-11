Guatemala impulsa en REPICA una agenda regional para modernizar los puertos y reforzar la logística centroamericana

Guatemala participa en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, REPICA, para impulsar la cooperación regional en el comercio marítimo. (DCA)

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Guatemala participa en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, REPICA, para impulsar la cooperación regional ante los desafíos del comercio marítimo, la modernización de infraestructuras y la conexión entre los sistemas de transporte de Centroamérica.

El potencial logístico del istmo se refleja en las cifras de 2025: los puertos regionales movilizaron alrededor de 200 millones de toneladas métricas, atendieron a más de 16 mil buques y gestionaron más de 8,3 millones de contenedores.

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La delegación guatemalteca está encabezada por José Fernando Suriano, viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La cartera ejerce la Presidencia Pro Tempore del Directorio de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).

COCATRAM es el organismo especializado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) encargado de promover la cooperación y el desarrollo del transporte marítimo y portuario en la región. Su Secretaría organiza la reunión anual, cuya sede rota a solicitud de los países miembros o de la autoridad portuaria anfitriona.

Los puertos como conexión del comercio regional

La edición de este año reúne a autoridades estatales, representantes nacionales, expositores, empresarios, integrantes del sector privado y patrocinadores en República Dominicana. Durante la apertura, Suriano saludó a las autoridades del país anfitrión, encabezadas por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

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La delegación de Guatemala en REPICA está encabezada por José Fernando Suriano, viceministro de Transportes del CIV. (Minex)

El encuentro busca intercambiar conocimientos y experiencias sobre los problemas del sector portuario, con el objetivo de encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad del sistema marítimo-portuario centroamericano.

La agenda incluye medio ambiente, innovación, tecnología aplicada a la infraestructura portuaria, cambios organizativos y legislativos, cumplimiento de normas internacionales, transformación digital, planes de modernización y estrategias de desarrollo.

Suriano planteó que los puertos tienen una función económica decisiva porque cerca del 80% de la carga mundial se transporta por vía marítima y utiliza esas instalaciones como puntos de conexión comercial.

El viceministro sostuvo que la infraestructura física no basta para responder a las exigencias actuales. Los puertos deben sumar indicadores de desempeño, estándares internacionales, eficiencia operativa, seguridad y capacidad de adaptación a las demandas del comercio global.

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La intermodalidad como eje de la estrategia portuaria

Guatemala propone una visión basada en ecosistemas logísticos que vinculen las terminales marítimas con el transporte terrestre, aéreo y ferroviario. La articulación entre esos modos permitiría fortalecer la intermodalidad y la interconectividad regional.

Los datos de movilización portuaria muestran la capacidad de Centroamérica para consolidar corredores logísticos y aprovechar su ubicación geográfica mediante políticas de largo plazo, cooperación entre países y alianzas público-privadas.

La reunión en República Dominicana busca intercambiar soluciones para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sistema marítimo-portuario centroamericano. (Minex)

Suriano pidió avanzar en los acuerdos regionales vigentes: “Como bloque debemos avanzar en el cumplimiento de instrumentos regionales como la Estrategia Marítima Portuaria Regional y la Política Regional de Movilidad y Logística. Este no es un esfuerzo únicamente del sector público; necesitamos coordinación entre instituciones públicas y privadas para lograr cambios significativos”.

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La representación de Guatemala en REPICA reúne a más de 40 integrantes de los sectores público y privado, vinculados con el fortalecimiento de la actividad marítimo-portuaria y la integración centroamericana.