América Latina

Lula da Silva pidió mandatos limitados dentro de la Corte Suprema de Brasil en plena crisis institucional

“Nadie puede quedarse 40 años en el mismo cargo. Nadie puede tener un bufete de abogados trabajando en el Tribunal Supremo Federal”, sostuvo el presidente brasileño, quien remarcó que “todo el mundo debe ser investigado” en el caso Banco Master

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso este jueves debatir la fijación de mandatos limitados para los jueces de la Corte Suprema, en medio de la crisis institucional vinculada con las investigaciones sobre el caso del Banco Master, definido por el mandatario como el mayor fraude bancario de la historia del país.

Lula cuestionó que los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) puedan permanecer de por vida en sus cargos y planteó cambios en el Poder Judicial para limitar períodos prolongados y prevenir posibles conflictos de intereses.

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Creo que tenemos que discutir la fijación de mandatos para la Suprema Corte. Nadie puede quedarse 40 años en el mismo cargo. Nadie puede tener un bufete de abogados trabajando en la Suprema Corte. El otro día dije, en broma: ‘quien quiera estar en la Suprema Corte no puede pretender ser rico. Si quiere ser rico, que se vaya a trabajar a su bufete’”, afirmó en una entrevista con el canal SBT Brasil.

El mandatario sostuvo además que la legitimidad de la Justicia depende de que las investigaciones alcancen a todas las personas bajo sospecha, sin distinciones por su posición o cargo. “Todo el mundo tiene que ser investigado: desde el presidente de la Suprema Corte hasta el presidente de la República, desde el reciclador más humilde de este Brasil hasta el empresario más rico. Todos los que estén bajo sospecha de haber cometido cualquier falta tienen que ser investigados”, insistió.

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Lula cuestionó las “filtraciones selectivas” de información y renovó su pedido al STF para que levante por completo el secreto de sumario en la causa sobre el Banco Master. “Es importante recuperar el prestigio de la institución de la Corte Suprema frente a los ojos de la sociedad brasileña”, expresó. Las declaraciones se produjeron una semana después de que el juez André Mendonça desclasificara un informe policial que expone la proximidad entre el magistrado Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master.

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes junto al magistrado del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça durante una sesión del Tribunal Supremo en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes junto al magistrado del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça durante una sesión del Tribunal Supremo en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

En mensajes hallados en el teléfono de Vorcaro, el banquero, que permanece detenido, le solicitó al juez información sobre operativos policiales en curso en su contra y apoyo para intentar demorar esas acciones.

La víspera, Lula, candidato a la reelección en las elecciones de octubre, publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó de “urgente” el acceso a las investigaciones sobre todos los involucrados en el caso del Banco Master, “sea quien sea y duela a quien duela”.

La situación del tribunal también ocupó el discurso opositor. El senador Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes de ese espacio, reclamó en los últimos días, entre otras medidas, la destitución de De Moraes. El magistrado mantuvo posiciones cercanas a Lula desde que encabezó, hace un año, la condena por golpismo contra el ex presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro y rival del actual mandatario en las elecciones presidenciales de 2022.

El Supremo de Brasil levantó el secreto de sumario

El jurista André Mendonça, candidato del presidente Jair Bolsonaro a ocupar una plaza en la Corte Suprema de Brasil, fue registrado este miércoles, durante una audiencia en el Senado, en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves
El jurista André Mendonça, candidato del presidente Jair Bolsonaro a ocupar una plaza en la Corte Suprema de Brasil, fue registrado este miércoles, durante una audiencia en el Senado, en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves

El juez de la Corte Suprema de Brasil, André Mendonça, levantó este jueves por la noche el secreto de sumario de las investigaciones sobre el Banco Master, expediente del que es relator y que está vinculado con el mayor fraude bancario de la historia del país.

La medida siguió a un pedido del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, quien solicitó abrir el acceso al expediente para todos los integrantes de la máxima corte.

En un oficio enviado a Mendonça, la Presidencia del tribunal fundamentó la solicitud en la proximidad de una sesión extraordinaria, prevista dentro de cinco días, en la que los magistrados debatirán asuntos relacionados con el caso. Fachin también pidió que el relator entregue a la Presidencia y a los despachos del resto de los jueces la totalidad de las actuaciones en un disco rígido.

La resolución establece que continuarán bajo reserva solo las medidas policiales o judiciales en curso cuya efectividad requiera confidencialidad, como allanamientos u órdenes de detención que dependan del factor sorpresa.

(Con información de EFE)

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