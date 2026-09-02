Meta lanza una IA que transcribe audios con más de 20 voces: incluye español

Meta presentó Muse Voice Transcribe, una IA capaz de transcribir más de 30 voces de un audio. REUTERS/Dado Ruvic

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Transcribir un audio con un par de voces es sencillo, el verdadero reto es cuando hay más de unas 20 personas hablando. En este contexto, Meta presentó Muse Voice Transcribe, el primer modelo de percepción de audio en tiempo real desarrollado por Meta Superintelligence Labs.

El modelo de inteligencia artificial transcribe las palabras mientras una persona habla, identifica quién dijo qué entre más de 20 hablantes y detecta cuándo termina una intervención.

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Estas funciones, que habitualmente requieren sistemas separados, se integran en una sola herramienta. Está entrenado en más de 70 idiomas y, para este lanzamiento, Meta validó 25. También reconoce los cambios de idioma dentro de una misma frase.

La IA cuenta con la capacidad de hacer pausas para continuar con la transcripción. (Meta)

Entre los idiomas validados para la versión inicial se encuentran el chino, francés, hindi, japonés, español y vietnamita.

El modelo está disponible para desarrolladores a través de la Meta Model API, con un precio de USD 3 por cada 1.000 minutos de audio, equivalente a USD 0,18 por hora. Además, ya impulsa el dictado por voz en Meta AI y Muse Code.

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Este nuevo modelo también se encuentra disponible en la aplicación de Meta AI para Mac.

La nueva IA se encuentra en la app de Meta AI de Mac. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

Muse Voice Transcribe reconoce cambios de idioma dentro de una misma oración o entre frases consecutivas. Esta capacidad permite transcribir conversaciones bilingües en las que los hablantes alternan idiomas de forma natural.

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El modelo también utiliza sesgos de contexto para mejorar la precisión del reconocimiento. Esa función le permite considerar palabras clave o referencias específicas durante la transcripción.

Muse Voice Transcribe admite entradas de audio de más de una hora e identifica intervenciones de más de 20 hablantes sin requerir procesamiento posterior. Esta capacidad apunta a conversaciones extensas con múltiples participantes.

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Mark Zuckerberg publicó el lanzamiento de Muse Voice Transcribe, un modelo de inteligencia artificial para transcripción de audio en tiempo real. (Meta)

El modelo fue entrenado en más de 70 idiomas, de los cuales Meta validó 25 de forma exhaustiva para el lanzamiento inicial. La compañía recomienda utilizar esas 25 lenguas, aunque informó que también hay soporte disponible para idiomas adicionales.

Entre los idiomas validados se encuentran el chino, francés, hindi, japonés, español y vietnamita.

Según el ranking de streaming speech-to-text de Artificial Analysis, Muse Voice Transcribe ocupó el primer lugar.

Esta IA es ideal para reuniones con muchas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía también indicó que el modelo obtuvo una tasa de error de palabras del 3,1% en la transcripción final y una tasa media de error de diarización del 17,5% en pruebas públicas.

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A diferencia de los modelos que funcionan con una configuración fija de velocidad o precisión, Muse Voice Transcribe decide palabra por palabra cuánto tiempo necesita escuchar antes de transcribir. Ese mecanismo, denominado demora adaptativa, busca mantener la velocidad sin sacrificar precisión en las palabras más difíciles.

Para comenzar a usar Muse Voice Transcribe de Meta, los desarrolladores pueden acceder al modelo a través de la Meta Model API.

Muse es una familia de inteligencias artificiales de Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La herramienta permite integrar transcripción de voz en tiempo real, identificación de participantes y detección del final de cada intervención en aplicaciones propias.

El servicio tiene un precio de USD 3 por cada 1.000 minutos de audio, equivalente a USD 0,18 por hora. Muse Voice Transcribe admite audios de más de una hora, reconoce a más de 20 hablantes y fue entrenado en más de 70 idiomas.

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La familia de modelos de IA de Meta Muse

Muse es la familia de modelos y plataforma de inteligencia artificial desarrollada por los Meta Superintelligence Labs (MSL). Además de su variante para transcripción de voz, existen:

Muse Spark se integra en Meta AI. (Meta)

Muse Spark : El modelo principal de razonamiento multimodal y agéntico de Meta, diseñado con una ventana de contexto de un millón de tokens y capacidades multitarea avanzadas.

Muse Glimmer : Un modelo de pesos abiertos más ligero de 30 mil millones de parámetros, optimizado para ejecutarse de manera local en computadoras y dispositivos de consumo.

Muse Image: El primer modelo de generación y edición de imágenes de Meta integrado en plataformas como Meta AI, Instagram y WhatsApp.