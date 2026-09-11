¿Advirtió el líder de los Emiratos Árabes Unidos a Netanyahu del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023?

El primer ministro Benjamin Netanyahu mantiene una conferencia telefónica desde su despacho POLITICA Europa Press/Contacto/Koby Gideon

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Según una investigación del periódico Haaretz, publicada el 8 de agosto —aproximadamente una semana y media antes del ataque del 7 de octubre de 2023—, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed bin Zayed, llamó al primer ministro Benjamin Netanyahu para advertirle que el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, planeaba una acción de gran envergadura contra Israel que podría incendiar toda la región. La conversación duró 45 minutos. Netanyahu escuchó la advertencia, pero no informó a los jefes de los organismos de seguridad.

Esto constituye una bomba política, dado que apenas unos días antes, la esposa del primer ministro, Sara, y el propio Netanyahu habían iniciado una campaña para las próximas elecciones acusando a los jefes militares y de seguridad de no haberlo “despertado” la noche del mortífero ataque de Hamás.

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Según Sara Netanyahu, quien habló en una entrevista el 31 de agosto en el Canal 14 —a menudo denominado el “canal afín al gobierno”—, su marido no fue informado durante las horas previas al ataque; de ​​haber recibido la información a tiempo, la respuesta de los dirigentes políticos habría sido distinta: “Nada de esto habría sucedido, o al menos la mayor parte de lo ocurrido no habría pasado. Los acontecimientos se habrían desarrollado de otra manera”. Durante una aparición en el Canal 14, el primer ministro reiteró la misma afirmación, ofreciendo una explicación bochornosa sobre por qué no lo despertaron: los comandantes se abstuvieron de hacerlo porque temían que movilizara a las FDI, que dicha movilización condujera a un “error de cálculo” y que ese error de cálculo incitara a Hamás a atacar.

Netanyahu emitió una desmentida oficial respecto al informe de *Haaretz* sobre la advertencia del líder emiratí: “Si hubo alguna información relevante, esta se transmitió a través de los canales de inteligencia”.

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Sin embargo, a pesar de la presión ejercida por Israel sobre Mohammed bin Zayed, no ha habido ninguna desmentida oficial por parte de los EAU. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí subrayó que “los EAU no hacen comentarios sobre noticias de prensa o especulaciones relativas a conversaciones entre líderes; no obstante, los organismos gubernamentales de los EAU e Israel han mantenido canales de comunicación abiertos y directos. Cuando ha sido necesario, toda la información de inteligencia pertinente se ha compartido —y sigue compartiéndose— entre las agencias correspondientes”. Se trata de una respuesta diplomática que, en mi opinión, confirma la existencia de dicha advertencia de alto nivel. El informe sobre la advertencia transmitida por Mohammed bin Zayed refuerza otro informe publicado inmediatamente después del ataque de Hamás: según una fuente de inteligencia egipcia, el ministro de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, se puso en contacto con la Oficina del Primer Ministro diez días antes de la ofensiva sorpresa de Hamás, alertando sobre una “operación aterradora: algo inusual proveniente de Gaza”. La fuente de inteligencia egipcia declaró a Ynet que Kamel quedó “estupefacto ante la indiferencia” mostrada por Israel. La Oficina del Primer Ministro desestimó el informe calificándolo de “noticia falsa”.

Hacer caso omiso de las evaluaciones de los altos mandos de defensa —e incluso excluirlos por completo de la toma de decisiones estratégicas importantes— ha sido una conducta recurrente a lo largo de la carrera de Netanyahu.

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En una entrevista de marzo de 2019 con “News 12”, el Primer Ministro confirmó que había dado su visto bueno a la venta de submarinos alemanes a Egipto sin involucrar al estamento de defensa: “Es sabido que no puedo revelar uno de los secretos del Estado de Israel” —un secreto conocido tanto por el Fiscal General como por los asesores de seguridad nacional Amidaror y Nagel—. “El Ministro de Defensa no tiene por qué saber esto”. Sin embargo, salió a la luz que el entonces Fiscal General, Avichai Mandelblit, desconocía que se hubiera otorgado dicha aprobación en aquel momento.

En un documento publicado en marzo de 2024, la Comisión Estatal de Investigación sobre el caso de los submarinos —presidida por el expresidente del Tribunal Supremo, el juez retirado Asher Grunis— lanzó una bomba jurídica y política que, hasta la fecha, no ha afectado al desempeño de Netanyahu como Primer Ministro. “La gestión de la aprobación para que Alemania vendiera submarinos a terceros países fue llevada a cabo por el escalafón político y el Consejo de Seguridad Nacional de manera desordenada y caótica, a través de canales contradictorios y sin la supervisión o el control adecuados”. La Comisión señaló que “esta conducta, sumada a la ocultación de información a las partes pertinentes, generó un riesgo para la seguridad nacional y perjudicó las relaciones exteriores del Estado”. La labor de la Comisión aún no ha concluido, y resulta difícil imaginar cómo podría evitar emitir recomendaciones personales sobre la futura permanencia en cargos públicos de Netanyahu y de otras personas implicadas en el asunto.

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Existe otro caso similar. El primer ministro Netanyahu no se opuso a la venta de aviones avanzados —concretamente F-35 y aviones de guerra electrónica EA-18G— a los Emiratos Árabes Unidos durante las conversaciones previas a la firma de los Acuerdos de Abraham para la normalización de relaciones entre Israel y dicho país. La oficina de Netanyahu respondió: “Repetir una acusación infundada contra el primer ministro no la convierte en verdad”. Tras su reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, Netanyahu dejó de afirmar que se había opuesto al acuerdo.

El entonces ministro de Defensa, Benny Gantz, señaló: «Es inapropiado que no se me informara sobre el acuerdo con antelación», mientras que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gabi Ashkenazi, declaró: «Desconocemos la existencia de garantías de seguridad; si tales garantías existen, no se acordaron consultándonos». Netanyahu explicó que temía que Gantz y Ashkenazi filtraran el secreto. «No dije que lo fueran a filtrar a Irán», afirmó. «Podrían hablar indiscretamente con colaboradores y la información podría trascender».

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Según un informe de Reuters, el acuerdo se firmó una hora antes de la investidura de Biden como presidente de EE. UU. Finalmente, la administración Biden suspendió la venta de las aeronaves avanzadas a los Emiratos Árabes Unidos.

Altos cargos de Azul y Blanco —el partido liderado por el entonces ministro de Defensa, Gantz— interpretaron la conducta de Netanyahu como parte de su intento de instaurar una especie de régimen presidencialista bajo su propio mando: él es quien decide y quien lleva las riendas en solitario.

En una entrevista con Ben Caspit, la Dra. Ruth Bar —quien ejerció como asesora estratégica de Netanyahu durante tres años al inicio de su trayectoria como líder— destaca varios rasgos de su carácter. A mi juicio, la calidad de las decisiones estratégicas de Netanyahu a lo largo de su extensa carrera se ha visto condicionada por lo que la Dra. Bar describe como su profundo y extremo sentido de superioridad: la convicción de que está por encima de todos, incluidos los comandantes militares, los jefes del Estado Mayor e incluso los presidentes de Estados Unidos.

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