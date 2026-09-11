La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta

La banda británica Muse modificó sus usuarios en Instagram y X luego de que Meta presentara un agente de inteligencia artificial con el mismo nombre. (Instagram: museband / muse)

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Muse, la banda británica de rock, cambió sus nombres de usuario en Instagram y X, antes Twitter, tras el lanzamiento de la nueva herramienta de inteligencia artificial de Meta, también llamada Muse.

Antes, la banda utilizaba simplemente su nombre como usuario. Ahora emplea “@museband” en Instagram y “@Musetheband” en X, mientras que el agente de Meta utiliza el identificador “@muse”.

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Ni la banda ni la empresa de tecnología se pronunciaron oficialmente sobre el cambio, que fue advertido por los fanáticos del grupo.

El grupo dejó de utilizar “@muse” y pasó a identificarse como “@museband” en Instagram y “@Musetheband” en X. (Instagram: muse / museband)

Muse cuenta con más de 2,7 millones de seguidores en Instagram y está integrada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard. Supermassive Black Hole es su canción más escuchada en Spotify, con más de 1 billón de reproducciones.

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Muse de Meta, por su parte, tiene 135 mil seguidores. La primera publicación en su cuenta de Instagram se realizó el 9 de septiembre de 2026. En los comentarios, usuarios escriben: “Me pregunto qué pasó detrás de las escenas con Muse, la banda, y cómo Meta logró robar su manejo de IG”.

Otra persona escribió “Muse es una banda a la que le robaste el nombre”. Alguien más dijo “Parece un agujero negro supermasivo”, haciendo referencia al éxito musical de la banda ampliamente conocido.

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El cambio fue detectado por seguidores de la banda, aunque ni Muse ni Meta emitieron declaraciones oficiales al respecto. (Instagram: muse)

Meta presentó Muse, su primer agente de inteligencia artificial capaz de ejecutar tareas en nombre del usuario, como redactar y enviar correos, reservar viajes, completar formularios y negociar facturas. La herramienta busca reforzar la posición de Meta frente a competidores como OpenAI y Anthropic.

A diferencia de un chatbot convencional, Muse puede actuar de forma autónoma en segundo plano, incluso si el usuario cierra la aplicación.

Entre otras funciones, puede transformar un video de recetas guardado en Instagram en una lista de compras y navegar por internet mediante una máquina virtual en la nube de Meta, equipada con su propio navegador.

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El agente utiliza el modelo de lenguaje Spark 1.3, presentado una semana antes por Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de Meta y fundador de Scale AI. Su interfaz funciona como una aplicación de mensajería, de modo que el usuario puede conversar con el sistema e incluso asignarle un nombre.

Diversos usuarios criticaron la elección de Meta para el nombre de su nueva IA. (Instagram: muse)

Alex Cornell, diseñador de producto de Muse, explicó que la intención es que el intercambio se sienta como una conversación con un agente personal.

Según detalló, Muse puede comprar entradas de cine, planificar fines de semana familiares y monitorear actividades, mientras una pantalla informa qué acción ejecuta.

Muse opera junto a Sentinel, un proceso separado que controla las acciones y administra contraseñas, tarjetas y claves sin que el agente principal acceda a esos datos.

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Enviar un correo o efectuar un pago requiere confirmación explícita; las tareas de bajo riesgo solo necesitan una autorización. Meta aseguró que Muse no incluye publicidad y que las conversaciones no alimentarán anuncios.

Zuckerberg busca competir con OpenAI y Anthropic con esta nuevo lanzamiento. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Las consultas al modelo pueden utilizarse para mejorarlo, salvo que el usuario desactive esa función. El servicio está disponible en Estados Unidos en la web, las aplicaciones para iOS y Android y chats de WhatsApp.

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Muse, la banda inglesa

Muse, integrado por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard, desarrolló un sonido reconocible: guitarras intensas, bajos contundentes, baterías potentes y una voz capaz de pasar de registros íntimos a explosiones operáticas.

La banda combina rock alternativo, electrónica y arreglos orquestales con una escala épica. Canciones como Hysteria, Starlight y Knights of Cydonia condensan esa fórmula de tensión, velocidad y estribillos de estadio.

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Black Holes and Revelations (2006) incluye Supermassive Black Hole, uno de sus temas más reproducidos en Spotify. Aunque sus letras sobre tecnología, vigilancia y poder pueden resultar enfáticas, esa teatralidad es parte central de su identidad.